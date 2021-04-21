Окоп так окоп: Зачем Зеленский позвал Путина на Донбасс

Роман Федюк / Depo.ua

Вера в то, что личная встреча с Путиным может остановить эскалацию российско-украинского конфликта, преследовала Зеленского с самого начала его президентства. Сейчас на Банковой взяли курс на имитацию этой веры.

Ситуация с предполагаемым широкомасштабным вторжением регулярной российской армии на украинскую территорию давно требовала реакции со стороны украинской власти. При этом реакции, направленной не на внешнеполитических партнеров Украины, или, тем более, нашего главного противника. Нужен был четкий месседж для граждан страны о том, как действующая власть воспринимает имеющуюся угрозу войны, и что планирует делать с этой угрозой дальше.

Лаконичные заявления украинских чиновников о наличии на границах российских войск - и о готовности ВСУ защитить в случае необходимости страну, на роль такого месседжа явно не годились.

И вчера действующий президент Украины свое видение ситуации, адресованное именно украинским гражданам, озвучил. Отношение к "внутриполитической" части этого комментария каждый может формировать, опираясь на собственные политические предпочтения, преференции и антипатии.

А "внешнеполитическая" часть обращения, явно адресованная в сторону Кремля и озвученная при этом на русском языке, заслуживает отдельного внимания. Эта часть содержит, с одной стороны, эмоционально окрашенное утверждение о возможности избежать нового широкомасштабного конфликта между Украиной и Россией, а с другой - максимально громко ретранслируемый призыв к встрече между руководством стран на высшем уровне. Которая, как почему-то то ли верит, то ли имитирует подобную веру Зеленский, может привести к деэскалации украинского-российского конфликта.

Конечно, обращаться к руководству других государств с помощью публично распространяемого видеосюжета - это действие, немного похожее на популизм. С другой - все остальные, более традиционные способы инициации разговора, были исчерпаны. Запросы на контакт со стороны Банковой в Кремле проигнорировали. Сначала заявив, что "запросов не было" - а потом констатировав, что для обсуждения ситуации вполне достаточно встречи советников. Запрос на переговоры со стороны главы украинского МИД Дмитрия Кулебы его российский коллега Сергей Лавров также проигнорировал.

В целом, характеризуя суть и возможные последствия вчерашнего заявления Зеленского, и пользуясь при этом новым "хемингуэевским" стилем президентских спичрайтеров, можно сказать следующее.

Согласится ли Путин на предложенную Зеленским встречу? Нет. Ему нужна встреча с Байденом, на которой он хочет определить новые условия "передела мира". От Зеленского в настоящее время ему нужна только капитуляция по требованию России. Могла бы подобная встреча обеспечить деэскалацию в существующих условиях? Нет, поскольку логика действий Кремля диктуется путинским пониманием геополитических потребностей России. И убедить его в ходе "задушевного общения" в том, что Украина имеет право на собственный геополитический выбор, Зеленскому (как и кому-либо другому) не удастся.

Произведет ли положительное впечатление риторика Зеленского, которая демонстрирует готовность как к деэскалации, так и к вооруженной защите территории, на наших западных партнеров, которые сейчас оценивают способы возможной поддержки Украины? Да.

Более того, создается впечатление, что последняя часть речи действующего украинского президента, хотя и озвученная на русском в сторону Кремля, на самом деле предназначалась для наших союзников. Которые сейчас также оценивают позицию украинского руководства в свете возможной эскалации конфликта.