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АНАЛИТИКА

Сигнал для Банковой. Почему больше сотни «слуг» перешло в оппозицию к родному правительству

10:56 15.04.2021 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

Во вторник почти половина фракции монобольшинства в Раде в пику Кабмину проголосовала за снижение тарифов на электричество и распределение газа.

В понедельник, 12 апреля, парламентская группа «За майбутне» решила хорошо пропиариться, инициировав проведение внеочередного заседания парламента. Оно состоялось во вторник, в зал было вынесено несколько проектов постановлений, в которых Рада рекомендовала Кабмину в той или иной форме пересмотреть в сторону сокращения тарифы на электроэнергию и распределение газа. Все проекты были провалены, но наибольшее количество голосов набрал документ №4587, который поддержало 197 депутатов, в том числе 109 голосов отдали представители фракции «Слуги народа». Проект поддержали такие видные представители партии Зеленского, как представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, бывший «кварталовец» Юрий Корявченков, глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий. Проголосовало «за» и руководство парламента в лице спикера Дмитрия Разумкова и вице-спикера Руслана Стефанчука.

Примечательно, что энергетический комитет рекомендовал парламенту принять этот проект, рекомендующий Кабмину вернуть льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч на первые 100 кВт и установить с 1 января 2021 фиксированную цену на уровне 1,68 грн/кВт.ч на остальные киловатты. То есть Андрей Герус, его единомышленники из комитета и группа «За майбутне» вместе с частью фракции «Слуга народа» хотели показательно позаботиться о народе - на фоне незаботливого Кабмина, отменившего льготные 100 кВт и готовящегося в ближайшее время еще поднять цену на электричество для населения.

Итак, если бы постановление Рады было принято, и Кабмин его выполнил, это только усугубило бы серьезный кризис неплатежей в электроэнергетике. Тем не менее это не остановило 109 «слуг» из фракции, плюс Разумков со Стефанчуком, проголосовать за вредное для правительства Шмыгаля решение. В чем была логика? "ДС" пообщалась с двумя представителями монобольшинства и выяснила, что голосовавшие за постановление «слуги» видят ситуацию по-другому.

«Для пожилых людей, которые имеют пенсию 2000 грн в месяц, те 78 грн, которые они экономили бы ежемесячно при условии, что цена на электричество стала бы прежней, являются достаточно весомыми. У нас есть совокупность незащищенных слоев населения, а система субсидий не работает в полной мере, - в такой ситуации я была среди тех, кто проголосовал за такое постановление», - сказала Ирина Верещук.

Ее поддержал коллега по фракции Юрий Камельчук, который в комментарии для «ДС» отметил, что на льготный тариф претендуют, как правило наиболее уязвимые категории населения. «Для этих категорий минус 78 копеек - важные цифры, а для экономики в целом это не такая уж большая сумма, которую нельзя было бы найти, как перекрыть», - пояснил он свое голосование.

Учитывая такой настрой, можно предположить, что для Кабмина, который выступает категорически против снижения цен на электричество и распределение газа, история еще не закончились. Можно ожидать поддержки частью монобольшинства новых инициатив, нацеленных на торпедирование планов премьера и и.о. министра энергетики Витренко.

В этой связи особо примечательно, что проект №4587 поддержал и представитель Кабмина в Раде, «слуга» Василий Мокан. Любопытно, спустит ли ему Шмыгаль такое самоуправство, или в скором времени Мокана заменит какой-нибудь другой «слуга народа».

В любом случае налицо полная рассинхронизация Зе-власти, когда почти половина фракции монобольшинства, изображая глубокую заботу о населении, готова напакостить родному Кабмину. Интересно, какие еще антиправительственные инициативы готовы поддержать «слуги» в будущем? В любом случае, Банковой пора в очередной раз задуматься о том, что делать с партийной дисциплиной.

Что же оппозиции, то проект логично поддержали фракции "Европейской солидарности" и "Батьківщини", но вот представители "Голоса" и ОПЗЖ дали очень мало голосов - потому постановление и не было принято. Позицию "Голоса" можно объяснить тем, что проект документа противоречил рекомендациям МВФ, а представители этой партии всегда внимательно прислушиваются к мнению этой уважаемой международной финансовой организации. Ну а ОПЗЖ (13 голосов "за" из 44), чьи представители регулярно обвиняют власть в «тарифном геноциде», решила не портить настроение одному из стейкхолдеров партии Дмитрию Фирташу, покушаясь на доходы облгазов.
 

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