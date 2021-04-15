Чиновникам — тюрьма, КС — заблокировать. Как Рада помогает Зеленскому получить деньги МВФ

Юрий Вишневский / Деловая столица

Рада вернула тюрьму чиновникам за вранье в декларациях и увеличила кворум на заседаниях Большой палаты КС. Эти законы приняты в первом чтении.

Под вечер 15 апреля Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть 15 вопросов. Самые важные из них - законопроекты №4651 и №4533, которые голосовались первыми. Оба они после недолгого обсуждения одобрены в первом чтении и теперь имеют высокие шансы вскоре успешно пройти второе чтение и стать законами.

Они вроде бы на совершенно разные темы: первый касается электронного декларирования, а второй - конституционного судопроизводства. Да и авторы у них, казалось бы, совсем разные: первый проект - президентский, а второй - депутатский. Однако у них общая предыстория и, что сейчас особенно важно, общая задача.

Задача эта - получить деньги МВФ и ЕС. Напомним, что 9 апреля послы G7 встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем и, по их собственным словам, «подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС». В конце марта министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украине «уже не комфортно» без денег МВФ. Он подчеркнул, что средства от МВФ «предусмотрены бюджетом, у нас нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ - наш базовый сценарий».

И если Верховная Рада для принятия необходимых законопроектов собралась на внеочередное заседание - значит, действительно приспичило.

Последствия конституционного кризиса

Как известно, западные партнеры очень болезненно восприняли решение Конституционного суда Украины, принятое 27 октября 2020 г., которое признало неконституционными отдельные нормы закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса. Недостоверное е-декларирование перестало быть уголовно наказуемым деянием. По мнению международных кредиторов, в таком случае Украину следует лишить кредитов. Что и было сделано.

Для исправления ситуации необходимо было сделать два шага. Во-первых, вернуть чиновникам лишение свободы за недостоверное е-декларирование. Во-вторых, обезопаситься от подрывных действий КСУ.

На Банковой не придумали ничего лучше, кроме как создать полноценный конституционнй кризис. 29 октября Владимир Зеленский внес законопроект №4288, состоящий из двух пунктов: решение КСУ от 27 октября - отменить, а сам КСУ - разогнать.

Западным партнерам такой способ решать вопросы категорически не понравился. Они сразу же увидели в этом «простом решении» желание Банковой создать новый КСУ, абсолютно послушный Зеленскому. К тому же законопроект №4288 был вопиюще антиконституционным. Поэтому международные кредиторы отказались поддержать эту авантюру. 27 января Зеленский свой проект отозвал.

Тем временем Верховная Рада 4 декабря приняла закон, который залатал дыры в антикоррупционном законодательстве, созданные решением КСУ. Однако этот закон не вернул тюрьму за недостоверное е-декларирование, поэтому посольства стран G7 заявили, что он «не является эффективным инструментом предотвращения коррупции».

Короче, денег нам до сих пор так и не дали. И вот сейчас Зеленский и «слуги народа» созрели до осознания необходимости сделать шаги, которых международные кредиторы ждут уже почти полгода.

Чиновникам опять прописали тюрьму

Президентский законопроект №4651 ужесточает в Уголовном кодексе статьи 366-2 и 366-3. Эти статьи были введены парламентом 4 декабря вместо статьи 366-1, которую КСУ признал антиконституционной, поскольку счел ее чрезмерно суровой.

Эта статья предусматривала наказание чиновникам за декларирование недостоверной информации, если ошибка превосходит 250 прожиточных минимумов для трудоспособного лица (ПМТЛ), сейчас это означает 567,5 тыс. грн, а также за умышленную неподачу декларации. За эти преступления чиновник мог получить штраф, или общественные работы, или лишение свободы на срок до двух лет.

Главные отличия статей 366-2 и 366-3, которые парламент ввел законом от 4 декабря, заключаются, во-первых, в том, что упразднена уголовная ответственность за неумышленное декларирование недостоверной информации. Во-вторых, упразднена уголовная ответственность за умышленное декларирование недостоверной информации, если ошибка не достигает 500 ПМТЛ. То есть порог безнаказанности повышен вдвое - до 1 млн 135 тыс. грн. В-третьих, отменено лишение свободы за умышленную неподачу декларации, а также за декларирование недостоверной информации, если ошибка не превосходит 4000 ПМТЛ. То есть можно вообще не подавать декларацию или наврать в ней на сумму до 9 млн 80 тыс. грн - и чиновнику за это грозит только штраф или общественные работы.

