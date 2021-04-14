Курс гривни резко укрепился на межбанке после новостей о переговорах между Байденом и Путиным

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В среду, 14 апреля, курс безналичного доллара провалился на 17 копеек, и межбанк закрылся на 27,90-27,92 грн/$. В кассах произошли лишь небольшие изменения. Наличные курсы продажи "американца" остались прежними, а на покупке он подешевел на 10 копеек. К вечеру установились такие расценки:

* 28,05-28,20 грн/$ - на продаже;

* 27,65-27,85 грн/$ - на покупке.

Как только покатились безналичные котировки, стали сокращаться покупки доллара населением. Банкиры говорят, что люди намного меньше брали бакса наличными и в мобильных приложениях.

На межбанке спал накал страстей. Заметно сократился спрос на валюту, а общий объем сделок на площадке Bloomberg уменьшился с $184 млн до $152 млн. Нацбанка на торгах не было.

"Гривна резко укрепилась вслед за российским рублем. На биржах РФ инвалюта подешевела и у нас тоже. Причина одна - снижение военной и политической эскалации после новости о звонке президента Байдена Путину. Украинские еврооблигации после этого также подорожали - хороший знак. Значит, ситуация успокаивается, и чем ближе будет полное урегулирование, тем крепче будет гривна", - прокомментировал произошедшее финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Казначеи объяснили, что на фоне политических новостей на нашем валютном рынке сегодня происходили три события:

* импортеры перестали скупать доллар впрок и наперед проплачивать поставки товаров;

* экспортеры начали немного активнее продавать доллар, не придерживали выручку;

* иностранцы сохраняли нейтралитет и больше выжидали.

Это не значит, что нерезиденты, которые раньше распродавали ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) и скупали доллар, перестали это делать вообще. Однако количество и объем таких сделок существенно сократились.

Утром торговля на межбанке начиналась ростом до 28,03-28,08 грн/$, однако импортеры не побежали активно раскупать доллар и нерезидентов тоже не было видно. Поэтому котировки скатились сначала на 28,01-28,05 грн/$, а затем и на 27,92-27,94 грн/$. Иностранцы вышли покупать "американца" после обеда, и цены быстро поднялись на 27,94-27,96 грн/$. Спекулянты были готовы задрать курсы и повыше, однако нерезиденты брали немного валюты и довольно недолго делали свои приобретения. Как только они взяли столько доллара, сколько хотели, и ушли - котировки откатились на 27,90-27,92 грн/$.

На протяжении всего дня обстановка на валютном межбанке была напряженной. Были опасения, что иностранцы начнут сметать весь доллар, чего не произошло. Казначеи уверены, что сработали ожидания по политическим переговорам между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным.

"Был непростой день, поскольку именно сегодня Минфин выплачивал 13,2 млрд грн по старым выпускам ОВГЗ - крупная выплата. Был риск того, что на полученную гривню тут же начнут скупать доллар и давить на гривню. Однако иностранцы взяли паузу и не вышли на скупку. Скорее всего, их успокоили политические новости, и они взяли время на подумать. Это позволило укрепить гривню", - отметил финансовый эксперт Владислав Кравец.

Впрочем, казначеи не знают, как долго продержится эта пауза и как скоро иностранцы выйдут конвертировать в доллар полученные 13,2 млрд грн. Все хором говорят, что это "взведенный курок", и ждут выстрела полученной гривной в любой момент.

"Пока ситуация немного успокоились. Но по сути изменений нет. Есть только ожидания на предмет переговорного процесса. А глобально все еще впереди", - заметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

К тому же нельзя забывать о том, что выплаты Минфина по ОВГЗ на 13,2 млрд грн не последние в этом месяце. Две ближайшие недели правительству предстоит несколько платежей по гривневым гособлигациям:

* 21 апреля: 2,5 млрд грн - погашение + проценты;

* 23 апреля: 62 млн грн - проценты;

* 28 апреля: 12,5 млрд грн - погашение + проценты.

В крупные размещения новых облигаций правительства сейчас мало кто верит, даже с условием повышения ставок. Поскольку военно-политические риски остаются все еще высокими.

Завтра, 15 апреля, Нацбанк в 14:00 заявит свое решение по изменению учетной ставки. Все без исключения финансисты, опрошенные "Страной", уверены, что она будет повышена. А вот ожидания по этому повышению разные: большинство рассчитывают на рост на 1%, а меньшинство - на 0,5%. Если ожидания оправдаются, то рост будет зафиксирован второй месяц подряд: в марте НБУ поднял свою ставку с 6% до 6,5% годовых.

Казначеи ждут открытия межбанка завтра в рамках 27,90-27,95 грн/$.