«А когда нас будут бомбить?» Как растет истерия в ОРДЛО

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

На прошлой неделе во время визита президента Владимира Зеленского в Париж могла состоятся встреча лидеров стран "нормандской четверки" хотя бы в режиме видеоконференции, но сие ожидаемо не случилось. Когда 16 апреля после длительной беседы в Елисейском дворце украинского президента со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном с глазу на глаз к ним присоединилась по видео немецкий канцлер Ангела Меркель, Путин на связь выходить отказался.

Впрочем, хозяин Кремля был изначально в курсе, к чему его может склонять "нормандская тройка", поэтому просто не стал лишний раз позориться перед иностранцами. Ведь что именно обсуждалось тремя лидерами стран, стало понятно из пресс-релиза спикера федерального правительства Германии Штеффена Зайберта: "Они разделили опасения по поводу роста российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали к расформированию этих подкреплений с целью деэскалации ситуации". Плюс, само собой, Меркель и Макрон "выразили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнули необходимость полного выполнения минских договоренностей и заявили, что Берлин и Париж продолжат свои усилия в "нормандском формате".

Ну а Зеленский, в свою очередь, заявил по итогам парижской встречи следующее: "Наши тезисы четкие и понятные: должны быть выполнены договоренности, достигнутые зимой 2019-го, когда страны - участницы войны и страны, которые помогают с ее окончанием, сидели и говорили за одним столом. Обязательно должен быть прекращен огонь. А как иначе можно двигаться дальше? В этом году у нас уже погибло почти 30 военных, большинство застрелено снайперами".

В принципе, ничего нового, однако в Москве на все сказанное в Париже никто никак не отреагировал. От слова совсем, что весьма показательно - промолчали не только путинский рупор Песков и МИД РФ, но даже официальные лица третьего-четвертого эшелона. Одним словом, в Кремле вдруг решили затаиться, пережевывая все разом - и сам факт переговоров "нормандской четверки" без четвертого, то есть Путина, и новый американский пакет антироссийских санкций, которые являются скорее пакостью Москве, чем серьезным наказанием. Правда, первые ответные действия на все это со стороны России выглядели еще более беззубыми.

Смешной ажиотаж за поребриком

Россия "зеркально ответит" на высылку из США десяти российских дипломатов, а также может ввести "болезненные меры" для американского бизнеса, но "будет держать их про запас". Об этом вечером 16 апреля торжественно объявил глава российского МИДа Сергей Лавров, мол, "предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну". Параллельно появился официальный список из шести действующих американских чиновников, а также двоих бывших, которым запрещен въезд на территорию России. Хотя, предположим, ни генпрокурор США Мэррик Гарланд, ни директор ФБР Кристофер Рэй, ни директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, ни другие, внесенные в этот санкционный список, отнюдь не спешили посетить российские просторы.

Далее "зеркальный ответ" вышел на новый уровень - ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула Генконсульства Украины Александра Сосонюка якобы "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов". Спустя несколько часов украинского дипломата, обладающего соответствующим иммунитетом, все же освободили, но после обеда 17 апреля в МИД РФ было объявлено о нежелательности пребывания Сосонюка на территории России.

Аналогичный "ответный удар" Москва нанесла по польским дипломатам. "К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов", - именно в таком развязном стиле распространил свое официальное сообщение российский МИД.

Ну а активность российских войск на границе с Украиной закончилась поразительным зрелищем, запечатленным на видео самими же российскими солдатами в новомодном тиктоке. На выложенных в сеть кадрах был виден масштабный пожар в военном палаточном городке возле Богучара Воронежской области, расположенном всего в каких-то 45-ти километрах от российско-украинской границы.

Нарастание истерии в ОРДЛО

И тут масла в огонь в одном из своих регулярных youtube-эфиров подлил известный российский военный преступник Гиркин по прозвищу Стрелков, заявив, что переброска подразделений ВС РФ к украинским границам и в оккупированный Крым - это всего лишь демонстрация военной мощи в надежде припугнуть Украину. "Им бы год простоять, да полгода продержаться. Они боятся острейшего кризиса, который будет в случае войны. То, что можно было легко сделать в 14-м году, относительно легко в 15-м, с приемлемыми потерями в 16-17-м, сейчас будет чрезвычайно тяжело. И в военном, и особенно в политическом. Удар России вызовет сверхскандал", - охарактеризовал ситуацию любимый всем ватничеством "полевой командир", доведя свою целевую аудиторию до глобальной истерики.

Другой же "герой-ополченец" Ходаковский действовал на русскомирскую публику, сея в ней панику, уже не из российского далека, а находясь непосредственно в ОРДЛО. То он предложил "властям ДНР" отселить жителей районов, которые расположены близко к линии фронта, "использовать под эвакуацию гостиничный фонд, закрепить его за главами городов и районов, поставить им задачу подготовить объекты к размещению беженцев, составить методичку, что брать с собой людям, а чего не стоит брать, чтобы не загромождать транспорт и ограниченную жилую площадь". То водил российского пропагандиста-ГРУшника Пегова по позициям своей банды "Восток", якобы укрепляющей некую "вторую линию обороны".

И если бы дело было только в Гиркине с Ходаковским. Но нагнетают истерику по поводу грядущей военной эскалации непосредственно сами российские оккупационные администрации в ОРДЛО, окна которых активно стали закладывать мешками с песком, причем среди бела дня. Местные жители в соцсетях жалуются, что на различных работах им массово выдают трудовые книжки на руки. Ну и в отдельных оккупированных городах, например, в Донецке и Горловке, начался вывоз документов из архивов. Своя порция паники и истерики досталась даже детям: во многих школах по команде руководства, а в некоторых - по сиренам и гудкам, ученики всех классов учились прятаться в школьных подвалах на время - учителя проводили соответствующий хронометраж. И уже дома дети спрашивали у своих родителей: "А когда нас будут бомбить?"