Ликвидация ОАСК: Что не так с инициативой разогнать скандальное «волчье правосудие»

Ігор Петренко / Depo.ua

Президент Украины подал в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева (ОАСК), известного рядом скандальных решений. Казалось бы, победа над одиозным судом близка, но информированные наблюдатели советуют не спешить, а следить за направлением мысли руководителей президентского офиса.

То, чего так долго добивались от главы государства активисты и не смогли сделать несколько предыдущих президентов, произошло: Владимир Зеленский предложил народным депутатам рассмотреть как неотложный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киев и создании Киевского городского окружного административного суда". Документ уже появился на сайте ВР под номером 5369 и теперь имеет статус "Передано на рассмотрение руководству". Текст законотворческой инициативы президента пока на сайте Рады отсутствует.

Соответствующее сообщение на официальном сайте президента Украины стоит цитирования, так как выдержано в присущем офису Зеленского в последний год гипертрофированно пафосном стиле. На Банковой констатируют, что "... там, где умирает доверие, заканчивается и демократия. У ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, - справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду г. Киева потеряно".

Окружной суд в этом сообщении назван таким, что "не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости". "Хватит сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране", - формулирует сайт Банковой позицию Зеленского.

Судья Вовк считает, что пал жертвой агентов иностранного влияния

Председатель суда Вовк отреагировал на новость прогнозируемо, на русском написав в "Фейсбуке", что "президент поддался на манипуляции отдельных "активистов и по совместительству агентов иностранного влияния"".

Заявление похожего содержания появилось во вторник и на сайте ОАСК. В нем, среди прочего, говорится: "Новая судебная реформа, которую сейчас пытаются навязать Украине, аналогично готовится не в Украине. И она направлена не на создание независимой судебной власти в Украине, а для подчинения ее антиконституционному внешнему управлению. На вопросах судебной реформы ежегодно паразитируют лица, потребляющие гранты, и которые, очевидно, не заинтересованы в стабильной и качественной работе судебной власти".

Имеет ли право Зеленский ликвидировать ОАСК и при чем здесь петиция

Следует признать, что юридические основания для решительного шага глава государства имеет: они изложены в части второй ст. 125 Конституции Украины, согласно которой суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия. Иными словами, ликвидация ОАСК - это исключительное право президента страны.

Ранее глава государства уже намеревался что-то сделать с судом, который излишне погряз в постоянных скандалах, но в поданном в парламент в феврале законопроекте №5067 речь шла только об урезании полномочий ОАСК. Глава государства предлагал забрать из исключительной подсудности Окружного суда дела, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, - их должны были передать Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, а роль апелляционной инстанции в этой схеме должна была отойти Большой палате Верховного Суда. Этот проект Верховная Рада до сих пор не рассмотрела.

Появление в Раде законопроекта о ликвидации ОАКС можно воспринять как реакцию президента на петицию с именно таким требованием - ликвидировать скандальный суд, - которая еще в 2020 году собрала 25 829 подписей и по закону должна была быть рассмотрена на Банковой. В октябре прошлого года, реагируя на это требование украинцев, Зеленский как-то нервно напомнил, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством", а также сообщил, что дал поручение "начать соответствующие консультации (о ликвидации ОАСК, - ред.) с Высшим советом правосудия для получения позиции конституционного органа судейского управления". Можно сделать вывод, что результатом таких консультаций и стало внесение упомянутого проекта закона №5369.

Скажем откровенно, соответствующая воля активных граждан имела очень мало шансов быть воплощенной в президентскую инициативу, если бы не политические обстоятельства, которые именно сейчас сложились так, что декларация о намерении устранить с судейской карты Украины "империю судьи Вовка" стала нужной самому хозяину Банковой в его собственных целях.

Скандалы, связанные с ОАСК и судьей Вовком

Окружной админсуд Киева - суд первой инстанции. Он был создан указом президента Украины Виктора Ющенко в ноябре 2004 года, но фактически начал деятельность 31 июля 2007-го. В состав Окружного админсуда столицы по штату входят 49 судей. Уникален этот суд тем, что только он имеет полномочия рассматривать иски юридических и физических лиц к центральным органам государственной власти. Интересно, что суд изрядно попортил нервы своему "основателю": когда в 2008 году Ющенко решил распустить Верховную Раду, ОАСК по иску членов БЮТ приостановил действие президентского указа. Попытка Ющенко уже тогда ликвидировать Окружной суд заглохла в судах.

