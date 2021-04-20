Новая неделя на межбанке началась с крошечного удешевления доллара

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

19 апреля курс доллара опустился на 1 копейку, и торговля остановилась на 27,98-27,99 грн/$. При этом наличные курсы приподнялись на 5 копеек на продаже и не изменились на покупке. К вечеру были такие диапазоны:

* 28,0-28,15 грн/$ - на продаже;

* 27,70-27,90 грн/$ - на покупке.

Банкиры уверяли, что спрос на валюту со стороны населения минимальный, доллар в основном сдают. Особенно в южных регионах, где идет посевная. На оптовом рынке наличные цены поднялись с 27,92-27,97 грн/$ до 27,93-27,98 грн/$.

На межбанке сегодня сильно упала активность на валютных торгах. Объем сделок сократился с $115 млн до $74 млн.

"С утра безналичные котировки пытались приподнять на 28,0-28,05 грн/$, работали банки-спекулянты. Но они там долго не продержались. Спрос на валюту был небольшой, поэтому цены достаточно быстро скатились вниз. Да и в целом на торгах было тихо, практически без движения. До 50% сделок были спекулятивными, банки старались раскачать торги, чтобы хоть немного сдвинуть курс, но у них не сильно получалось. Вторая половина рынка - это сделки экспортеров и импортеров. Иностранцев почти не было видно", - описал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Статистика курсового движения подтверждает его слова: торги открывались в рамках 28,0-28,05 грн/$, за этим последовало снижение на 27,99-28,02 грн/$, а затем небольшое отступление наверх - до 28,010-28,035 грн/$. После полудня объемы валютных продаж выдросли и рынок планомерно отошел на финишные 27,98-27,99 грн/$.

"Иностранцы и прочие активные игроки ждут результатов размещения новых выпусков ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма - Ред.) во вторник. Развязки. Повышение Минфином ставки размещения облигаций может немного успокоить рынок. Хотя нерезиденты все равно могут остаться пассивными", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Завтра, 20 апреля, должно состояться первое размещение ОВГЗ после повторного повышения Нацбанком учетной ставки в 2021 году: 15 марта ее подняли на 0,5% годовых, а в минувший четверг, 15 апреля - сразу на 1%. Ее размер достиг 7,5% годовых. Финансисты ждут, что это спровоцирует хотя бы небольшое повышение доходностей по гособлигациям.

"В теории Минфин должен воспользоваться этим шансом и поднять ставки по ОВГЗ до 12-12,5% годовых по среднесрочным облигациям (сроком обращения 1-1,5 года) и до 13% - по долгосрочным. Это может хоть немного остановить отток денег иностранцев из старых госбумаг и, возможно, простимулировать их покупки новых выпусков после стабилизации в Украине военно-политической ситуации. Как это будет на практике - посмотрим", - отметил в беседе со "Страной" заместитель председателя правления крупного банка.

Пока по финансовому рынку гуляет слух о том, что госбанки получили разнарядку купить завтра новых ОВГЗ минимум на 3,5-4,5 млрд грн, а вместе с покупками остальных участников размещение может выйти на 5-7 млрд грн. Хотя казначеи не исключают, что сплетни распускают, чтобы подстегивать интерес к бумагам.

Попутно сегодня появилось заявление председателя Нацбанка Кирилла Шевченко о том, что украинские банки уже переусердствовали с покупками ОВГЗ. По всему видно, что НБУ хочет, чтобы банки меньше скупали гособлигации и активнее кредитовали реальный сектор экономики. Чего банки не хотят делать по понятным причинам: покупки бумаг Минфина менее рисковванное мероприятие, чем финансирование бизнеса в разгар коронакризиса.

Высказывание Шевченко породило слухи об ухудшении отношений Нацбанка с Минфином. Ведь все понимают, что главными скупщиками ОВГЗ и главными кредиторами бюджета (теми, кто финансирует дефицит бюджета) были иностранцы и банки. Именно они активнее всего раскупали новые выпуски долговых бумаг правительства. Из-за эскалации конфликта на востоке Украины и на скопления войск РФ вдоль украинской границы иностранцы свернули покупки новых бумаг и выводят капиталы из старых.

Если в сложившейся ситуации их перестанут раскупать еще и банки, то у Министерства финансов будут проблемы с обслуживанием госдолга и финансированием бюджета.

Чем закончатся разговоры по покупке банками ОВГЗ, пока сложно сказать. Ведь законодательных запретов или ограничений по покупке банками гособлигаций нет. Поэтому финансисты могут поступать как посчитают нужным, восприняв слова руководства НБУ как необязательную к выполнению рекомендацию. Но какой будет реальная ситуация, покажет завтрашнее размещение гособлигаций.

На завтра, 20 апреля, казначеи спрогнозировали старт межбанка на уровне 27,95-28,0 грн/$.