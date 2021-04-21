Ситибанк 21 апреля устроил переполох на межбанковском валютном рынке

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

21 апреля курс безналичного доллара подскочил на 7 копеек, и межбанк закрылся в диапазоне 28,06-28,09 грн/$. Вслед за ним потянулись и наличные курсы в обменниках. Средний наличный курс "американца" на продаже поднялся на 10 копеек, а на покупке - на 5:

* 28,08-28,25 грн/$ - на продаже;

* до 27,75-27,95 грн/$ - на покупке.

Банкиры не отмечали повышения валютного спроса со стороны населения. Оптовый наличный курс из-за этого опустился с 27,93-27,99 грн/$ до 27,92-27,97 грн/$. Розничные цены в обменниках (для населения) поднимали с запасом впрок, чтобы подстраховаться и подзаработать при случае.

Ситибанк устроил переполох

На межбанке целый день наблюдалась нервная обстановка, и объем сделок на площадке Bloomberg вырос до среднего уровня - со $103 млн до $156 млн. Это без Нацбанка, но с участием крупных покупателей/продавцов.

Новостью дня стала политика - выступление Путина, от которого ждали заявлений и по Украине в том числе.

"Ощущалась нервозность, были валютные покупки впрок с оглядкой на политический фактор. Покупали не только иностранцы, но и наш бизнес, на всякий случай. А банки-спекулянты старались на этом фоне подзаработать - это уже привычное явление", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Наши банкиры уверяют, что не ждали прямой угрозы от РФ. Но опасались нервной реакции со стороны иностранцев, работающих в Украине.

"У нас никто по-настоящему не верил, что Путин начнет делать сенсационные заявления по ситуации на Донбассе или по Украине в целом. Все боялись, что он раздразнит иностранных спекулянтов, которые каждый день обсуждают тему войск РФ на украинской границе. Ни в Штатах, ни в Европе СМИ ничего оптимистического по отношениям Украина/РФ не пишут. Малейший намек на угрозу и нерезиденты от нас бегут. Что создает серьезные проблемы нашему межбанку. У нас крохотный рынок, где даже небольшая покупка иностранца может провоцировать обвал. Сидим на вулкане", - сказал зампредправления одного из банков.

Межбанковская торговля сегодня начиналась с 2-копеечного роста доллара - до 28,0-28,04 грн/$, и до 11 часов шла спокойная торговля. Но уже через полчаса стал подрастать валютный спрос. А после начала выступления Путина с покупками "американца" на торги вышли иностранцы. Казначеи выделяли Ситибанк - главный скупщик/продавец ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) и доллара в интересах западных торговцев.

Из-за его покупок валютный курс уверенно пошел вверх: сначала на 28,11 грн/$, а затем и на 28,15 грн/$ - это максимум сегодняшних торгов. Он держался пока Сити совершал свои сделки. Как только он закончил и спрос на "американца" стух - котировки откатились, и межбанк закрылся 28,06-28,09 грн/$.

"Прямых угроз в адрес Украины в выступлении Путина не прозвучало. Но была демонстрация силы и потенциала, на что реагировал рынок. На торгах поначалу преимущество было за валютными покупателями, в то время как продавцы придерживают доллар, надеясь продать его повыгоднее. К вечеру покупатели иссякли и курс откатился, ну а продавцы доливали вдогонку запланированные объемы", - рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Без ОВГЗ и рефинанса

Выступление Путина и устроенный Ситибанком переполох с покупкой доллара на межбанке - не единственная тема дня. Финансисты продолжают обсуждать слух о противостоянии или даже о конфликте между председателем Нацбанка Кириллом Шевченко и министром финансов Сергеем Марченко, который возник из-за активной скупки банками ОВГЗ.

Шевченко открыто заявил, что украинские банки вкладывают с долговые бумаги Минфина уже 39,6% собранных у населения вкладов. То есть превышен безопасный порог в 35%, и происходит "фискальное вытеснение" - негативное явление, с точки зрения НБУ.

Обыкновенному человеку сложно понять все эти нюансы и тонкости. Хотя простым языком это значит, что банкам регулятор советует свернуть/сократить скупку украинского госдолга, они должны больше внимания уделять кредитованию бизнеса и населения. Помощь правительству, которому не хватает средств на обслуживание госдолга и покрытие дефицита бюджета, должна отойти на второй план.

Причем, публичными высказываниями о покупках ОВГЗ Кирилл Шевченко не ограничился. Еще он разослал по банковской системе внутреннее письмо №20-0006/33141, в котором призвал подопечных дважды подумать прежде, чем обращаться к нему за 5-летними кредитами рефинансирования. Здесь также есть связь с ОВГЗ, которые зачастую покупаются за счет средств рефинанса.

