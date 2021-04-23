Гривня резко укрепилась после новости об отводе российских войск от границ Украины

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В четверг, 22 апреля, курс безналичного доллара рухнул на 16 копеек, и межбанковские торги финишировали в рамках 27,91-27,93 грн/$. Наличные курсы проседали медленнее. На продаже "американец" опустился на 8-10 копеек, а на покупке - на 5. В итоге к вечеру закрепились такие диапазоны:

* 28,0-28,15 грн/$ - на продаже;

* 27,70-27,95 грн/$ - на покупке.

С утра банкиры говорили о небольшом росте спроса со стороны населения на покупку валюты в мобильных приложениях. Но к вечеру это движение сошло на нет.

Торговля на межбанке шла волнами, но общий объем сделок на площадке Bloomberg получился скромным: сократился с $156 млн до $110 млн. С утра спекулянты разогнали котировки наверх - до 28,06-28,12 грн/$. Но они там не удержались и понемногу отступали вниз, пока не появилась ключевая для рынка военно-политическая новость.

"Большинство сделок на безналичном рынке сегодня прошло в рамках 28,05-28,08 грн/$, и торговля была сбалансированной. А резкое укрепление гривны произошло уже после 14 часов, после новости об отводе войск РФ от украинской границы. Наша валюта подорожала одновременно с российским рублем, который сегодня укрепился где-то на 1%", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Деэскалация и снижение напряженности успокоили покупателей доллара. В первую очередь иностранцев, которые понемногу выводят свои капиталы из наших облигаций внутреннего госзайма: вчера Минфин погасил ОВГЗ на 1,1 млрд грн и выплатил по ним процентов на 1,4 млрд грн.

Из сегодняшнего отчета Нацбанка стало понятно, что меньше половины этого погашения пришлась на нерезидентов, их гривневый портфель гособлигаций на 22 апреля сократился на 400 млн грн (до 95,8 млрд грн). Немного доллара на эту гривну они купили сегодня и могут продолжить свои приобретения дальше.

"Новость об отводе войск РФ от границ спровоцировала резкое изменение настроений и рост интерес к гривне и нашим еврооблигациям", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Впрочем, желающих продавать доллар на рынке сильно не прибавилось. Все потому, что началась выплата Госказначейством возмещений по НДС: вчера бизнес получил первые 450 млн грн, а сегодня пришла выплата побольше - 705,7 млн грн. Платежи идут по нарастающей, и экспортеры ждут их каждый день. Поэтому придерживают продажу валюты до лучших времен.

При спокойном межбанке и небольшом валютном спросе это не проблема, валюты должно хватать. Но если иностранцы будут предпринимать вылазки с крупными покупками доллара, то его курс будет расти.

Завтра, 23 апреля, казначеи ждут открытия межбанка в диапазоне 27,90-27,94 грн/$, а дальше дают разные курсовые прогнозы: движение на 28,0 грн/$, если нерезиденты будут скупать валюту, и сохранение торгов в рамках 27,90-27,94 грн/$, если их не будет. Хотя большинство финансистов все же настроены положительно.

"Полагаю, завтра рынок будет оптимистичным, но также будет следить за новостями о фактическом отводе войск. Ведь заявления заявлениями, а фактический отвод - отводом", - сказал Шевчишин.