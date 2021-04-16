Гривня резко пошла вниз на межбанке 15 апреля из-за новых санкций США против России

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

На валютном рынке продолжаются курсовые качели: вчера доллар резко подешевел, а сегодня подорожал - на 8 копеек. 15 апреля межбанк закрылся на 27,98-28,0 грн/$.

Наличный рынок не мог на это не отреагировать. На продаже людям кассы опустили курс "американца" на 7-10 копеек, а на покупке подняли на 5 копеек. К вечеру цены закрепились в таких коридорах:

* 27,98-28,10 грн/$ - на продаже;

* 27,70-27,90 грн/$ - на покупке.

Это говорит о том, что финансисты ожидают повышения валютного курса и рассчитывают выгодно перепродать тот бакс, который сегодня дороже скупили у людей.

На межбанке целый день шла живая торговля, хотя объем сделок на Bloomberg немного сократился - с $152 млн до $139 млн. Утром она подпитывались ожиданиями по повышению Нацбанком учетной ставки. После 14 часов ожидания рынка оправдались: ставку подняли сразу на 1% (до 7,5% годовых). Это максимум, на который рассчитывали казначеи. Однако положительные настроения смазали негативные политические новости из США о санкциях и новом обострении противостояния с РФ. При том, что вчера были надежды, что после разговора Байдена и Путина две страны намерены снизить накал конфронтации.

Открытие безналичных торгов было довольно высоким - 27,93-27,97 грн/$. Но затем котировки снизились: сначала на 27,925-27,96 грн/$, а потом еще ниже.

"На решение Нацбанка по повышению учетной ставки валютный рынок отреагировал положительно: гривна укрепилась до 27,94-27,95 грн/$, и в этом диапазоне произошло много сделок. Но затем на рынок стали давить политические новости", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

В первой половине дня на межбанке сильно ощущалось давление банков-спекулянтов, которые понимали, что после повышения учетной ставки гривня должна укрепиться, а потому играли на понижение и хотели на этом заработать.

Валютные продажи экспортеров и покупки компаний-импортеров были менее активными. Понемногу доллар откупали и иностранцы, которые продолжают продавать наши ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). Но как только появилась новость об указе президента США Джо Байдена о введении новых санкций против РФ, стало ясно, что политическое давление на экономику и валютные рынки возобновится - и курс гривни пошел снижаться.

"Санкции Байдена - важный момент. До них казалось, что наладится диалог между властями США и РФ, и ситуация вроде успокоилась. Но заявленные санкции поддали дров в костер", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Финансисты оценивают ситуацию так: новые американские санкции ухудшают взаимоотношения между США и РФ, а значит отдаляют мирные переговоры между их президентами. То есть эскалация конфликта на востоке Украине затянется, что будет давить на украинский финансовый рынок и на гривню.

"Украина находится между двух огней и будет испытывать влияние этих отношений", - признал Шевчишин.

Как повлияет новая учетная ставка

Основная причина сегодняшнего повышения учетной ставки НБУ с 6,5% до 7,5% - это борьба с инфляцией. В марте она выросла с 7,5% до 8,5% в годовом исчислении, притом что по итогам 2021-го должна быть не выше 5% ± 1%.

"Это сигнал о том, что Национальный банк намерен бороться с инфляцией, то есть попытка умерить инфляционные ожидания", - подтвердил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Взаимосвязь между учетной ставкой и инфляцией лежит на поверхности: чем выше учетка, тем выше кредитные ставки для бизнеса и ниже спрос на кредиты, а меньший объем кредитования дает меньшее вливание денег в экономику. Что должно снижать спрос на товары и услуги, и, соответственно, уменьшать цены.

Кроме того, Нацбанк пытался повышенной ставкой помочь Минфину вернуть иностранцев в качестве покупателей ОВГЗ. Это вторая причина повышения учетки. У правительства будет повод поднять доходности по своим гособлигациям, что не должно оставить нерезидентов равнодушными, особенно спекулянтов. Если удастся их уговорить, то власти от этого выиграют:

* Минфин вернет покупателей ОВГЗ и сможет проще одалживать средства для покрытия дефицита бюджета и выплат по госдолгу;

* Нацбанк получит приток доллара на межбанк, будет выкупать его излишек себе в резервы, которые серьезно поредели с начала 2021 года (на 7,1%, до $27,04 млрд).

Однако все понимают, что одних повышенных ставок по ОВГЗ для возобновления покупок гособлигаций иностранцами недостаточно. Им нужно еще урегулирование военно-политической ситуации на востоке страны, а также более эффективная борьба с коронавирусом и более активная вакцинация населения.

Как на практике рынок ОВГЗ отреагирует на новую учетную ставку, станет ясно уже в ближайший вторник, 20 апреля. На этот день Минфин заявил размещение шести видов гривневых облигаций:

* на 3 месяца с лимитом 500 млн грн;

* на 1 год, безлимит;

* на 1,5 года, безлимит;

* на 2 года, безлимит;

* на 3 года, безлимит;

* на 6 лет, безлимит.

Повышение учетной ставки в стране всегда ведет к укреплению национальной валюты. Это экономическая аксиома и в принципе легко понимаемый закон для любой страны. Чем выше ставка, тем больше в процентах можно заработать в нацвалюте, если ее купить и положить на счет или влить в ценные бумаги. Украина и гривня не должны быть исключением, и в первой половине сегодняшних валютных торгов это доказывалось на практике. Разворот межбанке и подорожание доллара начались после новостей об ухудшении взаимоотношений между США и РФ, которые оттягивают диалог и по украинскому вопросу в том числе.

Проиграют от повышения учетной ставки Нацбанка украинские заемщики. В первую очередь предприятия, которые ежедневно получают от банков краткосрочные овердрафт-кредиты. Это займы на текущую деятельность, под оборотку. Ставки по таким кредитам напрямую привязаны к размеру учетной ставки. Больше учетка - дороже такой кредит.

Рост учетной ставки не скажется на малом и среднем бизнесе, который пользуется госпрограммой "5-7-9%", или на физлицах, оформивших льготную ипотеку от государства под 7%. Здесь ставки зафиксированы и не меняются вслед за учеткой.

Не должна сказаться учетная ставка и на дорогостоящих кредитах для населения: кредитных картах и кэш-кредитах. Там ставки настолько огромные, что выше их поднимать уже не некуда: в среднем 35%, а на максимуме до 60% годовых.

Немного выиграть от роста ставки могут вкладчики. Им какое-то время не будут снижать проценты по депозитам, как планировали этой весной - опустить их еще на 0,5% годовых.

"Думаю, пока снижение депозитных ставок для населения остановится. Дальше все будет зависеть от уровня реальной инфляции и изменения учетной ставки", - сказал член правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн.

На 15 апреля средние депозитные ставки находились на таких уровнях:

* на 3 месяца - 7,28% годовых;

* на 6 месяцев - 7,84% годовых;

* на 12 месяцев - 8,42% годовых.

Что будет с курсом доллара

Главное опасение казначеев - что межбанк не успел в полной мере сегодня отреагировать на ухудшение взаимоотношений между США и РФ после новых санкций Байдена. Они опасаются, что иностранцы завтра активизируют скупку доллара и он снова подорожает.

"К сожалению мы можем стать полем для противостояния или фигурой на доске их большой игры", - заметил Андрей Шевчишин.

Завтра открытие межбанка прогнозируется в рамках 27,97-28,02 грн/$, после чего допускается подорожание валюты.