"Страна" разыскала этот документ. В нем говорится о том, что долгосрочные кредиты внедрили для стабилизации ситуации в банках на время коронакризиса и для стимулирования экономического роста по мере выхода предприятий из карантина. Коль скоро локдауны продолжаются, и активизация кредитования бизнеса откладывается, то и за долгосрочными кредитами в НБУ постоянно ходить не стоит.

В Нацбанке прекрасно знают, что их 5-летние кредиты берут не под глобальные кредитные проекты, а под покупку ОВГЗ. И теперь открыто попрекнули этим банки: мол наши длинные кредиты для антикризисных ситуаций и экономического роста, а не для регулярной подпитки банков, которые заменяют ими привлечение депозитов. Банкиров призвали активнее собирать вклады населения и бизнеса, и реже бегать за ними в Нацбанк, если хотят скупать гособлигации.

Ведь когда финансисты привлекают рефинансирование НБУ они даже не несут накладных расходов, как при сборе депозитов (на менеджеров, кассиров, содержание отделений). Но получают при безрисковых вложениях хороший процентный доход: берут у Нацбанка рефинанс под 6,5% (до повышения учетной ставки) или под 7,5% (после повышения) и отдают Минфину в ОВГЗ под 11,5-12,75% годовых. Кирилл Шевченко в своем письме тонко намекнул, что "прикрывает эту лавочку". По-видимому, у банков при рефинансировании будут спрашивать на что оно идет.

С начала 2021 года, НБУ выдавал свои 5-летние кредиты в таком темпе:

* 15 января - 8,5 млрд грн на 15 банков;

* 12 февраля - 9,3 млрд грн на 17 банков;

* 12 марта - 2,5 млрд грн на 12 банков;

* 9 апреля - 2,4 млрд грн на 10 банков.

Как видно, объемы финансирования шли на спад. Но, похоже, Нацбанк сыграл на упреждение. Ведь в апреле объемы размещения ОВГЗ Минфином резко сократились из-за снижения покупок иностранцев, которые боятся обострения на Донбассе и ухудшения наших отношений с РФ. Потому в мае правительству может потребоваться больше средств для латания бюджетных дыр, и они могут начать с банками переговоры на предмет более активных продаж им ОВГЗ. Так вот в НБУ сразу призвали собирать под них депозиты и помнить о чрезмерной фискализации.

Считается, что в апреле Минфин сможет закрыть месяц за счет того, что Нацбанк недавно перечислил в бюджет свою прибыль за 2020 год в размере на 24,4 млрд грн. Еще Приватбанк уплатит дивидендов за прошлый год на 20,2 млрд грн. Что Кабмин будет делать уже после того, как получит выплаты от госпредприятий - пока никто не берется предсказывать.

А теперь Кирилл Шевченко открыто дал понять, что наполнение бюджета - не его забота, а задача Минфина, и она не должна выполнять ценой повышения рисков в банковской системе. Сегодня казначеи гадали, чем вызвана такая позиция:

* Исключительной принципиальностью Шевченко и ухудшившимися отношениями с министром финансов Марченко.

* Публичной демонстрацией, которую устраивают наши чиновники перед МВФ накануне визита ее миссии в Киев в мае, чтобы на деле доказать, что Нацбанк напрямую не финансирует дефицит бюджет и еще банки призывает взвешивать свои риски при покупках ОВГЗ.

К точному заключению на этот счет финансисты не пришли. Однако все сделали один категоричный вывод - без банков у Минфина будут серьезные проблемы с продажами ОВГЗ и покрытием дефицита госбюджета. Ведь на рынке два крупных скупщика гособлигаций - это банки и иностранцы. Банки пытаются отвадить от этой истории, а иностранцы сами отошли в сторону из-за сложной военно-политической ситуации вокруг Украины.

"Кроме иностранцев некому заменить банки на покупке облигаций внутреннего госзайма. Ни инвестфонды, ни юрлица, ни население не создадут критической массы покупок ОВГЗ. А нерезиденты, думаю, вернутся к покупкам наших гособлигаций только, если отпадут военные и политические риски", - резюмировал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Что дальше будет с курсом

Завтра на валютном рынке сохранится нервозная ситуация. Минфин сегодня провел выплату по старым ОВГЗ на 2,5 млрд грн, о которой писала "Страна". Часть этой суммы получили в том числе и иностранцы. Речь идет о погашении ОВГЗ выпущенных еще в июле 2014 года, которые после активно дополнялись допвыпусками, средняя доходность по ним составляет 14,3% годовых.

Казначеи уверяют, что в среду эта гривна не успела вылиться на валютный рынок, но завтра ждут покупок доллара на эти деньги.

Открытие межбанка 22 апреля прогнозируют в диапазоне 28,08-28,10 грн/$, и допускают новый штурм отметки 28,15 грн/$, если иностранцы снова выйдут скупать валюту.

"Думаю, валютный рынок будет направляться в зону движения 28,5-28,55 грн/$", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.