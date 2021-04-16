Вадим Денисенко: Закон об олигархах нужен для зачистки политического поля от конкурентов

Юрий Васильченко / Depo.ua

Директор Украинского института будущего Вадим Денисенко о принятых в последние дни важных решениях власти и их влиянии на дальнейшее развитие страны.

Владимир Зеленский вчера неожиданно анонсировал разработку Советом нацбезопасности и Офисом президента, вместе с Антимонопольным комитетом очень своеобразной инициативы - "закона об олигархах" . Что это за новшество, и кто может пострадать, если такой закон будет принят парламентом?

По моему мнению, идея появления такого законопроекта "подсказана" украинской власти Михаилом Саакашвили, во время работы которого на посту президента Грузии там был принят закон о ворах в законе. Он предусматривал возможность бросить за решетку не за конкретное преступление, а только за то, что определенные люди определяли себя ворами в законе. Таким путем Саакашвили тогда решил вопрос с системной преступностью в своей стране.

Безусловно, у Игоря Коломойского никто не будет спрашивать, "не олигарх ли вы, часом". Думаю, в этом законе будет прописан ряд норм, которые позволят по каким-то опосредованным характеристикам установить, имеет ли человек статус олигарха. И постепенно изменить украинское представительство в рейтинге журнала "Форбс" по политическим мотивам.

Среди принципов этого закона будет, по моим данным, такой: человек, который подпадает под определение "олигарх", не будет иметь права участвовать в выборах, в частности, финансировать политические силы. С одной стороны, это прямой удар по Петру Порошенко, ибо, судя по всему, этот закон продуман не столько против олигархов, сколько для зачистки политического поля. И вполне реально, что при его быстром принятии пятому президенту будет запрещено баллотироваться на следующих выборах главы государства и финансировать из своего кармана свою или любую другую политическую силу. Также могут быть созданы искусственные ограничения по баллотированию олигархов. Например, залог в миллиард гривен без права возвращения в случае проигрыша.

Другим принципом, который могут заложить в закон "об олигархах", может быть запрет им содержать телеканалы.

С другой стороны, закон даст возможность Зеленскому рассказывать, что он избавится от Коломойского или иных олигархов. На самом деле, с моей точки зрения, никакой серьезной борьбы с олигархатом "профильный" закон не обеспечит, а только зачистит часть политического поля от возможных соперников нынешнего главы государства.

Здесь есть ряд интересных моментов. К примеру, довольно таки близкий к Офису президента Левочкин подпадает под статус олигарха, но его могут искусственно из-под этого статуса вывести.

А изменит ли статус Виктора Пинчука, влияние которого в Украине в последние годы уменьшается?

Пинчук, считаю, под статус олигарха подпадет. Как и Дмитрий Фирташ. Чего уверенно нельзя сказать о Левочкине. И это может существенно изменить расклад сил внутри "Оппозиционной платформы - За жизнь" (депутатом парламента от этой партии является Левочкин - ред.) в сторону победы последнего. Сначала решениями власти были зачищены влияния и возможности Медведчука, а теперь может окончательно оказаться на обочине и Фирташ.

Нескольких человек из составленного Советом нацбезопасности и обороны санкционного списка за причастность к контрабанде якобы лишили украинского гражданства и планируют депортировать из страны. Насколько законны такие жесткие действия власти и каковы истинные мотивы руководят Владимиром Зеленским?

Законодательство Украины дает президенту право лишать гражданства нашего государства лиц, у которых есть другой паспорт. И подобное время от время практиковали предыдущие руководители государства. Так, в 2017 году президент Порошенко прекратил украинское гражданство депутата Верховной Рады от Радикальной партии Андрея Артеменко, у которого обнаружили паспорт гражданина Канады.

Но это была разовая акция, а сейчас можем получить массовое лишение паспортов Украины. И здесь очень интересно, будет ли лишен украинского гражданства, скажем, Игорь Коломойский (который признавался, что у него есть паспорта трех государств - ред.). Будут ли забраны паспорта у лиц, которые попали под санкции СНБО как контрабандисты: скажем, одессит Вадим Альперин. Идем дальше, лишат ли украинского паспорта народного депутата Александра Куницкого от "Слуги народа" (признавал израильское подданство - ред.) И ряда других людей, от того же миллиардера Константина Жеваго?

То есть в истории с гражданством подвешиваются перспективы целой группы влиятельных сейчас людей, политиков и бизнесменов, у которых есть иностранные паспорта.

Что касается очередной группы контрабандистов , то есть 12 человек, против которых Совбез вчера ввел санкции. Часть из них имеет отношение к нардепу восьмого созыва Александру Грановскому. Преимущественно они ранее работали на таможнях, были начальниками подразделений. Назвать их контрабандистами в нашем традиционном понимании сложно. Создается впечатление, что это люди, которые просто с кем-то не поделились. Так ли это?

