Позитив недели. КБ «Луч» представило наше лучшее оружие на выставке в Ираке

Кроме того: Запад ударил новыми санкциями по России, а наши силовики начали антитеррористические учения на границе со страной-агрессором и на админгранице с аннексированным Крымом.

ГП "ГосККБ "Луч" при поддержке ГП "СВТФ Прогресс" представило новейшее вооружение на международной выставке IQDEX-2021 в Багдаде. Как сообщается на Фейсбук-странице предприятия, в рамках объединенной экспозиции украинских предприятий, "Луч" представил ПТРК "Скиф", ЛПРК "Корсар", 100 мм управляемый выстрел для пушки БМП-3, высокоточную реактивную систему залпового огня "Ольха-М" и противотанковый комплекс "Барьер-С".

В руководстве Минобороны Ирака заявили, что продукция украинских военных конструкторов сможет значительно усилить иракские вооруженные силы.

Кроме того, Украина продолжает сотрудничество с еще одной страной Ближнего Востока - Пакистаном. Как сообщает "Украинский милитарный портал", завод имени Малышева проведет модернизацию основных боевых танков пакистанских вооруженных сил Т-80УД. Ремонт этих танков оценен на общую сумму $85,6 млн.

Ранее сайт Depo.ua отмечал, что Пакистан приобрел 320 танков Т-80УД с двигателем 6ТД-1 у Украины. Впоследствии, в 1998 году, между двумя государствами был подписан пилотный контракт на поставку из Украины нескольких моторно-трансмиссионных установок как с двигателями 6ТД-1 (1000 к. с.), так и с двигателями 6ТД-2 (1200 к. с.). Все это способствовало тому, что в дальнейшем для 285 серийных танков Al Khalid (китайского-пакистанский проект) ставка была сделана именно на использование украинских двигателей 6ТД-2.

Таким образом, сегодня Украина имеет ряд контрактов на поставку этих двигателей в Пакистан - как для проекта Al Khalid, так и для продления ресурса и ремоторизации танков Т-80УД с двигателем 6ТД-1.

Также напомним, что в рамках проекта "Ольха" разрабатываются ракеты с дальностью стрельбы более 200 км.

Стартовали испытания двигателя для ракеты "Молния"

В Украине продолжаются работы по созданию сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты класса "воздух-поверхность" собственного производства. Как сообщил директор ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А. Г. Ивченко", генеральный конструктор Игорь Кравченко, начались испытания двигателя для САУР.





"Над направлением сверхзвуковой ракеты мы очень плодотворно работаем с КБ "Южное". В этом смысле есть хороший задел и уже испытали прототип двигателя на ракету у себя на стендах... Создание проекта "Молния" - это отработка определенных технологических решений. Проект достойный, и я считаю, что нашему государству он под силу", - отметил Игорь Кравченко в интервью АрмияInform.

Впервые проект "Молния" был представлен КБ "Южное" на Международной выставке "Оружие и безопасность-2019". Это оружие предназначено для уничтожения различных наземных, морских и радиоконтрастных целей на дальности до 110 километров.

На Харьковщине и Херсонщине начались антитеррористические учения

Служба безопасности, Вооруженные Силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, полиция и другие силовые структуры начали серию масштабных антитеррористических учений в Харьковской и Херсонский областях. Под особым вниманием - пограничные районы, морская прибрежная зона, а также админграница с временно оккупированной территории АР Крым.

По сообщению Defense Express, учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

Также в ходе тренировочных мероприятий под усиленным контролем и охраной будут находиться важные объекты критической инфраструктуры.

В ходе учений предусмотрено введение определенных ограничительных мер на отдельных территориях. Во время учений возможна проверка документов граждан и автотранспорта. Также правоохранители призывают граждан быть бдительными и сообщать о лицах, проявляющих необоснованный интерес к стратегическим объектам.

ВСУ получили модернизированный вертолет Ми-8МТ

"Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передал армейской авиации Сухопутных войск ВСУ отремонтированный и модернизированный вертолет Ми-8МТ. Как сообщают в "Укроборонпроме", специалисты завода установили на машину отечественные системы активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства.

Вертолет был оснащен двумя комплектами спутниковой навигационной системы, радиолокационным ответчиком, аварийным радиомаяком, твердотельным аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа. Это позволяет выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Кроме того, отныне машина имеет современный радиовысотомер, высоконадежную коротковолновую радиостанцию, систему десантирования в два потока через грузовые створки и авиационный поисковый прожектор. А для выполнения полетов в сложных метеоусловиях есть возможность быстрого дооснащения вертолета современным импортным метеолокатором.

Западные партнеры ввели новые санкции против РФ за агрессию против Украины

Министерство финансов США в партнерстве с Европейским Союзом, Великобританией, Австралией и Канадой ввели санкции против 8 физических и юридических лиц Российской Федерации, имеющих отношение к продолжающейся российской оккупации и репрессиям в Крыму.

"Эти действия, предприняты в тесном сотрудничестве с нашими союзниками. Они представляют собой твердое обязательство международного сообщества привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии Крыма", - заявил директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гацки.

Под ограничения OFAC попал ряд участников проекта строительства Керченского моста и некоторые должностные лица в Крыму. В частности, санкции накладываются на директоров российских компаний "Мостотрест", "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск". Кроме того, Минфин США также ввел санкции и против информационных агентств SouthFront, "Ньюсфронт", "Инфорос", а также Фонда стратегической культуры РФ.

На прошлой неделе президент США Джозеф Байден также подписал указ о введении новых санкций против России из-за вмешательства Кремля в президентские выборы в стране в 2020 г.