Закон об олигархах в действии: Кому из «кукловодов» достанется кресло министра энергетики

Юрий Васильченко / Depo.ua

Герман Галущенко, Олег Семинский или кто-то третий? "Слуги" ищут кандидата на должность министра энергетики. В этом министерстве, напомним, до сих пор исполняет обязанности министра Юрий Витренко.

"Слуга" Александр Качура сообщил, что на рассмотрении в президентской фракции находится вопрос о новом министре энергетики, предлагается юрист Герман Галущенко. При этом Качура отметил, что не знает, как это лицо может быть связано именно с энергетической сферой, ведь проработало в прокуратуре, юристом различных судебных департаментов. И в "Энергоатоме", добавил депутат, Галущенко работал начальником юридического отдела. Скептически эту фигуру оценивает и "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк, которую, как известно, относят к группе влияния олигарха Игоря Коломойского. "Галущенко не имеет отношения к отрасли, он юрист. Исходя из того, в какой прекрасной позе сейчас украинская энергетика, назначать туда юриста хорошо, если только он нацелен на выбивание 80 млрд долгов у населения за коммуналку. А не на возрождение утраченной отрасли", - подчеркнула депутат. Раскритиковал это возможное назначение и изгнанный из фракции "слуга" Дубинский.

Правда, и Коломойский по специальности к энергетике отношения не имеет, он инженер-металлург. А еще один отечественный энергетический "барон", Ринат Ахметов, - маркетолог...

Впрочем, как сообщил Качура, у фракции есть кандидат из собственной среды - Олег Семинский. Это депутат от Черниговщины, имя которого отмечалось среди претендентов на должность министра энергетики еще год назад. В СМИ его называли человеком, близким к окружению Коломойского. Минэнерго тогда возглавила Ольга Буславец, ее, в свою очередь, эксперты относили к орбите Ахметова.

Кто такой кандидат в министры энергетики Герман Галущенко и почему его связывают с Деркачем

Коротко о кандидатах. Галущенко - вице-президент "Энергоатома". Эту должность он занял в начале мая прошлого года. В 2013-14 годах работал исполнительным директором по правовому обеспечению этой государственной компании. В разные годы работал в прокуратуре, занимал должности заместителя руководителя департамента Секретариата (Администрации) Президента Украины, директора департамента судебной работы Министерства юстиции Украины, также работал в МИД. Но все эти заслуги для назначения ничего значить не будут, если на стороне Галущенко не окажется кто-то из энергетических лоббистов. Учитывая заявления лиц, которых связывают с Коломойским, тот - не на стороне названного кандидата.

При этом у противников Галущенко на руках могут оказаться серьезные козыри - еще в августе прошлого года нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев обнародовал информацию о связях потенциального главы Минэнерго с Андреем Деркачем. Нардеп писал, что назначение Галущенко (его он называет крестником Деркача) в "Энергоатом" лично лоббировал помощник Зеленского Сергей Шефир. "Таким образом, возвращение человека Деркача в "Энергоатом" стало своеобразным "гонораром" за публикации фейковых "пленок Деркача"", - утверждал Арьев. Впоследствии информацию о связи Галущенко с подсанкционным в США Деркачем подтвердил другой депутат, изгнанный из "слуг" Гео Лерос. Учитывая то, что в Штатах Деркача считают российским агентом, возможна резкая реакция посольства этого государства на подобное кадровое назначение в Кабмин, и придется как минимум предоставить серьезные аргументы в пользу того, что Галущенко с Деркачем не связан.

Кандидат в министры энергетики Олег Семинский: скандалы и компромат

Другой кандидат - Олег Семинский - вероятно, вызовет у наших партнеров не меньшее неприятие. Его не только связывают с Коломойским, он фигурирует в ряде громких историй. В течение десяти лет, с 2003-го по 2013 год, он работал сначала гендиректором "Нефтегаздобычи", затем - председателем правления этого ЗАО. В 2012 году его ... похитили. В своем похищении он обвинил экс-министра транспорта Николая Рудьковского, еще одну неоднозначную фигуру нашей политики. В феврале этого года в СБУ отчитались: похищение Семинского раскрыто, но фамилий похитителей там не назвали. Фактически следствие подтвердило версию похищенного. Подробнее об этой истории сообщали Телеграм-каналы. Если верить этим сообщениям, кандидатура Семинского точно не понравится группе Ахметова.

Фамилия Семинского упоминалась и при других обстоятельствах. В 2019 году его видели в Сан-Тропе вместе с бывшим главой президентского офиса Зеленского Андреем Богданом среди гостей на свадьбе юриста Андрея Довбенко. 1 июля 2020-го Семинский был среди членов Комитета ВР по вопросам энергетики, которые поддержали импорт электричества из России. А совсем недавно, в марте, в СМИ появилась аудиозапись разговора якобы Семинского с Рудьковским, на которой первый говорит о готовности баллотироваться от любой из партий и заплатить семь миллионов долларов за то, чтобы получить мандат.

В общем, оба кандидата, чьи фамилии были названы Качурой, станут очень дискуссионными. И со значительной долей вероятности в конце концов через сессионный зал не пройдут. А это значит, что кто-то из них, скорее Галущенко, получит решением правительства должность и. о. министра, которую ныне занимает Юрий Витренко. Об отставке которого слухи ходят давно, хотя сам он эти слухи опровергал. Но, как видим, замену Витренко все-таки ищут.

Тот же Галущенко вряд ли будет настаивать на невозможном при нынешних раскладах в Раде - назначении его заодно и вице-премьером. О совмещении двух должностей говорилось при назначении Витренко, которое через парламент так и не прошло. У исполняющих обязанности министра теперь много полномочий, поэтому группы влияния, которые хотят взять под контроль Минэнерго, удовлетворятся и одним креслом. Тем более что оно по весу стоит двух.

Глобальной проблемой власти остается не только поиск кадров, соответствующих направлению деятельности министерств, но и связи этих кадров с олигархами. Украинцы становятся свидетелями того, как президент анонсирует закон о статусе олигархов - для того, чтобы они больше не влияли на жизнь страны, но когда поскрести любого из назначенцев на высокие должности, за ретушью можно разглядеть, кто из отечественных "акционеров" государства кукловодит тем или иным должностным лицом.

