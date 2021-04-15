Финансовые новости
- |
- 15.04.21
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сигнал для Банковой. Почему больше сотни «слуг» перешло в оппозицию к родному правительству
10:56 15.04.2021 |
Во вторник почти половина фракции монобольшинства в Раде в пику Кабмину проголосовала за снижение тарифов на электричество и распределение газа.
В понедельник, 12 апреля, парламентская группа «За майбутне» решила хорошо пропиариться, инициировав проведение внеочередного заседания парламента. Оно состоялось во вторник, в зал было вынесено несколько проектов постановлений, в которых Рада рекомендовала Кабмину в той или иной форме пересмотреть в сторону сокращения тарифы на электроэнергию и распределение газа. Все проекты были провалены, но наибольшее количество голосов набрал документ №4587, который поддержало 197 депутатов, в том числе 109 голосов отдали представители фракции «Слуги народа». Проект поддержали такие видные представители партии Зеленского, как представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, бывший «кварталовец» Юрий Корявченков, глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий. Проголосовало «за» и руководство парламента в лице спикера Дмитрия Разумкова и вице-спикера Руслана Стефанчука.
Примечательно, что энергетический комитет рекомендовал парламенту принять этот проект, рекомендующий Кабмину вернуть льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч на первые 100 кВт и установить с 1 января 2021 фиксированную цену на уровне 1,68 грн/кВт.ч на остальные киловатты. То есть Андрей Герус, его единомышленники из комитета и группа «За майбутне» вместе с частью фракции «Слуга народа» хотели показательно позаботиться о народе - на фоне незаботливого Кабмина, отменившего льготные 100 кВт и готовящегося в ближайшее время еще поднять цену на электричество для населения.
Итак, если бы постановление Рады было принято, и Кабмин его выполнил, это только усугубило бы серьезный кризис неплатежей в электроэнергетике. Тем не менее это не остановило 109 «слуг» из фракции, плюс Разумков со Стефанчуком, проголосовать за вредное для правительства Шмыгаля решение. В чем была логика? "ДС" пообщалась с двумя представителями монобольшинства и выяснила, что голосовавшие за постановление «слуги» видят ситуацию по-другому.
«Для пожилых людей, которые имеют пенсию 2000 грн в месяц, те 78 грн, которые они экономили бы ежемесячно при условии, что цена на электричество стала бы прежней, являются достаточно весомыми. У нас есть совокупность незащищенных слоев населения, а система субсидий не работает в полной мере, - в такой ситуации я была среди тех, кто проголосовал за такое постановление», - сказала Ирина Верещук.
Ее поддержал коллега по фракции Юрий Камельчук, который в комментарии для «ДС» отметил, что на льготный тариф претендуют, как правило наиболее уязвимые категории населения. «Для этих категорий минус 78 копеек - важные цифры, а для экономики в целом это не такая уж большая сумма, которую нельзя было бы найти, как перекрыть», - пояснил он свое голосование.
Учитывая такой настрой, можно предположить, что для Кабмина, который выступает категорически против снижения цен на электричество и распределение газа, история еще не закончились. Можно ожидать поддержки частью монобольшинства новых инициатив, нацеленных на торпедирование планов премьера и и.о. министра энергетики Витренко.
В этой связи особо примечательно, что проект №4587 поддержал и представитель Кабмина в Раде, «слуга» Василий Мокан. Любопытно, спустит ли ему Шмыгаль такое самоуправство, или в скором времени Мокана заменит какой-нибудь другой «слуга народа».
В любом случае налицо полная рассинхронизация Зе-власти, когда почти половина фракции монобольшинства, изображая глубокую заботу о населении, готова напакостить родному Кабмину. Интересно, какие еще антиправительственные инициативы готовы поддержать «слуги» в будущем? В любом случае, Банковой пора в очередной раз задуматься о том, что делать с партийной дисциплиной.
Что же оппозиции, то проект логично поддержали фракции "Европейской солидарности" и "Батьківщини", но вот представители "Голоса" и ОПЗЖ дали очень мало голосов - потому постановление и не было принято. Позицию "Голоса" можно объяснить тем, что проект документа противоречил рекомендациям МВФ, а представители этой партии всегда внимательно прислушиваются к мнению этой уважаемой международной финансовой организации. Ну а ОПЗЖ (13 голосов "за" из 44), чьи представители регулярно обвиняют власть в «тарифном геноциде», решила не портить настроение одному из стейкхолдеров партии Дмитрию Фирташу, покушаясь на доходы облгазов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сигнал для Банковой. Почему больше сотни «слуг» перешло в оппозицию к родному правительству
|Курс гривни резко укрепился на межбанке после новостей о переговорах между Байденом и Путиным
|Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко
|Ликвидация ОАСК: Что не так с инициативой разогнать скандальное «волчье правосудие»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|На межбанке 13 апреля оживилась валютная торговля: объем сделок подскочил с $76 млн до $184 млн
|Театр абсурда от Зеленского. Как Банковая помогает Кремлю «проверить Запад»
|Виталий Портников: Путину не нужно общаться с Зеленским
|Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК
|Обострение на границе усиливается: Решится ли Путин снова напасть на Украину
|Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то должны помочь её членству не только на словах
Это интересно
|В Китае раскрыли аферу с подменой трупов. Всему виной запрет на похороны
|Количество дипфейков в Сети увеличивается вдвое каждые 6 месяцев
|Представлен компактный флагман Sony Xperia 1 III
|Китайские продавцы объявили об отзыве Radeon RX 580, чтобы выманить видеокарты у их владельцев
|Skoda обновила кроссовер Kodiaq
|Представлена первая мышь Logitech с поддержкой голосового ввода
|На радость автолюбителям: Spotify представила свой первый гаджет