С приходом к власти Януковича в 2010 году Окружным админсудом столицы начинает управлять Вовк, 42-летний выходец из Краматорска, выпускник Харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого. Его карьерный взлет СМИ связывают со знакомством с влиятельным в судебной системе экс-регионалом, бывшим председателем Центризбиркома и главой Высшего совета юстиции, ректором Одесской юридической академии Сергеем Киваловым. В 2007 году Вовк был назначен в Окружной суд, который только начал работать.

За это время в истории ОАСК было немало скандальных вердиктов, и это не только разгон "языкового Майдана" в 2012 году по решению суда или ряд решений о запрете Майдана в 2013 году. Поэтому не только в последние годы выражение "окружное правосудие" стало нарицательным, а активную часть украинского общества давно раздражают решения этой инстанции, которые ставят под сомнение репутацию не только судей самого ОАСК, но уничтожают остатки уважения к отечественной Фемиде в целом. Но никого во властных верхах это не беспокоило, и там не реагировали на постоянные требования ликвидировать ОАСК.

В 2017 года начался отсчет противостояния Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) с Павлом Вовком и возглавляемым им судом. Тогда бюро провело обыск в кабинете и доме главного судьи ОАСК по подозрению в открытом годом ранее деле о возможном незаконном обогащении. Пятый президент Украины Петр Порошенко в том же 2017-м в рамках судебной реформы собирался ликвидировать Окружной, но в Верховную Раду соответствующая инициатива так и не попала: на Банковой почему-то передумали.

В 2019 власть в государстве сменилась, а Окружной суд свое влияние сохранил. Еще в начале каденции Зеленского-президента, в сентябре 2019 года, на пресс-марафоне его спросили о ликвидации ОАСК. На что молодой лидер ответил, что не знает, что это за суд и ему надо разобраться в вопросе. И никто из окружения тогда не напомнил президенту, что именно этот суд в апреле избирательного 2019 года принял решение, которым фактически признал несуществующей депутатскую коалицию в Верховной Раде VIII созыва. И именно это решение стало основой аргументации для команды Зеленского, когда он досрочно распускал предыдущий состав.

У Зеленского не реагировали, когда судьи ОАСК принимали такие решения, как отмена национализации "ПриватБанка" по иску Игоря Коломойского к НБУ и правительству (апрель 2019 года), разрешение Украинской православной церкви Московского патриархата не переименовываться в соответствии с расположением ее руководства в Москве (апрель 2019 года), отмена декоммунизации названий столичных проспектов Ватутина и Московского и ряда других улиц Киева (январь 2021 года) или отмена постановления Кабмина о новом правописании украинского языка по иску ученицы 7-го класса (июнь 2021 года) и др.

На Банковой умыли руки, когда в июле 2020 года Национальное антикоррупционное бюро выдвинуло Вовку и группе связанных с ним лиц подозрение в создании преступной организации; организации действий, направленных на захват власти; получении неправомерной выгоды за влияние и во вмешательстве в деятельность государственного деятеля. Это подозрение основывалось на записях разговоров в кабинете Вовка, первая часть которых была обнародована в середине 2019 года на пресс-конференции, а вторая - через год. Там якобы Вовк обсуждает с коллегами планы установления контроля с помощью судебных решений над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. Эти записи сам Вовк назвал фальсификацией. Все время до сих пор НАБУ без заметного результата боролось с неуловимым судьей, который буквально убегает от следователей.

Возможно, последней каплей стал свежий скандал с задержанием НАБУ брата председателя ОАСК, которому 6 апреля выдвинули подозрение в получении взятки в 100 тыс. долларов якобы за "решение вопроса" в Окружном суде. Выяснилось, что речь идет о Юрии Зонтове - заместителе начальника Службы внешней разведки, он был взят под стражу до 4 июня. По сообщениям бюро, часть средств предназначалась именно Вовку в качестве взятки. Конечно, тот все отрицает.