Это не совсем так. Подсанкционные лица или раньше, или сейчас были или являются задействованными в схемах на таможне. Однако при этом они являются "номерами два, три" в определенных группах, курирующих контрабанду на разных направлениях. На самом деле происходит зачистка одних таких групп при игнорировании деятельности других.

Говоря о проблеме контрабанды, напомню о результатах исследования Украинского института будущего. Два года мы изучаем, что же такое контрабанда в Украине. Есть устоявшийся стереотип: какой-то "плохой таможенник" и "плохой контрабандист", которые реализуют различные схемы, и в результате их деятельности наше государство недополучает огромные деньги. На самом деле ситуация гораздо глубже, и с ее коренными причинами никто не собирается бороться.

Системную контрабанду в Украине можно условно разделить на две большие группы - "черная" и "серая". К первым имеют отношение огромные сети техники или электроники, которые все мы знаем. Было интересное заявление крупной немецкой компании о том, что, по их данным, ни одна единица техники не попала на нашу территорию чисто. Фактически 80 процентов айфонов на нашем рынке - по "черным" схемам. И вот именно в "черных" схемах те люди, против которых сейчас введены санкции, фактически не задействованы. Они имеют отношение к схемам "серым". Это когда к нам заходит условная ткань стоимостью в 100 долларов, а ее растаможивают по 2 доллара.

В целом существует где-то 12 видов контрабанды. Из них к таможне имеет отношение примерно до 5-6, не более, а другие вообще не связаны с государственной таможенной службой. Каждая из этих схем требует своего отдельного решения. Нельзя уничтожить их все одним нажатием "кнопки".

Приведу классический пример - схему "пиджаков", в которой жители приграничных территорий выезжают в условную Польшу или Венгрию и оттуда на себе провозят то количество товаров, которые физически могут провезти, якобы для личного пользования. В этой и смежных схемах задействованы до 20 процентов населения приграничных территорий Украины. И когда говорим о борьбе с контрабандой, то должны понимать, что как минимум упомянутая схема, да и многие другие, - это уже не столько фискальный или экономический фактор, сколько фактор социальный. Потому что от нее наживается каждый четвертый-пятый человек на пограничной территории.

А то, что нам сейчас показывают, не имеет никакого отношения к борьбе с контрабандой как явлением. Это никак не касается игроков "черного" рынка и переделяют рынок "серый", проводят зачистку поля от определенных людей в интересах других или новых игроков. Можно не сомневаться, что через некоторое время в судах все эти решения СНБОУ начнут оспариваться, иногда успешно.

Вчера правительство получило указание разработать и внести законодательные изменения, призванные повысить эффективность санкций. Фактически это признание того, что нынешний формат санкций очень условно законный. И до сих пор никто не обеспокоился этим вопросом.

На это обращали внимание с первого дня и первой "порции" введенных санкций. Проблема в том, что вся система, которую выстраивает Владимир Зеленский, довольно далека от норм права. Ни он сам, ни, судя по действиям, и его окружение, не понимают, что значит строить юридически правильные конструкции. Каждый из предыдущих президентов нашего государства, прежде чем провести заседание Совбеза, добился бы принятия закона о санкциях. Вне закона и ряд других действий гаранта - прежде всего на ум приходит его война с Конституционным Судом. В течение последнего периода мы вышли за пределы юридической системы. Хуже всего, что для нынешней власти не действуют ни законы, ни понятийность. Это приводит к ручному управлению процессами в стране и является едва ли не самым угрожающим моментом не только для существования бизнеса, но и для государства в целом.

По принципам, которые "показал" стране гарант, местные руководители могут начать применять санкции против своих врагов в городах, районах, областях ...

Ну, это покаместь преувеличение. Но как только руководители на местах начнут понимать, что юридические координаты играют второстепенную роль, а работают другие, ручные, механизмы, их будет сложно вернуть в рамки закона. Скажем, один, более сильный руководитель района может подминать под себя более слабые территории. Мы вышли на ситуацию, когда правила игры меняются каждый день. И это уже не современная правовая система, общепринятая в 21 веке, а элементы феодализма.

Итак, Владимир Зеленский сейчас начал войну сразу на нескольких фронтах - против контрабандистов, олигархов и др. Какой может быть реакция этих новых "врагов" Банковой?

Пока все попытки контратак сводятся к примитивным заявлениям наподобие "вы назвали олигархом или контрабандистом лицо X, но не назвали таковым лицо Y". Ждать появления завтра какой-то группы "контрабандистов", которая объединится в пул и начнет "валить" президента, - наивно. Будут единичные сливы компромата, какие-то выпады в публичной плоскости. Но пока ситуация выглядит так: ни один из телеканалов, в том числе и каналы Коломойского, не собираются пока давать "зеленый свет" подобным заявлениям и сливам. Такие вещи будут появляться разве что в соцсетях или на каких-то сайтах. И вот сегодня уже видим такие заявления, что список контрабандистов "стоит" от 100 тысяч до 3 млн долларов. Но это отложенные вещи. Сейчас заметный негатив для власти они не принесут.

