Доллар на межбанке начал понемногу дорожать. На валютном рынке растет напряженность

20 апреля безналичный доллар подорожал на 3 копейки, и межбанк закрылся в рамках 28,01-28,02 грн/$. При этом наличные цены остались на вчерашнем уровне:

* 28,0-28,15 грн/$ - на продаже;

* 27,70-27,90 грн/$ - на покупке.

Банкиры говорят о низком спросе на валюту со стороны населения, продаж по-прежнему больше. Оптовый наличный курс понемногу приподнимается вслед за общими котировками, но все еще остается ниже межбанка: сегодня повысился с 27,93-27,98 грн/$ до 27,93-27,99 грн/$.

На безналичном рынке немного подросли объемы торгов на площадке Bloomberg: с $74 млн до $103 млн. Но это ниже среднедневного объема, который обычно находится в рамках $150-180 млн.

"Валютная торговля шла немного живее, чем вчера, но по-прежнему не очень активно. На рынке затишье. Емкость торгов совсем небольшая, так что любая неожиданная покупка/продажа дополнительных $5-10 млн может сдвинуть котировки в любую сторону", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Финансисты настороженно относятся к такому затишью.

"Ситуация остается не в пользу гривны. Ничего не изменилось, напряженность на рынке сохраняется, хотя уже есть некоторое привыкание или даже адаптация к ней. Нерезиденты осторожничают, но могут надавить на гривну в любой момент", - заметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Сегодня котировки межбанка с самого утра задрали на 28,0-28,02 грн/$, но они почти сразу пошли вниз из-за отсутствия значительного спроса валюту. Минимум сегодняшнего дня - 27,99 грн/$. На этом уровне доллар вышли покупать иностранцы, но казначеи уверяют, что они взяли совсем немного - порядка $7-8 млн. Это и спровоцировало возврат рынка на 28,01-28,02 грн/$, где и произошло закрытие торгов.

"Агрессивного выхода иностранцев из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) сейчас не наблюдается. Они понемногу продают бумаги, час от часу, и все. Какого стихийного сброса по любой цене, чтобы просто выйти с рынка нет. Никто не хочет закрываться в минусе", - заверил финансовый эксперт Владислав Кравец.

По данным Нацбанка, за два дня этой недели (19-20 апреля) портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов сократился на 366,3 млн грн, и достиг 96,2 млрд грн.

Подрос объем продажи новых выпусков гособлигаций, Минфину удалось разместить их сегодня на 4,6 млрд грн. Это несомненно лучше результата двух предыдущих недель, когда правительство смогло привлечь мизер - 1,6 млрд и 1,1 млрд грн, соответственно. Но до средних значений на уровне 8-12 млрд грн в неделю чиновникам еще очень далеко.

Это притом, что Министерство финансов пошло на повышение доходностей по гособлигациям после повышения Нацбанком своей учетной ставки на прошлой неделе на 1% (до 7,5% годовых). Цены на ОВГЗ выросли на 0,2-0,7% годовых, размещения прошли с таким результатом:

* на 4,4 млрд грн продано облигаций сроком обращения 1 год под 11,15% годовых (предыдущее размещений этой бумаги прошло под 10,75% годовых);

* на 151,5 млн грн - 6 лет под 12,75% годовых (12,5%);

* на 33 млн грн - 3 месяца под 8,5% годовых (7,77% годовых);

* на 2,6 млн грн - 1,5 года под 11,3% годовых (11,1% годовых).

Казначеи уверяли, что почти весь или весь основной объем новых бумаг выкупили госбанки по указке Минфина.

Эксперты разделились на два лагеря: одни уверяли, что решающую роль в росте ставок сыграл рост учетной ставки, а другие отмечали влияние вторичного рынка.

"Конкуренция также играет свою роль. Нерезиденты продают старые ОВГЗ на 1,5-2% годовых дороже, чем правительство новые. Выгоднее с ними договариваться, потому Минфин вынужден повышать доходности по чуть-чуть", - заверил Василий Невмержицкий.

Завтра, 21 апреля, правительство гасит старый выпуск гособлигаций и платит проценты на общую сумму 2,5 млрд грн:

* 1,4 млрд грн - проценты;

* 1,1 млрд грн - погашение.

Ожидается, что иностранцы захотят вывести свою часть выплаты, потому казначеи ждут подорожания доллара. Старт межбанка прогнозируется в рамках 28,02-28,03 грн/$, и ожидается движение на 28,05 грн/$ или даже выше.