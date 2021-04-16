Депутаты от «Евросолидарности» и «Батькивщины» пытаются отменить голосование в целом за законопроект об изменениях, касающихся института старост

Народные депутаты из фракций "Европейская солидарность" и "Батькивщина" зарегистрировали в пятницу в Верховной Раде 11 проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии во втором чтении и целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии института старост" (№4535).

Как отметила автор одного из проектов постановлений, народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность") законопроект был принят в нарушении регламента, поскольку была поддержана 138-я поправка, которая вносит изменения в закон "О Конституционном суде" и не имеет никакого отношения к институту старост.

"Эта правка не имеет никакого отношения к местному самоуправлению, эта правка подана вопреки регламенту Верховной Рады, эта правка разрушает один из основополагающих принципов беспристрастности, незаангажированности судей КС, полностью нарушает рекомендации Венецианской комиссии", - написала Климпуш-Цинцадзе в Фейсбуке в пятницу.

По ее словам, таким образом, создается законодательная предпосылка для депутата из фракции "Слуга народа", которая бы "вопреки ныне действующему законодательству" могла стать судьей Конституционного суда.

Главное юридическое управление аппарата Верховной Рады в своем выводе к законопроекту, отмечало, как нарушение регламента парламента включение в законопроект об изменениях в институт старост внесение изменений в закон "О Конституционном суде".

"Включение в законопроект изменения в закон "О Конституционном суде Украины"..., не соответствует части первой статьи 116 Регламента Верховной Рады, поскольку законодательные предложения не были предметом рассмотрения законопроекта парламентом в первом чтении, и о необходимости внесения таких изменений не было отмечено ни в заключении главного комитета, ни в заключении главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады, ни председательствующим на пленарном заседании Верховной Рады, на котором законопроект был принят за основу",- говорится в заключении главного юридического управления.

Согласно заключению главного юридического управления, предложенные в законопроекте об усовершенствовании института старост, изменения в закон "О Конституционном суде Украины" не касаются правовой регламентации института старост, а потому не должны быть включены в этот законопроект.

Однако народные депутаты поддержали поправку, согласно которой часть третья статьи 11 закона "О Конституционном суде" излагается в новой редакции, согласно которой судья Конституционного суда должен соответствовать критерию политической нейтральности; не может принадлежать к политическим партиям или профессиональным союзам, публично проявлять привязанность к ним, участвовать в любой политической деятельности.

Согласно новой редакции части третьей статьи 11 судьей Конституционного суда, в частности, не может быть назначено на должность лицо, которое на день назначения имеет гражданство другого государства.

"Судья Конституционного суда не может совмещать свою должность с любой должностью в органе государственной власти или органе местного самоуправления, органе профессионального юридического самоуправления, со статусом народного депутата Украины, депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского, районного в городе, сельского, поселкового совета, с другим представительным мандатом, с адвокатской деятельностью, с предпринимательской деятельностью, занимать любые другие оплачиваемые должности, выполнять любую другую оплачиваемую работу или получать иное вознаграждение, за исключением осуществления преподавательской, научной или творческой деятельности и получения вознаграждения за нее, а также не может входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета юридического лица, имеющего целью получение прибыли", - говорится в принятой редакции положения статьи.

В новой формулировке статьи нет положений ныне действующей редакции, согласно которой судьей Конституционного суда, в частности, не может быть назначено на должность лицо, которое на день назначения является членом или занимает должность в политической партии, другой организации, имеющей политические цели или участвует в политической деятельности; является избранной на выборную должность в органе государственной власти или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат; участвует в организации или финансировании политической агитации или иной политической деятельности.

Согласно регламенту Верховной Рады председатель парламента не может подписать принятый законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят и не примут решений на пленарном заседании по проектам постановлений об отмене голосования.

Как сообщалось, парламент принял законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии института старост" во втором чтении и целом на внеочередном пленарном заседании в четверг.

Ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допускал, что в конкурсе на должность судьи Конституционного суда Украины может участвовать его коллега по фракции Ольга Совгиря.

Как известно, в настоящее время Совгиря является представителем Верховной Рады в КС.