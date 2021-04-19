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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Президентская крыша. Зачем Зеленский решил монополизировать олигархов

14:11 19.04.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Банковая хочет иметь инструмент для введения санкций против любых нелояльных бизнесменов.

На заседании СНБО 15 апреля Владимир Зеленский выдвинул идею, которая вызвала множество язвительных комментариев журналистов, блогеров и политологов. Он предложил разработать законопроект об олигархах.

Однако это не шутка, а вполне реалистичная задумка. Более того, сам Зеленский возлагает на нее очень большие надежды.

Громоотвод от Банковой

Первая надежда - этот законопроект станет новым поводом для большого пиара. Тут нелишне напомнить, что Зеленский рассказывает о своей борьбе с олигархами уже более месяца. Еще 12 марта он выступил с видеообращением к гражданам Украины, в котором объявил, что олигархическому классу в Украине приходит конец. «Мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы, - подчеркнул Зеленский. - Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? Первое - поддерживается. Второе - заканчивается».

Примечательно, что со своим видеообращением к украинцам он выступил после того, как был обнародован новый рейтинг Forbes, согласно которому за последний год состояние Рината Ахметова выросло втрое, Виктора Пинчука, Константина Жеваго, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Вадима Новинского - приблизительно вдвое. Непохоже, чтобы они были недовольны Зеленским. Именно поэтому Зеленский и стал рассказывать, что «фамилии здесь не имеют никакой разницы» - дескать, надо менять систему.

Вот для создания такой видимости и нужен законопроект, анонсированный на СНБО. Избиратели, голосовавшие за Зеленского два года назад, ждали «конца эпохи бедности» для себя, а вместо этого получили обогащение олигархов. Предчувствуя молнии народного гнева, Банковая решила заранее обзавестись громоотводом.

Уже самим фактом внесения такого законопроекта в парламент Зеленский обезопасит себя от обвинений в том, что он марионетка олигархов. По крайней мере, Банковая очень надеется, что ей удастся создать такой пропагандистский эффект. И эта надежда вполне реальна, если в этом помогут крупнейшие телеканалы, принадлежащие олигархам. Они будут взахлеб рассказывать, как успешно Зеленский борется с олигархической системой - вот целый законопроект внес. А почему бы и не похвалить Зеленского, если сам он подчеркивает, что речь не идет о конкретных фамилиях.

Под патронатом президента

Вторая надежда Банковой как раз в том и заключается, что новый закон позволит Зеленскому контролировать олигархов. Дескать, кто будет проявлять лояльность и уважение, щедро делиться и обеспечивать пиар власти в своих медиа, те по-прежнему будут пользоваться режимом наибольшего благоприятствования. А все остальные будут подвергнуты публичной деолигархизации.

Эту перспективу четко обозначил сам Зеленский на заседании СНБО 15 апреля. Прочитаем внимательно официальное сообщение Офиса президента и СНБО. Зеленский сообщил, что предложил СНБО и ОП в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом разработать законопроект об олигархах. «Считаю, что сегодня это один из приоритетов - разработать базовый законопроект о статусе олигарха в нашей стране: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов. Потому что мы поддерживаем большой бизнес, любой бизнес в Украине. А влияние олигархов на Украину - на выборы, на экономику, на законы, на Верховную Раду - этого допустить больше нельзя», - подчеркнул он.

В перечень того, чего «допустить больше нельзя», почему-то не попало влияние олигархов на президента и его офис, на правительство, на облгосадминистрации, наконец, на крупнейшие медиа. Получается слишком странный подход: «тут вижу, тут не вижу».

Если бы Зеленский в самом деле хотел уменьшить влияние олигархов на политику, он предложил бы разработать два законопроекта: о деолигархизации власти и о деолигархизации медиа. И с этой инициативой он обратился бы не к своим собственным структурам (СНБО, ОП), а к гражданскому обществу. Сказал бы: народ, дай мне законопроект о том, как ослабить влияние олигархов на меня и на остальную власть. А еще, чтобы олигархи не развязали против меня войну в медиа, дай мне, народ, законопроект о том, как отобрать у олигархов контроль над крупнейшими телеканалами.

Да, это был бы популизм, но это был бы по крайней мере искренний популизм. Можно было бы поверить, что власть действительно хочет избавиться от олигархов.

А сейчас мы видим совсем другое. Зеленский хочет получить законопроект не о деолигархизации, а, как он сам заявил, о статусе олигарха. Разрабатывать этот проект будут структуры, контролируемые Зеленским: СНБО, ОП и Антимонопольный комитет (с прошлого года его возглавляет, напомним, землячка Зеленского Ольга Пищанская). Понятно, что они не напишут там ничего такого, что могло бы ослабить связь между олигархами и Зеленским. Ведь сам Зеленский такой задачи не поставил.

Санкции за нелояльность

Он поставил совсем другую задачу - дать ему «закон о статусе олигарха: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции». То есть он хочет иметь инструмент для введения санкций против любых крупных бизнесменов, которых он захочет наказать.

Действующий закон «О санкциях» был принят в августе 2014-го как способ противодействия российской агрессии. Там записано что «санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность». Олигархов под эту статью никак не подвести, разве что записать их в террористы.

В том же законе установлен исчерпывающий перечень субъектов, которые вправе вносить на СНБО предложения о санкциях. Это Верховная Рада, президент, Кабмин, Нацбанк и СБУ. Ни аппарата СНБО, ни АМК в этом перечне нет.

И вот сейчас аппарат СНБО и АМК займутся написанием законопроекта о статусе олигархов и санкциях против них. Любой орган, когда пишет законопроект, не забывает вписать туда свою собственную роль. Поэтому можно ожидать, что новый закон установит, например, такую процедуру: аппарат СНБО обращается в АМК с просьбой проверить, не является ли данный украинский гражданин олигархом; АМК проводит проверку, присваивает гражданину статус олигарха и обращается в СНБО с предложением о санкциях; СНБО вводит санкции, которыми отбирает у гражданина все, что захочет отобрать Зеленский.

Конечно, это никакая не деолигархизация. Это всего лишь разделение крупных бизнесменов на «правильных» и «неправильных». Для последних приготовлены санкции вплоть до полного уничтожения бизнеса. А «правильные» смогут еще более разжиреть за счет поглощения бизнеса «неправильных».

 

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