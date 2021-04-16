Курс доллара на межбанке успокоили перед выходными, но на следующей неделе он может вырасти на выплатах по ОВГЗ

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Как ни старались банкиры раскачать межбанк, у них ничего не получилось. 16 апреля безналичный курс остался в диапазоне вчерашнего дня - 27,98-28,0 грн/$ и в этом диапазоне закончил валютную неделю.

Мало изменились перед выходными и наличные курсы в обменниках:

* 28,0-28,10 грн/$ - на продаже;

* 27,70-27,90 грн/$ - на покупке.

Спрос на валюту со стороны населения есть, но банкиры уверяют, что он не очень большой. Тем не менее средний оптовый курс доллара приподнялись с 27,88-27,93 грн/$ до 27,92-27,97 грн/$.

Активность валютного межбанка серьезно уменьшилась, а объем сделок сократился с $139 млн до $115 млн - это ниже среднего.

"На торгах была совсем небольшая активность. Иностранцев с покупкой валюты не наблюдалось. Видно, они взяли паузу на нейтральном новостном фоне. Даже банки-спекулянты не сильно сегодня активничали. Основные сделки проходили между нашими экспортерами и импортерами, и большинство покупок/продаж было закрыто в диапазоне 27,95-27,97 грн/$", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Старт безналичных торгов проходил на 27,95-28,02 грн/$, импортеры не сразу развернули покупки, поэтому котировки уходили на 27,92-27,98 грн/$. Консолидация рынка и сделок произошла в рамках 27,95-27,97 грн/$. А на подорожание до 27,98-28,0 грн/$ межбанк вышел после обеда.

"Рынок испытывает некоторую неуверенность, в связи с чем организовалась пауза. Замерли до новых сведений", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Казначеи считают, что участники межбанка положительно восприняли ночное видеозаявление президента США Джо Байдена о взаимоотношениях с РФ. Именно им они объяснили паузу в покупке доллара, которую сегодня взяли иностранцы, которые в апреле продают наши ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) и скупают доллар.

"Еще президент Зеленский сообщает об активных переговорах с западными партнерами, которые обещают поддержку. Это немного смягчает ситуацию. Да еще Нацбанк повышением своей учетной ставки с 6,5% до 7,5% годовых немного сбил пыл рынков. 1% годовых за раз - это немало. Хотя это ненадолго снизит волнения на рынке", - считает Шевчишин.

Никто не верит, что иностранцы настолько улучшили свое отношение к ОВГЗ и гривне, что в ближайший вторник, 20 апреля, будут покупать новые выпуски гособлигаций. Однако финансисты надеются, что они будут хотя бы медленнее сбрасывать наши бумаги.

По данным Нацбанка, с начала апреля гривневый портфель ОВГЗ у нерезидентов сократился на 5,5 млрд грн и составил на 16-е число 96,6 млрд грн.

Если на выходных нейтральный информационный фон сохранится, то в понедельник старт межбанка будет происходить в рамках 27,97-28,02 грн/$. Многое будет зависеть от высказываний политиков и военных об отношениях США и РФ и влияния этого на Украину, а также от сообщений с нашей границы и Донбасса.

На протяжении следующей недели казначеи допускают курсовую раскачку в рамках 27,90-28,10 грн/$. Доллар может дорожать, если иностранцы будут его откупать после крупных выплат Минфина по старым выпускам. Они придутся на 21 апреля, и общий объем составит 2,5 млрд грн:

* 1,1 млрд грн - погашение;

* 1,4 млрд грн - проценты.