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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Грязные доллары» Коломойского. Чем грозит олигарху новое расследование в США

23:41 19.04.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

США должны добиваться от Украины выдачи Игоря Коломойского - об этом рассказывает журналистское расследование, опубликованное Pittsburgh Post-Gazette.

После 5 марта, когда США внесли Игоря Коломойского в санкционный список, можно было ожидать новых американских ударов по украинскому олигарху. И ждать пришлось недолго. 16 апреля крупнейшая газета Питтсбурга (это второй по величине город штата Пенсильвания) Pittsburgh Post-Gazette опубликовала огромный материал «Грязные доллары». В нем освещаются новые подробности дела против Коломойского, которое рассматривается федеральным большим жюри в Кливленде, штат Огайо.

Подробности от властей США

Конечно, тут сразу возникает вопрос, почему газета из Питтсбурга вдруг заинтересовалась Коломойским. Секрет прост. Редактором отдела расследований Pittsburgh Post-Gazette является один из самых известных американских журналистов-расследователей, дважды лауреат Пулитцеровской премии Майкл Саллах. Он принял участие в проекте FinCEN Files (это совместный проект Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ и BuzzFeed News), который в сентябре прошлого года выступил с разоблачением роли крупных банков в переводе триллионов долларов для олигархов, криминалитета и террористов. Одним из героев проекта FinCEN Files стал Коломойский. Тогда же Майкл Саллах и киевская участница проекта Таня Козырева обнародовали расследование, как Коломойский с помощью Deutsche Bank скупал активы в США.

С тех пор прошло более полугода. За это время Саллах раздобыл и переработал много новой информации. Как отмечает газета, «чтобы лучше понять дело ФБР по отмыванию денег против украинского олигарха Игоря Коломойского, обвиняемого в организации масштабной схемы, в ходе которой были украдены миллионы из украинского банка и вложены в недвижимость США», Pittsburgh Post-Gazette изучила тысячи общедоступных судебных документов, пресс-релизы Минюста и провела десятки интервью. Кроме того, Post-Gazette получила ранее закрытые судебные документы - в том числе заявления под присягой руководителей меткомбинатов и внутренний бухгалтерский отчет - из офиса генерального прокурора Огайо, а также конфиденциальные банковские записи.

Как видим, газета даже и не скрывает, что в своем расследовании она пользовалась помощью американских властей. По-видимому, власти США заинтересованы в том, чтобы это дело получило максимальный резонанс в американском обществе. Зачем? К этому вопросу мы еще вернемся, а пока изложим суть дела.

Как рассказывает Саллах американским читателям, сотни миллионов долларов были украдены из украинского Приватбанка - убытки достаточно велики, чтобы нанести ущерб экономике страны, - и тайно перевезены в США. Там деньги были использованы для наращивания денежных резервов меткомбината Warren Steel в штате Огайо в схеме отмывания денег по всей стране, утверждает Минюст США. По словам прокуратуры, украинский олигарх Игорь Коломойский, влиятельная фигура в своей стране, которому в прошлом месяце Госдепартамент запретил въезд в США, тайно приобрел дюжину других сталелитейных заводов в небольших городках в штатах от Огайо до Техаса. В целом, он и его партнеры приобрели почти два десятка объектов недвижимости, в том числе четыре офисных башни в центре Кливленда и отель на 484 номера с видом на набережную, что стало основой его империи недвижимости.

Деньги, которые вливались в Warren Steel, стали ключевым доказательством в одном из первых расследований по отмыванию денег с участием сталелитейной промышленности США. Банковские записи, электронные письма и другие важные документы были переданы федеральному большому жюри, изучающему финансы меткомбината, который, по словам прокуратуры, стал каналом для десятков миллионов долларов, выведенных из Приватбанка в Украине, согласно двум источникам, знакомым с расследованием.

В августе большое жюри выдало ордера на обыск, которые привели к рейдам ФБР в офисы партнеров в Майами и Кливленде, где агенты изъяли коробки с записями. Прокуратура утверждает, что миллионы долларов, вложенные в Warren Steel, были попыткой олигарха и других «отмыть деньги, способствовать продолжающемуся незаконному присвоению средств из Приватбанка и скрыть право собственности, характер и источник средств», пишет газета.

