Перед битвой за Харьков. Сумеет ли Зеленский посадить Добкина

Юрий Вишневский / Деловая столица

У СБУ есть еще несколько месяцев, чтобы помешать Добкину баллотироваться. Одним из способов может стать предъявление подозрения в госизмене.

Очень интересный поворот событий случился в Харькове. Это может иметь значение не только для самого города, где 31 октября должны состояться выборы мэра, но и для всей Украины.

"Титушки-семинаристы"

Утром 21 апреля СБУ сообщила о задержании на подъездах к Харькову трех автобусов с «титушками» со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. В автобусах ехали более полусотни человек, все они проживают в других регионах Украины и не имеют никакого отношения к Харьковщине.

«По имеющейся информации, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета», - утверждает СБУ. По ее данным, целью этих акций было «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины».

По информации Нацполиции, полицейские провели с задержанными профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений, после чего отпустили. То есть сами по себе «титушки» ничего не успели совершить. А вот организаторам, судя по тому, что рассказала СБУ, можно шить дело о государственной измене.

Что же это за «одна из пророссийских политических сил», которая заказала автобусы с «титушками»? «Это я» - честно призналась ОПЗЖ. Она сообщила на своем сайте: «Сегодня утром сотрудники полиции и СБУ незаконно и безосновательно задержали членов общественной организации "Патриоты - За жизнь", которые ехали в Харьков для участия в мероприятиях, связанных с подготовкой к празднованию Дня Победы».

Какая смешная версия. День Победы - 9 мая, а автобусы приехали в Харьков 21 апреля. Организацию «Патриоты - За жизнь» возглавляет близкий к Виктору Медведчуку нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. По сути это боевики медведчуковского крыла ОПЗЖ. И нужда в них возникает тогда, когда возможно силовое противостояние с Нацполицией.

Сам Кива нажаловался откровенно прокремлевскому изданию «Страна» на «системное давление со стороны националистической власти». А своих боевиков он представил как семинаристов. Буквально. «У нас заранее в Харькове был запланирован семинар касательно подготовки празднования Дня Победы 9 мая. На этот семинар должны были приехать члены организации "Патриоты - За жизнь" из трех областей: Луганской, Днепропетровской и Полтавской», - поведал Кива свою версию.

Хотел ли Добкин звать Путина?

Но есть другая версия, более правдоподобная: боевики Кивы ехали в Харьков помогать Михаилу Добкину. Дескать, именно он хотел создать ту «выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины», о которой говорит СБУ.

По крайней мере, о такой версии сообщают очень близкие к Банковой Telegram-каналы: «Добкин позвонил Киве и заказал титушек ОПЗЖ в Харьков на митинг против Терехова. Даже плакаты готовил с флагами, где Украина и Россия пожимают руки. Все под сегодняшнее обращение Путина к федеральному собранию. Но СБУ сработала и перехватила титуханов. Фамилии заказчиков митинга уже в разработке. Сепаратистское дело Добкина в СБУ обрастает новыми фактами».

В связи с этим отметим, что СБУ начала расследовать сепаратистскую деятельность Добкина еще в феврале 2014-го - сразу же после победы Революции достоинства. В частности, СБУ интересовалась его ролью в организации в Харькове 22 февраля 2014 г. «съезда сепаратистов», который объявил о контроле над восточными и южными регионами Украины, и затем в попытке создания «Харьковской народной республики».

Недавно, после заседания СНБО 11 марта, Добкин стал предметом еще одного интереса СБУ - по делу о Харьковских соглашениях, подписанных 21 апреля 2010 г. тогдашними президентами Украины и РФ Януковичем и Медведевым. Добкин, напомним, тогда возглавлял Харьковскую ОГА. То есть он принимал самое непосредственное участие в организации этой встречи и подписании этого предательского документа.

А теперь СБУ получила новый фактаж, касающийся уже не прошлой, а нынешней сепаратистской активности в Харькове.

