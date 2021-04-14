Финансовые новости
- |
- 14.04.21
- |
- 12:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко
12:47 14.04.2021 |
Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Киева приняла решение о продлении введенных в столице карантинных мер на две недели - до конца текущего месяца, сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничительных мер в нашем городе на две недели, то есть до 30 апреля", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.
"У нас нет иного выбора, иначе медицинская система не справится с таким количеством больных, иначе смертей будет еще больше. Поэтому до 30 апреля в городе будут действовать введенные ранее (с 5 до 16 апреля - ИФ) ограничения", - добавил мэр.
По его словам, до конца месяца останутся закрытыми все школы и детские сады, весь общественный транспорт продолжит работать по специальным пропускам - исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Учреждения общественного питания будут работать только на вынос или доставку, не будут работать продуктовые ярмарки.
Кличко вновь призвал руководителей предприятий и учреждений отправить сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска.
Как сообщалось, в Киеве с 5 по 16 апреля усилены карантинные ограничения. В городе не работают школы и детские сады, а общественный транспорт доступен только для обеспечения сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые могут воспользоваться им при наличии спецпропуска.
Позже Кличко сообщил, что ограничения могут быть продлены до 10 мая, если для этого будут необходимые основания.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко
ТОП-НОВОСТИ
|Ликвидация ОАСК: Что не так с инициативой разогнать скандальное «волчье правосудие»
|Коммуналку лучше заплатить. Как у должников будут «автоматом» списывать деньги с карточек
|На межбанке 13 апреля оживилась валютная торговля: объем сделок подскочил с $76 млн до $184 млн
|Театр абсурда от Зеленского. Как Банковая помогает Кремлю «проверить Запад»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК
|Обострение на границе усиливается: Решится ли Путин снова напасть на Украину
|Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то должны помочь её членству не только на словах
|Новая неделя на межбанке началась с подорожания доллара на 3 копейки
|Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги
|Турецкое дежавю: Реализует ли Зеленский договоренности с Эрдоганом
Это интересно
|NVIDIA представила профессиональные мобильные видеокарты на Ampere и Turing
|NVIDIA представила мощную платформу DRIVE Atlan для самоуправляемых автомобилей
|Airbus начал тестировать использование 100% возобновляемого авиатоплива
|Google запустила новую функцию Android, которая поможет не попасть под машину
|Microsoft купила создателей Siri за $20 млрд, чтобы усилить позиции на рынке облачного здравоохранения
|GMC объяснил, почему пикап Hummer EV мощнее внедорожника
|Рынок онлайн-видео и игр вырос до 330 млрд долларов