И только если ошибка превосходит 4000 ПМТЛ, то есть 9 млн 80 тыс. грн, тогда допускается ограничение свободы (но не лишение свободы) на срок до двух лет. Разница между ограничением и лишением свободы очень существенна. Лишение свободы - это более тяжелое наказание, чем ограничение свободы.

Согласно Уголовному кодексу, «наказание в виде ограничения свободы заключается в содержании лица в уголовно-исполнительных учреждениях открытого типа без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора с обязательным привлечением осужденного к труду». А «наказание в виде лишения свободы заключается в изоляции осужденного и помещении его на определенный срок в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа».

Исполнительные учреждения открытого типа называются исправительными центрами, а закрытого типа - исправительными колониями (это то, что принято называть тюрьмой). Короче говоря, тюрьма за недостоверное декларирование по закону от 4 декабря никому не грозила, максимум - исправительный центр, где условия по сравнению с тюрьмой «санаторные».

Законопроект №4651 вводит ограничение свободы на срок до двух лет, если вранье в декларации составляет от 500 до 2000 ПМТЛ. И ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет - если вранье в декларации превышает 2000 ПМТЛ, то есть 4 млн 540 тыс. грн. Также вводится лишение свободы на срок до двух лет за умышленную неподачу декларации.

15 апреля этот проект в первом чтении поддержали 283 народных депутата, в том числе 222 из 244 «слуг народа», 17 из 20 членов фракции партии «Голос», а также 12 из 27 членов фракции «Европейской солидарности», 12 из 24 членов фракции «Батьківщини», 12 из 20 членов группы «Доверие», семь внефракционных (в том числе спикер и оба вице-спикера) и один член группы «За майбутнє». Ни одного голоса в поддержку проекта не дала фракция ОПЗЖ.

Позиция ОПЗЖ и «За майбутнє» вполне понятна. Обе эти партии известны негативным отношением к МВФ. А имидж борцов с коррупцией им в общем-то никогда не был нужен. Они ориентируются на другой электорат, который любит «крепких хозяйственников» и привык брать от них предвыборную «гречку».

Веревки для КСУ

Депутатский законопроект №4533 «О конституционной процедуре» решает вторую проблему - как обезопаситься от подрывных действий КСУ. Эта проблема стоит и по отношению к только что принятому за основу президентскому проекту №4651: вдруг опять конституционные судьи сочтут, что тюрьма за умышленное вранье в декларациях - это чрезмерное наказание?

Авторы проекта №4533 придумали ряд предохранительных мер. Пожалуй, самая важная - это увеличение кворума на заседаниях Большой палаты КСУ: заседание является полномочным, если на нем присутствуют 12 конституционных судей (сейчас достаточно 10).

По Конституции, в состав КСУ должны входить 18 судей, сейчас есть 16 (остаются две вакансии по квотам парламента и съезда судей). 27 марта Зеленский подписал указ, которым отменил указы Януковича о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Таким образом, если вычесть этих двоих, то остается 14. А для кворума, согласно проекту №4533, будет необходимо 12. То есть Банковой достаточно иметь трех лояльных конституционных судей - и они смогут срывать любые решения, попросту не являясь на заседания КСУ.

Инициаторами проекта №4533 числятся 29 народных депутатов. В их числе - спикер и оба вице-спикера парламента, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, сопредседатель группы «За майбутнє» Тарас Батенко.

Проект №4533 уже один раз выносился на голосование - 28 января за него проголосовали только 197 депутатов, и он был отправлен на повторное первое чтение. Подчеркнем, что это весьма объемный проект, он занимает более полусотни страниц. И депутаты из разных фракций находят там много подводных камней.

Но сейчас Банковая постаралась продавить этот проект через Верховную Раду. 15 апреля его поддержали в первом чтении 238 депутатов, в том числе 224 «слуги народа», 8 членов группы «За майбутнє», пять внефракционных (в том числе спикер и оба вице-спикера) и один член фракции «Батьківщини». Не дали ни одного голоса за этот проект ОПЗЖ, «Европейская солидарность», «Голос», «Доверие».

Критики проекта акцентируют на том, что он фактически делает невозможным принятие КСУ любых решений, кроме тех, которые нужны Банковой. Авторы проекта в ответ обещают ко второму чтению учесть замечания, чтобы выйти на какой-то консенсус.

Наверное, ключевую роль опять придется сыграть послам G7. Они подскажут, что необходимо подправить, чтобы этот закон был засчитан как выполнение обязательств перед МВФ и ЕС.