Цена вопроса - Харьков

Вопрос в том, успеет ли Владимир Зеленский руками СБУ посадить Добкина (хотя бы в СИЗО) до выборов мэра Харькова 31 октября. Не секрет, что Добкин сейчас считается претендентом номер один на кресло мэра, которое он уже занимал в 2006-2010 гг. (до того как Янукович назначил его главой ОГА). По данным разных социологов, он вроде бы обгоняет нынешнего и.о. мэра, секретаря горсовета Игоря Терехова.

Также не секрет, что Зеленский сейчас не на шутку испуган вероятностью харьковского сепаратизма, в условиях нарастающей концентрации российских войск на украинской границе. От Харькова до границы с Россией 40 км по шоссе. И когда СБУ говорит, что полсотни боевиков хотели в центре Харькова «звать» сюда Путина прямо во время его выступления перед Федеральным собранием РФ, то, наверное, от таких новостей страхи Зеленского лишь увеличились.

Поэтому у Добкина может начаться серьезная полоса неприятностей. Даже более серьезная, чем у Медведчука. Все-таки Медведчук сам по себе для Зеленского не опасен - он всего лишь рядовой нардеп. А вот Добкин, если он возглавит приграничный полуторамиллионный Харьков, - это будет постоянная угроза для всей власти. Особенно если учесть непредсказуемость Добкина, гарантированную своеобразием логики этого деятеля. И втройне будет опасен Добкин на посту мэра, если контроль над ним будут иметь Путин и его кум Медведчук.

Словом, у Зеленского может возникнуть жгучее желание любым способом не допустить участия Добкина в выборах мэра. Кстати, эта задача облегчается тем, что Добкин формально сейчас никто, он всего лишь глава маргинальной партии «Христианские социалисты», которая даже не имеет своих депутатов в Харьковском горсовете (она вообще не выдвигала туда свой список). Поэтому Банковой важно не допустить альянса между Добкиным и ОПЗЖ.

Подчеркнем, что у ОПЗЖ есть собственный кандидат на пост мэра Харькова - народный депутат Александр Фельдман. И он уже фактически начал предвыборную кампанию в городе. Фельдман - более удобный соперник для Терехова, чем Добкин. И даже если Фельдман вдруг выиграет у Терехова, то для Банковой это будет лучше, чем победа Добкина.

Резоны для посадки Добкина

Официальное выдвижение кандидатов на пост мэра предстоит в сентябре. Так что у СБУ есть еще несколько месяцев, чтобы помешать Добкину баллотироваться. Одним из способов может стать предъявление подозрения в госизмене. Если же Добкин проигнорирует это предупреждение и самовыдвинется, то СБУ сможет парализовать работу его избирательного штаба под предлогом борьбы с сепаратизмом.

Впрочем, желание помешать Добкину стать мэром - это не единственный резон для его посадки. У власти есть еще несколько, касающихся уже не только Харькова, но всей Украины.

Один из главных резонов - ударить по сепаратистам. Вот чтобы реально боялись нос высовывать. Почти два года Зеленский игнорировал сепаратистскую опасность, но сейчас она его и вправду испугала, после наглядной демонстрации Путиным угрозы на границе.

Немаловажный резон - нанести новый удар по Медведчуку. Точнее, теперь к Медведчуку добавится такая крупная дичь, как Добкин. Это важно, поскольку Зеленский рассчитывает на симпатии патриотического электората. А симпатии патриотов нуждаются в регулярной подпитке. Добкин в СИЗО - столь привлекательная картинка может поспособствовать поддержанию рейтинга власти.

Ну и дополнительный резон - еще сильнее расколоть ОПЗЖ. Левочкин в ОПЗЖ еще более усилится, за счет ослабления влияния Медведчука, а сама партия станет еще более лояльной к Банковой, при всей ее показной оппозиционности.

Конечно, Добкин будет кричать, что это дело политическое и его хотят посадить, чтобы он не стал мэром. Поэтому, если власть решится на посадку Добкина, то она первая должна будет кричать о том, что это дело именно политическое, о сепаратизме и госизмене. И что так будет с каждым сепаратистом.

Однако, зная креативные способности нашей власти, нельзя исключать того варианта, что она профукает все возможности. И все получится с точностью до наоборот: Добкин вместо посадки получит бесплатный пиар, который лишь поможет ему стать мэром.

