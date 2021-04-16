Броманс с Макроном за спиной у Меркель. Зачем Зеленский съездил в Париж

Владислав Гирман / Деловая столица

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне демонстрации военной силы Россией сегодня встретился в Елисейском дворце с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Переговоры затянулись до полутора часов. Сторонам, как писала днем "Европейская правда" со ссылкой на источник в украинской делегации, даже пришлось отменить встречу в расширенном формате.

Когда Макрон и Зеленский закончили обсуждать насущные вопросы в личном порядке, к ним по видеосвязи присоединилась и канцлер Ангела Меркель, которую по каким-то причинам в Париж не пригласили. Либо же у нее был столь же "плотный график", как у президента Еврокомиссии и соратницы канцлера ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, отказавшейся посетить Киев на 30-ю годовщину независимости.

В общем, сегодня свет софитов, привлеченных новым и масштабным проявлением агрессии Кремля, падал исключительно на столицу Франции.

В Париж Владимир Зеленский в роли политика приехал уже во второй раз.

Его первый визит состоялся 15 апреля 2019 г. Тогда же сгорел знаменитый Нотр-Дам де Пари. Второй раз он приехал во Францию два года спустя, и снова пожар - на этот раз в предместье Парижа Обервилье, где загорелся огромный склад. В результате было приостановлено движение поездов.

На деле же это единственная "горячая" новость - или, скорее, тенденция, если оценивать визит Зеленского в целом.

Пусть детали встречи в Елисейском дворце так и останутся за закрытыми дверями, но цели и задачи, которые ставил перед собой украинский президент, в целом были прогнозируемы.

Ключевая тема и она же причина для визита - это, собственно, эскалация в отношениях между Украиной и Россией. В себя она включает такие "подтемы": новую встречу "нормандской четверки"; старая идефикс - предоставление Украина Плана действий относительно членства и гарантии евроинтеграции как щит от российской агрессии.

Во время совместного с Макроном брифинга Зеленский выразил надежду, что саммит лидеров "Нормандии" вполне "возможен" и сейчас страны-участницы на уровне советников прорабатывают "кластеры" по Донбассу. Простым языком: каждый готовит "пошаговые" предложения к минским соглашениям.

Перезапустит ли это минский и нормандский процессы, неизвестно. Но на Банковой очень надеются, что с нынешней поддержкой Украины Брюсселем и Вашингтоном удастся усадить Владимира Путина за стол переговоров.

При этом Зеленский также положительно отозвался о возможном проведении двусторонних переговоров между Джо Байденом и Владимиром Путиным где-нибудь в ЕС в ближайшие месяцы. Что, как известно, американский президент предложил хозяину Кремля во время недавнего телефонного разговора.

Банковая рассчитывает, что Путин, игнорирующий встречи "нормандской четверки", может, хотя бы прислушается к Байдену.

К тому же такие переговоры могут придать новый импульс поддержке Украины Соединенными Штатами и странами Европы.

Для Банковой в идеале это евроатлантическая интеграция.

В Париже, как рассказал сам Зеленский, он просил у Макрона, во-первых, подписать декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, которую уже подписал Вильнюс; во-вторых, поддержать призывы Киева предоставить ему ПДЧ накануне июньского саммита Альянса.

Кстати, интересный нюанс: с Меркель, по словам Зеленского, членство Украины в НАТО он не обсуждал, потому что..."конференция была форматом обсуждения именно вопроса безопасности на востоке Украины".

"А с господином Макрона мы обсуждали этот вопрос", - прибавил он.

Это очень похоже на то, что оба молодых и "перспективных" президента фактически списали уходящего канцлера ФРГ на берег, поскольку во главе правительства ей осталось пробыть еще полгода. Но все же госпожа Меркель - пока еще канцлер Германии и даже без этой должности является одной из самых влиятельных особ в мире. С ней все же стоит считаться.

