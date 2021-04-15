США ввели санкции против российского госдолга

США, как и ожидалось с утра четверга, ввели новые санкции против России, в том числе против суверенного долга. Ограничительные меры вводятся также против российских физических лиц и организаций.

О введении санкций говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Минфин США издал директиву, запрещающую финансовым организациям участвовать в размещении на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций. Как и сообщали утром СМИ, речь идет об облигациях, выпущенных после 14 июня 2021 года ЦБ России, Фондом национального благосостояния или российским министерством финансов. Также запрещается предоставление этим структурам ссуд в рублях или другой валюте.

Эта директива дает правительству США право в случае необходимости расширить санкции и на государственный долг России. "Правительство при необходимости расширит санкции по суверенному долгу в отношении России", - сказано в сообщении Белого дома.

За кибератаки

Министерство финансов также выявило шесть российских технологических компаний, которые, как говорится в заявлении, оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, включая консультации экспертов, разработку программ и предоставление технической базы для содействия вредоносным действиям в киберпространстве. Эти компании работают в технологическом секторе в России.

"Мы будем и дальше привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия в киберпространстве, такие как инцидент с [IT-компанией] SolarWinds, используя все доступные политические меры и полномочия", - сказано в сообщении.

Кибератаку на программу SolarWinds американские власти называли крупнейшей в истории и связали с Россией. Под санкции попали несколько российских компаний, поставляющих программное обеспечение для силовых и государственных структур, в том числе Positive Technologies.

За попытку повлиять на результаты президентских выборов в США санкции введены против нескольких новостных сайтов, в том числе англоязычных, которые американские власти связывают с российскими спецслужбами, следует из пресс-релиза американского минфина.

Высылают дипломатов

США также вышлют из страны 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Ранее в четверг о готовящейся высылке дипломатов сообщали американские СМИ.

"Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб", - говорится в заявлении Белого дома.

В заявлении сказано, что администрация Байдена ясно дает понять: США хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми, однако Вашингтон будет защищать национальные интересы и отвечать на действия российского правительства, направленные на причинение вреда США.

Опасны ли санкции против госдолга?

Россия привлекает внешнее финансирование в основном в виде облигаций, в которые вкладывают деньги европейские и американские инвесторы. По данным министерства финансов на 1 марта, общий внешний госдолг России составил 56,6 млрд долларов, из которых 38,2 млрд - это как раз задолженность по облигациям. Эти бумаги покупают российские и иностранные инвесторы.

Ранее о том, что администрация Джо Байдена в партнерстве с европейскими странами готовится ввести санкции в отношении госдолга России, сообщало агентство Блумберг.

У России в целом небольшой общий госдолг Счетная палата в конце февраля оценила, что в 2020 году он достиг 17,8% ВВП - 18,99 трлн рублей. Минфин в комментарии к отчету ведомства назвала 2020 года "экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований". Согласно закону о федеральном бюджете, российские власти и дальше собираются наращивать госдолг, но небольшими темпами: к 2024 году он, по прогнозам минфина, достигнет 21,4% ВВП.

Публично российские власти еще до введения санкций утверждали, что ограничения не очень сильно повлияют на российскую экономику. Глава минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что сейчас доля западных инвесторов в ОФЗ составляет около 23% и изменение этого показателя не способно сильно осложнить финансовую ситуацию в стране.

"Санкции на российский госдолг, по большому счету, - это наказание западных инвесторов... Какие-то колебания, конечно, возможны, но фундаментально это ни на что не повлияет", - уверял министр.

Глава минфина Антон Силуанов, в свою очередь, утверждал, что Россия профинансирует все текущие расходы в случае введения санкций в отношении госдолга.

"Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, с коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам", - говорил он.

Российские чиновники говорят в основном о санкциях, которые будут введены на новые выпуски госдолга. Экономисты подтверждали, что серьезных последствиях от таких санкций действительно ждать не стоит, именно потому что, доля иностранцев, покупающих новые выпуски госдолга, небольшая. Но для многих инвесторов другие российские активы станут менее привлекательными.

"Даже они [санкции против госдолга] не угрожают выполнению бюджета в ближайшие три года при текущих высоких ценах на нефть. На баланс рынка ОФЗ введение санкций также сильно не повлияет. Спрос нерезидентов на облигации в последнее время был слабым: с конца января 2020 года прирост их портфеля в ОФЗ не превысил 200 млрд рублей", - отмечал старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова полагала, что эффект от подобных санкций зависит от того, будут ли они введены на весь госдолг или только на новые выпуски облигаций.

"Если это санкции на новые выпуски, то, в принципе, эффект будет не очень значительный, просто потому что доля нерезидентов снижалась в последние годы. Во втором полугодии их участие в покупке новых размещений колебалось на уровне от 5 до 15%", - поясняла она.

Доля иностранных инвесторов в общем объеме рынка ОФЗ, по данным ЦБ, составила на начало года 23,3%, снизившись за 2020 год на 8,9% в результате роста общего объема рынка и небольшого участия нерезидентов в новых размещениях. Наибольшая доля вложений среди стран-нерезидентов приходится на компании из Великобритании и США (по 6,9%, то есть 947 и 944 млрд рублей соответственно).

К чему еще готовились

Еще один набор санкций готовился в отношении трубопровода "Северный поток-2". Речь идет об операторе строительства трубопровода - компании Nord Stream 2 AG, а также страховщика проекта и ряд других связанных с ним организаций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее требовал от компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", прекратить работу, отмечая, что любая организация, которая задействована в строительстве трубопровода, рискует попасть под санкции.

"Как говорили разные администрации США, этот трубопровод - геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы", - говорил Блинкен.

При этом немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщала, что Германия предлагала США усилить поддержку Украине взамен на отказ Вашингтона от дальнейших санкций против российского газопровода.

Аналитики полагают, что санкции в отношении трубопровода хоть и могут напугать инвесторов, но стройку "Северного потока", скорее всего, не остановят.

"Мы полагаем, что это может стать еще одним препятствием для завершения строительства Северного потока-2 и поэтому может быть негативно для настроений инвесторов по отношению к акциям "Газпрома". Строительство трубопровода приближается к физическому завершению, и большая часть капиталовложений была осуществлена", - говорится в отчете "ВТБ-Капитала".

"Несмотря на санкции, "Газпром" постепенно решает задачу по завершению "Северного потока-2" своими силами - к проекту присоединилось второе трубоукладочное судно. Мы позитивно оцениваем эту новость", - отмечают аналитики BCS Global Markets.

В то же время эксперт по вопросам энергетики Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудиа Кемферт на прошлой неделе утверждала в интервью Deutsche Welle, что в Европе сегодня есть терминалы СПГ, которые используются не на полную мощность, и этой инфраструктуры вполне достаточно, чтобы покрыть потребность в газе.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует компаний Nord Stream 2 AG, а единственным акционером является "Газпром".