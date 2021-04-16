Виталий Бала: СНБО превратился в непонятный инструмент в руках главы государства и его окружения

Денис Сарбей / Деловая столица

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала о «антиконтрабандных» решениях Совета нацбезопасности и обороны, их мотивах и последствиях.

«ДС» Двух фигурантов списка «топ-10 контрабандистов», против которых недавно были введены санкции СНБО, якобы лишили гражданства на основании наличия паспортов других государств. Открывает ли такое решение ящик Пандоры для самой власти: «запасные» паспорта есть у некоторых «слуг», говорят, даже у министров - и Зеленскому это припомнят?

В.Б. Якобы даже у Зеленского другое гражданство. Надо, чтобы профессиональные юристы по этому поводу высказались, по большому счету Конституцией Украины не предусмотрено двойное гражданство, но и напрямую не запрещается. Там есть определенные нюансы, и об этом идет речь уже не один год. Возможно, даже десять лет говорят, что надо упорядочить этот вопрос - каким образом можно лишать гражданства.

«ДС» Говорят, что, лишив гражданства Альперина, Зеленский сделал ему шикарный подарок, по сути, спасая от преследования НАБУ, которое точно не получит его в Израиле. Похожа ли на правду эта версия?

В.Б. В ситуации, когда нет логического объяснения конечной цели, а существует подозрение, что идет передел рынка, и такая версия, к сожалению, может оказаться правдивой.

«ДС» Для одних санкции могут стать спасением, а вот у других могут быть большие проблемы. Игорь Коломойский давно заявляет, что у него по крайней мере три паспорта. Решится ли Зеленский лишить гражданства и его?

В.Б. Посмотрим. Надо дождаться всех формальных признаков лишения гражданства, документов. Тогда эти вопросы и оппоненты Зеленского, и конкуренты Коломойского обязательно запустят в информационное пространство. Я думаю, этого долго ждать не придется.

«ДС» Какой реальный вес решений, связанных с персональными санкциями и насколько легко их можно разбить в судах, учитывая, что законодательством возможность вводить персональные санкции против граждан Украины не предусмотрена?

В.Б. Юристы говорят, что там все очень непросто. В частности, есть санкции за определенные действия (например, финансирование терроризма), то есть если граждане в них примут участие, то санкции можно вводить. Но это временная мера, дальнейшую судьбу санкционированного должен решать суд. Поэтому санкции на самом деле не применяются так широко, как могут и должны быть применены. Это делается как временная мера, чтобы обезопасить угрожающие действия конкретных людей или структур по отношению к интересам государства Украина. Согласно же действующему законодательству, даже если и будет решение о лишении гражданства, есть очень большая вероятность, что Европейский суд по правам человека признает, что такие решения не соответствуют Конституции и ограничивают права и свободы человека. И Украина будет вынуждена платить им денежную компенсацию.

Вообще-то, принимаемые решения носят хаотичный характер, за которым торчат уши определенных фигурантов или групп лиц. Учитывая, насколько сознательно или бессознательно принимает в этом участие Зеленский, думаю, придет время, когда ему придется за это отвечать. Но сейчас ситуация выглядит в определенной степени даже плачевно. СНБО превратился в непонятный инструмент в руках главы государства и его окружения, и вместо того, чтобы заниматься проблемами, которые действительно угрожают национальной безопасности Украины, решает совсем другие вопросы.

Зимой Совбез принял очень важные решения в контексте борьбы с агентами российского влияния - относительно Медведчука, пророссийских телеканалов и тому подобное. А нынешними решениями сводят все это к нулю: их должна была принимать судебная система и другие правоохранительные органы, а не СНБО. Сейчас у меня больше вопросов и сомнений, чем понимания, каким образом это поможет СНБО защитить государство от российской агрессии и наших людей от пандемии коронавируса.

«ДС» Во что может перерасти эта история с лишением гражданства?

В.Б. Она может стать катализатором начала наведения порядка с гражданством в Украине. То есть его приобретения, лишения и другие вещи. На самом деле сейчас вопрос о лишении гражданства в первую очередь должен касаться не так называемых контрабандистов, которых без решения суда виновными нельзя называть. Хотя их и так уже назвали, но это вопрос к президенту и его команде, которые таким образом почему-то решили выносить приговоры без суда налево и направо.

Лишение гражданства должно касаться возможных угроз национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету. Имею в виду сотрудничество так называемых граждан Украины со страной-агрессором Россией. По моему мнению, именно они в первую очередь должны быть лишены гражданства. Кроме того, сейчас Россия объявляет, что готова зайти на Донбасс, чтобы защищать своих граждан. Говорят, там уже более 400 тыс. их паспортов. Так почему не лишены те 400 тыс. человек гражданства Украины?

Подытоживая, если все это не разборки и передел рынка, о чем говорят публичные и непубличные люди, которых ассоциируют со сферой контрабанды, то объяснить последние решения Совбеза аргументированно очень трудно.