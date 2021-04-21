Все равны, но некоторые более равны: Почему Шевченко и Тищенко не исключат из фракции «слуг»

Юрий Васильченко / Depo.ua

В последние дни "зеленую" фракцию сотрясли несколько скандалов. Первый - очередной "зашквар" Николая Тищенко, очень близкого к президентскому офису. Гулянка в честь дня рождения его жены в киевском отеле Fairmont собрала целую компанию нарушителей карантина, среди которых оказались еще один "слуга", Алексей Трухин, и экс-нардеп, а ныне председатель Черкасской ОГА Александр Скичко. То есть повторился скандал, когда на нарушении локдауна в прошлом году поймали ресторан Тищенко "Велюр".

Впрочем, сам нардеп, взяв паузу, вчера изложил свою версию событий. Она отличается от той, что появилась несколько дней назад. Тищенко заявил, что праздновали не в ресторане, а в гостиничном номере, и это не запрещено, гостей было немного, все уже или переболели ковидом, или за сутки до вечеринки сдали тест. Последнее утверждение, кстати, проверить очень сложно. Забыл только рассказать о праздничном салюте - запускать салюты столичной властью запрещено. "В любом случае, я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", - отметил Тищенко. Понесет? В СМИ появились темники, которые якобы раздали "слугам" для комментариев. Там о суровом наказании Тищенко, кума Андрея Ермака, речь не идет: есть надежда на полицию, общие фразы об ответственности независимо от статуса и еще, что интересно, - о наказании заведения, которое работало с нарушением карантина. Пожалуй, виновным назначат именно его.

Менее громкий скандал - обнародование "слугами" Елизаветой Богуцкой и Богданом Яременко заявления от имени народных депутатов относительно действий и угроз России в адрес Украины. Авторы заявления призвали президента Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией, провести призыв резервистов в ВСУ, обратиться к подписантам Будапештского меморандума с просьбой отправить в Украину воинские контингенты для защиты от России. Содержание этого документа вступает в конфликт с общей линией власти, что войны сейчас не будет. Как утверждает председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия: "Вероятность вооруженного конфликта близка к нулю". Но, как видим, часть его коллег в позитивный сценарий верить отказывается.

Широкий резонанс заявление депутатов не получило. Однако оно четко продемонстрировало, что в среде "слуг" есть люди, которым мало простых объяснений, что все будет хорошо и на нас Россия не нападет. Куда большую огласку приобрело другое событие - поездка нардепа Евгения Шевченко в Минск, где он встретился с Александром Лукашенко, которого наши партнеры (а Украина присоединилась к ним в оценках) считают самопровозглашенным президентом. Запорожский "слуга" Шевченко и ранее высказывал симпатию Лукашенко, однако нынешний его визит в Беларусь выглядит как провокация на фоне раскрутки Москвой и Минском скандала о якобы подготовке Западом покушения на Лукашенко и государственного переворота в соседней с нами стране. Визит представителя правящей в Украине партии в гости к фактически исполняющему обязанности президента Беларуси будет иметь крайне негативные последствия для украинской власти. Проще говоря, когда в следующий раз Зеленский спросит, почему мы до сих пор не в НАТО, ему дипломатично порекомендуют задать этот вопрос своему депутату Шевченко.

Как комментируют вояж "слуги" в Минск во фракции? Александр Корниенко заявил, что там будут требовать от коллеги объяснений. При этом отметил, что на официальные переговоры с руководством Беларуси Шевченко никто не уполномочивал, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой, он действует как частное лицо, а не представитель государства. А вот это - лукавство, ведь Шевченко представляет правящую партию.

Исключат ли его из фракции? В четверг "слуги" в режиме онлайн собираются обсудить и вечеринку Тищенко, и вояж Шевченко в гости к Лукашенко. Однако это будет очередное тушение пожара, без гарантий, что завтра не попадет в скандал кто-то другой. Тем более, если выгонят Шевченко, а Тищенко только пожурят, - это будет выборочным правосудием. К тому же, и это интересно, нардеп, любитель Лукашенко, заявил, что ставил в известность руководство фракции. "А там я не знаю - докладывали они дальше на Банковую или в МИД", - уточнил "слуга". То есть далеко не факт, что Шевченко отправят вслед за Александром Дубинским. Сам депутат говорит: за фракцию не держится. Он, напомним, мажоритарщик, поэтому в случае исключения из фракции мандат сложить не должен.

Ранее в комментарии Deрo.ua политолог Алексей Голобуцкий высказал мнение, что Владимиру Зеленскому стоит пойти на перевыборы парламента, поскольку во фракции "Слуги народа" представлены депутаты, которые ориентируются на различные олигархические группы влияния, и поэтому президенту приходится постоянно идти на компромиссы, плата за них - преференции. Добавим: очевидным является углубление внутреннего кризиса в пропрезидентской фракции еще и из-за невозможности остановить постоянные скандалы с ее представителями. Чем дальше, тем больше "слуги" и окружение Зеленского будут тянуть его ко дну. Еще немного, и не спасет ни опция чисток собственной фракции, ни перезагрузка парламента в целом. О чем свидетельствуют и свежие соцопросы, обнародованные центром SOCIS. Более 52% украинцев не хотят, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй президентский срок, а положительно первую его каденцию оценили лишь 12%. В то же время 67% украинцев уверены, что президент ведет страну в неправильном направлении. А абсолютное большинство украинцев - 57,1% - заявили, что нынешняя власть является непрофессиональной и дилетантской.