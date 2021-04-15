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Правительство рассматривает возможность возвращения дорожного сбора
В Кабмине при инициативе Мининфраструктуры всерьез заговорили о возвращении в Украину т.н. дорожного сбора с владельцев авто, который привяжут к уровню выхлопа машины. Так чиновники хотят стимулировать украинцев к приобретению более экологичных авто. UBR.ua пытался получить ответ с разъяснением от министерства, но запрос там дважды проигнорировали.
Вместе с этим, как рассказал нам бывший замминистра инфраструктуры и действующий замминистра финансов Александр Кава, такая инициатива от профильного министерства действительно обсуждается в Кабмине. Правда, пока она не обрела "документального" обличия, а остается лишь на уровне разговоров.
Эксперты, в свою очередь, не исключают, что "старый-новый" налог вернут вместе с обязательным техосмотром уже в 2022 году.
Старое авто будет невыгодно держать
Если власти таки решатся ввести указанный дорожный сбор, в таком случае возникнут три главных вопроса. Во-первых, каков будет его размер и какой будет логика его установления. Во-вторых, украинские водители и так платят такой сбор, который содержится в части акциза в стоимости топлива. А непосредственно перечисляют его в госбюджет операторы нефтерынка.
Третья проблема, как отметил в комментарии UBR.ua автоюрист Владимир Караваев, - подобные сборы будут по определению несправедливыми: такой налог не будет учитывать платежеспособность населения и уже в корне содержит противоречие. Иными словами, время для таких внедрений не то, так как средний возраст авто в Украине превышает 20 лет.
В результате получится, что люди, которые в Украине могут себе позволить купить новое транспортное средство, будут платить ставку меньше, а те, кто себе такой роскоши позволить не могут, соответственно, наоборот, больше. По мнению автоюриста, этот дисбаланс несправедлив. Какими-либо сборами и налогами такие вопросы не регулируют.
"Все рациональные зерна, которые у нас появляются, идут к нам из Европы. В Европе действительно, чем у вас выше по выхлопу автомобиль, тем больше вы платите налогов. Рано или поздно европейцу держать машину будет невыгодно. И потом она превращается в то, что у нас называют "евробляхами", - говорит Караваев.
Европейцы избавляются от авто на бензине и дизеле, поскольку власти принуждают их следить за экологией.
Топливо может подорожать
Необходимо учесть, каким образом будут взымать такие сборы. Возможны два варианта: либо с привязкой к стоимости горючего, либо вообще за факт наличия у собственника авто на дизеле или бензине, отметил UBR.ua эксперт по топливному рынку Дмитрий Марунич. Акциз поднимать не будут, поскольку это регулируется другими документами.
"Если сбор добавится к стоимости акциза, это будет означать дальнейшее повышение цен на топливо. И потребители будут не в восторге. Стоимость нефтепродуктов и так растет. Сейчас мы имеем более $60 за баррель марки Brent. Правда, пока не понятен ни размер сборов, ни того, на что они пойдут", - подчеркнул Марунич.
Но и другой развязки событий эксперт не исключает. Справедливость акциза в том, что чем больше человек ездит, тем больше сжигает топлива, загрязняя в данном случае атмосферу. Но не исключено, что украинские власти могут пойти вопреки такой логике.
"В Европе, например, все равно - ездит ли человек на неэкологичном авто. Важен факт его наличия. Европейцу проще перейти на электротранспорт, но у нас население бедное. Не говоря уже о владельцах "Жигулей" в провинции. В Кабмине должны проанализировать такую инициативу очень детально", - заключает Марунич.
Украина отказалась от фиксированного дорожного сбора еще в 2011-м, как и от обязательного техосмотра для легкового личного транспорта, и перешла на систему взимания сбора с реализованного топлива по двум причинам: налог, как и говорил Марунич, стал более справедливым. Тот, кто больше ездит - больше и платит.
Во-вторых, в 2011 году исчезли контрольные точки, где государство проверяло уплату транспортного налога при прохождении техосмотра. Ранее же величина дорожного сбора никоим образом не учитывала частоту поездок и напрямую зависела от объема двигателя.
Проблема в наполнении дорожного фонда
Как обратил внимание в разговоре с UBR.ua замминистра финансов Александр Кава, если в правительстве пойдут на такие меры, подготовив законопроект, который Рада впоследствии одобрит, возникнет еще одна проблема - удержание дорожного фонда.
"О размере таких сборов говорить рано и невозможно. И я к такой инициативе отношусь негативно. У нас и так уже есть источник наполнения специализированного дорожного фонда - акциз на топливо. И нужно быстро решать проблему, как брать плату за проезд дорогами с собственников автомобилей, которые не платят акциз на топливо (здесь речь об электротранспорте - ред.)", - говорит он.
Владельцы электромобилей пользуются теми же дорогами. Тем более, вскоре количество таких транспортных средств в Украине будет уверенно расти. И эта проблема, утверждает Кава, еще более актуальная, чем вопрос экологии. По его мнению, размер акциза на топливо при введении дорожного сбора пересматривать никто не будет.
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