Чего хотят США от Зеленского

Газета на этом не остановилась и провела собственное расследование судьбы американских активов Коломойского. По данным издания, на сталелитейных заводах Коломойского в США был очень низок уровень соблюдения техники безопасности. Регулярно случались инциденты, в которых рабочие получали травмы. Также были зафиксированы значительные нарушения экологических норм. Из-за плохого управления почти все заводы со временем были закрыты, что привело к потере значительного количества рабочих мест.

И вот все это вывалено на голову американских читателей. Неужто для того, чтобы разжечь у американских пролетариев классовую ненависть к украинским олигархам?

Похоже, задача публикации несколько иная. Она готовит американцев к тому, что украинский олигарх Коломойский вскоре может получить в США приговор суда - и вот после этого почему бы США не потребовать от Украины его выдачи, чтобы он понес наказание за все то, что он натворил в США.

В статье «Грязные доллары» в Pittsburgh Post-Gazette есть специальный раздел о Коломойском. Эту часть Майкл Саллах написал совместно с Таней Козыревой, и там есть сведения как из американских, так и из украинских источников. Так вот, этот раздел сфокусирован на одном вопросе: можно ли вынудить Украину экстрадировать Коломойского.

«Ожидается, что федеральное большое жюри в Кливленде, расследующее предполагаемую схему отмывания денег, в случае предъявления обвинения олигарху проверит его политическую поддержку в Украине, включая его отношения с президентом Владимиром Зеленским», - констатировала газета. За комментарием она обратилась в Atlantic Council - вашингтонский аналитический центр, занимающийся международными проблемами (добавим, что он считается близким к администрации Джо Байдена). Зеленский своим успехом в политике во многом обязан олигарху, который «помог и обеспечил взлет Зеленского, - сказала заместитель директора Atlantic Council Мелинда Харинг. - Это были крепкие отношения».

И вот тут газета резко перевела разговор на тему экстрадиции.

Хотя Украина не имеет договора об экстрадиции с США, эксперты, изучающие Украину, говорят, что США все же могут требовать от Украины поиска способов экстрадиции. В конечном итоге такой шаг потребует поддержки Зеленского, сказала Харинг.

Хотя конституция страны не позволяет экстрадировать граждан Украины, Коломойский также имеет гражданство Кипра и Израиля, что может дать стране достаточно места, чтобы найти лазейку, сказал бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка. В прошлом году группа агентов Минюста США вылетела в Украину и встретилась с Рябошапкой и руководителем НАБУ, чтобы обсудить дело США об отмывании денег против Коломойского, но неясно, было ли что-то согласовано. Рябошапка сказал, что говорил о перспективе экстрадиции с федеральными агентами, но в то время никаких запросов не поступало, потому что расследование в США все еще продолжается.

Директор Евразийского центра Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Хербст сказал, что если Коломойскому будет предъявлено обвинение федеральным большим жюри, это будет положительным шагом для украинцев в избавлении страны от правления олигархов. «Вся система, которая должна была обеспечивать правосудие, работала на него», - сказал он.

В интервью газете Хербст подтвердил, что экстрадировать Коломойского будет сложно из-за правовых барьеров в Украине. Но если обвинительные заключения когда-либо будут вынесены большим жюри США, «влияние на Украину будет весьма положительным, - сказал Хербст. - Это будет серьезным ударом для его состояния».

В качестве резюме газета привела слова Мелинды Харинг, которая заявила, что США придется взять на себя инициативу, потому что Коломойский по-прежнему обладает властью в своей стране. Харинг подчеркнула, что «Коломойский ни в коем случае не будет привлечен к ответственности в Украине», ибо он по-прежнему имеет «огромное влияние в правительстве Украины».

Судя по этой публикации, США отказались от фантастического варианта - ждать, когда Коломойского посадят в Украине. И решили добиваться его экстрадиции. Можно спорить о том, насколько это реалистично. Но факт в том, что политика Вашингтона по отношению к Киеву (точнее, лично к Зеленскому) будет зависеть от того, согласится ли он выполнить это требование.

 

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