Ставка на Эммануэля

На самом деле президент Украины, в принципе, во время брифинга в Париже не сказал больше, чем в интервью французской газете Le Figaro, которое он дал 13 апреля.

Интервью изданиям из страны, куда направляется лидер, - это нормальная практика. Зачастую они являются своего рода дорожной картой, анонсом предстоящих переговоров. Не только относительно их содержания и смысла, но также дают представление о настрое и готовности переговорщика к диалогу.

Интервью Зеленского Le Figaro в отличие от вышедшего позднее интервью итальянской La Repubblica, откровенно говоря, довольно деструктурировано. В нем смешиваются и путаются мысли и тезисы. Пусть мысли и тезисы правильные.

Но из этого хаотичного потока ответов на вопросы Изабель Лассер, с которой Зеленский, почему-то, общался, как с собственными избирателями, жонглируя порой неудачными сравнениями и параллелями, можно сделать выводы. В любом случае из интервью становится ясно, почему выбор пал именно на Эммануэля Макрона.

Макрон - не ястреб. Его политика - внешняя, внутренняя - как флюгер. В 2017 г. он был настроен против Путина, спустя несколько лет заговорил о необходимости возобновить диалог.

Логично искать поддержки у такого президента. Учитывая то, что и Зеленский, по всей видимости, до сих пор пребывает в плену иллюзий. О чем свидетельствует, к примеру, вот этот пассаж из интервью: "Что такое быть готовым? Иметь такие страны, таких друзей, таких президентов, к которым ты всегда можешь повернуться спиной и ничего не бояться.

Мы так жили в постсоветские времена, а раньше мы были одной страной под названием Советский Союз, мы так жили с Россией вместе. Мы вместе воевали с нацизмом, вместе побеждали. Поэтому Украина не ожидала такого удара и не ожидала оккупации Крыма, войны на востоке, не ожидала таких глубоко плохих отношений. Почему они настолько плохие? Всегда, когда между близкими людьми война, тебе втрое больнее, чем когда война с тем, кого ты никогда не знал близко".

То есть Зеленский полагает, что Украине жилось неплохо вместе с Россией под колпаком СССР. А как же Голодомор, красный террор, репрессии, ГУЛАГ?

Видимо это уже не имеет значения для Зеленского, провозгласившего себя во время выборов "президентом мира".

Мира с путинской Россией нет и не будет, пока в Москве правит Путин, а то и дольше. Но и Зеленский, и Макрон не оставляют надежды, что его каким-то образом можно будет оформить. Или, по крайней мере, очередную его видимость.

Потому на Банковой и делают ставку на Макрона. Кроме того, у Зеленского понимают, что сейчас президент Франции, пользуясь активной внутривидовой борьбой в Германии накануне пенсии Меркель, перетягивает на себя европейское одеяло.

Киев готовится к периоду в жизни ЕС после Меркель и его трансформации, ведь Макрон после выборов в Бундестаг определенно попытается подхватить лидерство в Европейском союзе.

Хотя верить в то, что нынешний лидер Пятой Республики сможет реанимировать "нормандский формат", поскольку это один из инструментов победы на предстоящих выборах президента Франции, излишне оптимистично.

"Нормандский формат" - это четыре страны. Четыре лидера. А Путин намеренно игнорирует встречи "нормандской четверки" - так, сегодня он отказался подключиться к переговорам.

Кремль явно взял курс на разрушение этого переговорного механизма в его изначальном виде. Медийной репетицией стала видеоконференция Путина, Макрона и Меркель 30 марта, во время которой среди прочего обсудили и украинский вопрос. Кремль это выставил как видоизмененную "Нормандию", где дела решают "взрослые" политики.

Очевидно, что это и является истинной целью Путина: превратить "нормандский формат" из "3+1" (Украина, Германия, Франция против России) в "4-1", где Украина уже будет "придатком", как в некотором роде кремлевские марионетки из ОРДЛО в Минске.