Торги с крымскими татарами: Как Ермак попал в очередной громкий скандал

Юрий Васильченко / Depo.ua

Мейнстримом последних дней стал новый скандал. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире канала ATR рассказал о разговоре с главой ОП Андреем Ермаком, и из сказанного разные стороны сделали разные выводы.

В субботу Мустафа Джемилев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пояснил, что именно рассказывал в телеэфире днем ранее. По его словам, разговор с Ермаком состоялся еще в прошлом году, кроме самого Мустафы-ага на встрече присутствовали глава Меджлиса Рефат Чубаров и народный депутат из фракции "Голоса" Рустем Умеров. "В порядке дискуссии он (Андрей Ермак, - ред.) высказал идею, чтобы из фракции вышел не только я, но и другие депутаты - Ахтем Чийгоз, Рустем Умеров, и тогда вопросы, связанные с Крымом, в парламенте решались бы легче, а также все, что связано с деоккупацией полуострова", - отметил политик. Он отметил, что такую инициативу Ермака не поддержал. А те, кто рассказали СМИ суть его интервью ATR, не знают крымскотатарского языка и поэтому "немного напутали".

То есть самого скандального момента - предложения главы ОП относительно выхода депутатов - крымских татар из фракций "ЕС" и "Голоса" - Джемилев не опроверг, лишь уточнил, что об этом говорилось "в порядке дискуссии", то есть без давления на него и других участников разговора.

Напомним, вечером в пятницу заместитель генерального директора канала ATR Айдер Муждабаев на своей странице в "Фейсбуке" (а на следующий день - как блог на "Украинской правде") разместил со своими комментариями перевод той части интервью Джемилева, где речь шла о встрече с Ермаком.

О том, что именно в таком ключе были "советы Ермака", со ссылкой на Джемилева подтвердил и журналист ATR Осман Пашаев. Он напомнил, о чем говорилось в 2010 году, во времена Януковича: тогда ставилось условие вступления лидеров крымских татар в Партию регионов, а за отказ был расформирован Совет представителей крымскотатарского народа при президенте, состоящий из членов Меджлиса, и замена его участников марионеточными персонажами (которые впоследствии присоединились к пророссийским коллаборационистам в Крыму).

Сейчас действия Ермака негативно комментируют только в "Евросолидарности". Так, Ахтем Чийгоз заявил: "Как вообще кто-то в Офисе президента может считать, что мы будем разменивать принципы на какие-то интересы? Тем более шантажировать нас крымскотатарским вопросом - это не получалось у ФСБшников, у Путина и его администрации". В свою очередь, Ирина Геращенко отметила, что лидеров крымских татар власть отстранила от всех переговоров из-за их принадлежности к оппозиции.

Официальной реакции с Банковой на скандал пока нет. Но пользователи "Фейсбука" уже заметили в сети попытки отбелить власть. Мол, слова Джемилева перекрутили, а саму тему запустили на фоне визита президента Зеленского в Европу. Примером подобного отбеливания можно считать следующее сообщение в социальной сети на странице малоизвестной группы "Майбутнє України", которое, судя по отметке "реклама", было поставлено на платное продвижение (то есть чтобы как можно больше людей его увидели). Если похожие тезисы будут звучать и от спикеров власти, это будет подтверждением, что это информационная рамка, с помощью которой будут пытаться сбить волну негатива. Остается только найти одного-двух спикеров от крымских татар, которые подтвердят, что "полностью поддерживают власть". Не исключено, что задержка с официальной реакцией Банковой вызвана поиском таких лиц.

Обратите внимание на написание слова "крымскотатарский" - через дефис его пишут россияне. Это общеизвестный факт.

На самом деле, отношения "зеленых" с лидерами крымских татар и ранее складывались не лучшим образом. И даже не потому, что они входят во фракцию "ЕС" или симпатизируют пятому президенту. В марте СНБО принял "Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь", которую раскритиковали представители Меджлиса. Так, Рефат Чубаров отметил, что в текст стратегии не вошло предложение относительно реализации неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе Украины. Тогда Depo.ua предостерегал, что документ, подготовленный СНБО, имеет минимальное влияние на реальность, поэтому споры вокруг его содержания следует перенести до момента деоккупации полуострова. И вот после того, как стало известно о предложении Ермака "в порядке дискуссии", могут возникнуть новые подозрения, почему инициативы Меджлиса не попали в Стратегию деоккупации Крыма. Ведь Джемилев и Чийгоз из "Европейской солидарности" не вышли и отдельная "крымская группа" в парламенте не появилась.

Учитывая то, что в нынешней Раде только три народных депутата представляют крымскотатарский народ, вообще непонятно, за счет кого Банковая собиралась численно наполнить такую группу. И выходцев из Крыма других национальностей в ВР также немного. Тем более, в парламенте вполне может существовать межфракционная "крымская группа", для этого депутатам не нужно оставлять ряды своих фракций. Но вот подконтрольной Банковой такая группа вряд ли будет. А в контроле, похоже, и заключается главная цель.

Не первый месяц Зеленский, Ермак и "слуги" раскручивают тему "Крымской платформы", одного из ключевых элементов вышеупомянутой стратегии. Ряд государств уже согласились принять участие в этой дипломатической инициативе, учредительный саммит которой запланирован на 23 августа, накануне Дня Независимости Украины. Однако до сих пор одной из главных проблем "Крымской платформы" остается роль в ней крымских татар и, в частности, Меджлиса. Без его поддержки, то есть без поддержки главного представительного органа крымских татар, реализация инициативы будет выглядеть крайне слабо. Поэтому до старта проекта власти нужно решить, как заручиться поддержкой крымских татар. Если это будет делаться тем способом, о котором рассказал Джемилев, результата не будет. Не исключено, что Банковая попытается создать видимость поддержки своей инициативы, приобщив к ней не лидеров Меджлиса, а крымских татар, которые находятся на разных государственных должностях. Оба варианта только углубят конфликт и создадут впечатление, будто власти пытаются внести раскол внутрь крымскотатарского общества. И нашими партнерами, как Западом, так и Турцией, подобные игры восприняты не будут.

Какой выход? Для начала должно было быть объяснение Ермака, что он имел в виду в разговоре с Джемилевым. И его обещание никогда не давать поводов для выводов, будто он ставит интересы граждан Украины крымскотатарской национальности в зависимость от партийной принадлежности лидеров этого народа. Но услышим ли что-то подобное от второго лица на Банковой, большой вопрос...