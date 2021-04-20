«Сапсан» против «Искандера». Когда у нас появится своя «длинная рука» для Москвы

Михаил Жирохов / Деловая столица

После принятия на вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» у Путина будет на один аргумент больше не трогать Украину.

Похоже на то, что на брусчатке Крещатика на военном параде на День Независимости в этом году мы увидим как минимум две пусковые установки нового оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», уже принятые на вооружение ВСУ. По крайней мере, такое развитие событий можно предположить со слов заместителя министра обороны Александра Миронюка, которые были сказаны на онлайн-конференции «О состоянии реализации ГОЗ-2021 и перспективах перевооружения украинской армии новыми образцами вооружения», прошедшей 16 апреля.

По его словам, ныне изготовление первой батареи ОТРК «Сапсан» выполнено на 70%, для окончания работ необходимо государственное финансирование. Кроме того, он выразил надежду, что в ближайшие 2-3 месяца будет заключен контракт между Минобороны и «Южмашем». По некоторым неофициальным данным, речь идет о двух пусковых установках, передвижном командном пункте и боезапасе из 12 ракет.

Эта новость звучит весьма обнадеживающе, так как история с созданием новой ракеты для замены состоящих на вооружении комплексов 9К79-1 «Точка-У» началась практически сразу после обретения Украиной независимости. Уже тогда было понятно, что отечественная армия нуждается в более современных оперативно-тактических ракетах, которые были бы «длинной рукой» в борьбе с любым противником.

На тот момент задача казалась вполне реализуемой в обозримом будущем - ведь конструкторское бюро «Южное» в Днепре еще с советских времен принимало активное участие в различных гражданских и военных ракетных программах.

В 1994 г. днепровские конструкторы начали работу по проекту «Борисфен», который предполагал создание оперативно-тактического комплекса с расстоянием поражения целей в 500 км. Работа без государственного финансирования шла довольно медленно, и в 2003 г. ее даже прекратили, но в 2006-м при активной поддержке тогдашнего президента Виктора Ющенко Совбез Украины принял решение о начале разработки нового многофункционального ОТРК «Сапсан». В том же году был заключен договор с конструкторским бюро «Южное» на разработку комплекса и начата работа по проекту, который фактически представлял собой продолжение «Борисфена».

На проект было выделено $12 млн и работа закипела. В апреле 2010 г. генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий Алексеев сообщил, что в 2009 г. конструкторское бюро «Южное» завершило эскизный проект комплекса «Сапсан» и может приступить к его проектированию. Согласно плану, комплекс должен был поступить на вооружение украинской армии в 2011 г.

Но тут снова вмешалась политика - новый президент Янукович был совсем не заинтересован в усилении украинской армии и поэтому финансирование проекта серьезно урезали.



В октябре 2011 г. разработчики оценивали возможности принятия «Сапсана» на вооружение уже в конце 2015 г. При этом в проекте создания комплекса в то время было задействовано около 70 предприятий Украины, 99% компонентов комплекса были украинского производства.

Однако в июне 2013 г., после того как в «Сапсан» было вложено более $100 млн, Министерство обороны остановило финансирование работ по проекту. На тот момент «Южное» продолжило работы на собственные деньги по параллельному проекту - экспортному ОТРК «Гром», он активно предлагался на международном рынке и по факту спонсировался Саудовской Аравией.

После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе работы над проектом «Сапсан» были восстановлены. В январе 2016 г. президент Порошенко сообщил, что в утвержденном варианте государственного военного заказа предусмотрено выделение финансирования на «Сапсан».

После этого сообщения о прогрессе по проекту были крайне отрывочны, так как он получил высшую степень секретности. Время от времени в СМИ всплывали кадры отработки двигательной установки, информация о головке наведения и т.д. А в 2018 г. на очередном параде на День независимости даже прокатили пусковую установку с макетом ракеты.

Понятно, что все характеристики «Сапсана» на сегодня могут быть только оценочными. Тем не менее, можно говорить о том, что новый комплекс предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии от 80 до 290 км, а вес боевой части одноступенчатой баллистической ракеты составляет около 480 кг. Боевая часть может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная - это осколочно-фугасная боевая часть, а кассетная снабжена осколочно-фугасными боевыми элементами. Расчетная площадь поражения - более 10 000 кв. м. Вес ракеты с пусковым контейнером длиной 7,2 м составляет 3,5 т. Автоматизированная пусковая установка комплекса базируется на шасси грузового автомобиля высокой проходимости - в представленном в 2018 г. варианте это шасси от ХКБМ, однако, по всей видимости, на серийном экземпляре это будет чешская Tatra.

Можно также отметить, что российским аналогом нашего «Сапсана» выступает «Искандер», который является более функциональным, так как у него нет ограничений в дальности стрельбы (Украина в 1990-х подписала ряд международных соглашений, согласно которым не имеет права принимать на вооружение ракетные комплексы с радиусом поражения более 300 км). Также у России есть возможность вооружать ОТРК «Искандер» ядерными боеголовками.