Банки положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев – опрос НБУ

Количество банков, ожидающих роста объемов кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев, составило 78% для корпоративного сегмента и 82% для кредитования населения, свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса об условиях банковского кредитования.

"Участники опроса положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев: 78% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля корпораций, 82% - домохозяйств. Это самые высокие с 2015 года оценки прироста кредитного портфеля населения, впрочем, отдельные крупные банки ожидают определенного ухудшения его качества", - сообщается в обзоре, обнародованном на сайте центробанка в четверг.

Согласно ему, оптимизм респондентов относительно дальнейшего наращивания фондирования вырос, в частности 77% опрошенных ожидают увеличения депозитов домохозяйств, 78% - средств предприятий.

Банки отмечают, что вопреки ожиданиям внедрения новых карантинных ограничений, спрос на кредиты увеличился со стороны бизнеса и населения, в частности спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений.

Указывается, что в январе-марте 2021 года вырос спрос на бизнес-кредиты, прежде всего на займы МСП, гривневые и долгосрочные кредиты.

Главными факторами оживления спроса банки по-прежнему называют снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале, а также реструктуризацию долгов.

Смягчение кредитоспособности для бизнеса банки объясняют высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, а также улучшением ожиданий относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для МСБ.

Согласно обзору, почти четверть опрошенных респондентов отметили увеличение уровня одобрения заявок на бизнес-кредиты и смягчения требований к размеру кредита.

Указывается, что 92% финучреждений оценили долговую нагрузку домохозяйств заемщиков как среднюю, а более 80% финучреждений оценили также долговую нагрузку корпоративных заемщиков.

Банки отметили, что стандарты кредитования домохозяйств незначительно смягчились, в большей степени по потребительским займам благодаря конкуренции как между банками, так и небанковскими финансовыми учреждениями, а смягчению стандартов ипотечного кредитования способствовали позитивные ожидания перспектив рынка недвижимости.

Помимо этого четверть участников опроса несколько ухудшила оценки кредитного риска, в частности крупные банки отметили несущественный рост процентного риска и риска ликвидности при одновременном уменьшении валютного и операционного рисков.

Опрос проводился с 19 марта по 9 апреля 2021 года среди кредитных менеджеров 23 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы Украины составляет 88%.