Судей из ОАСК устроят в другие суды. А кто будет рассматривать их дела?

Уже беглый перечень деяний Окружного суда не оставляет места для сомнений, что такое уникальное даже для отечественной Фемиды явление реформе не подлежит: его следует просто искоренить. Этого же в рамках настоящей, а не декларативной судебной реформы давно ждут от Киева и западные партнеры - США, Евросоюз, Международный валютный фонд. Но решит ли законопроект Зеленского эту ключевую для страны задачу, без которой говорить о благоприятном инвестиционном климате в Украине по крайней мере наивно?

Вопрос в том, в какой форме президент предлагает ликвидировать "окружное правосудие" и исчезнет ли оно как явление. Так вот: у специалистов есть большие сомнения, что даже в случае принятия законопроекта №5369 "судейская волчья мафия" будет побеждена. Предлагается ликвидировать ОАСК вместе с другим судом из вертикали админсудов - Киевским окружным административным судом, который работает в пределах Киевской области. Вместо двух создадут один новый суд (кстати, именно такой формат решения об ОАСК четыре года назад предлагал, но не довел до завершения Порошенко). Где гарантии, что те же судьи или их идейные единомышленники не перейдут из ликвидированного ОАСК в новый суд? Другими словами, вопрос в том, кто и по каким критериям будет отбирать членов нового суда. И этот вопрос выходит за рамки проблемы ОАСК и касается качества и незавершенности реформы правосудия в Украине в целом.

Да и не факт, что до ликвидации Окружного дойдет на практике. Учитывая, что роль Павла Вовка и его окружения в нашем политикуме все же не последняя, а его возможности антикоррупционные органы ограничить не способны, при голосовании в зале парламента за президентскую инициативу не исключены неожиданности. Что ж, это будет серьезным испытанием способности фракции "Слуга народа" найти 226 необходимых голосов.

Интересная деталь - на сайте Окружного, кроме заверения, что суд работает, появилась информация о количестве и характере дел в этом суде: "... мы продолжаем свою работу в штатном режиме, ведь сейчас в производстве суда находятся почти 45 тыс. дел и материалов, которые "сами себя не рассмотрят".

Это дела, которые касаются каждого украинца, - начисление пенсий и других социальных выплат, обжалование решений налоговых органов или распоряжений правительства об объединении территориальных общин, обжалование уровня прожиточного минимума или изменений в правила регистрации места жительства . Очевидно, у Вовка прямо намекают: если их разгонят, то 45 тыс. дел на длительное время окажутся в подвешенном состоянии.

Следующее: что будет с судьями ОАСК. Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский сообщил, что судьям предложат перейти на работу в новый окружной суд, юрисдикция которого распространяется на Киев и область. Если же судьи ОАСК не дадут согласие на перевод, их уволят; если же не будет хватать судей в новом суде, то будут объявлены конкурсы. В то же время юристы отмечают: в данном случае простые решения не подходят, нужно действовать согласно букве закона. Эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко рассказал о механизме ликвидации Окружного административного суда Киева. Все начинается с внесения президентом в Верховную Раду соответствующего закона после консультаций с Высшим советом правосудия. Далее, после результативного голосования депутатов и подписи главы государства, "в срок не позднее трех рабочих дней с даты опубликования в газете "Голос Украины" закона о ликвидации суда назначается ликвидационная комиссия". Всем работникам суда должны письменно сообщить о ликвидации их рабочих мест, а беременных и женщин с детьми в возрасте до трех лет должны обеспечить работой. Что же касается судей ОАСК, то они, согласно части 3 статьи 82 Закона о судоустройстве, переводятся в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса. "Не хотелось, чтобы ликвидация ОАСК превратилась в очередное неинтересное шоу", - предостерег эксперт.

Следующий нюанс. Центральные органы власти сосредоточены в Киеве, и в юрисдикции ли областного или даже объединенного окружного админсуда рассматривать иски к ним? Не придется ли вносить дополнительные изменения в законодательство? Или все же, согласно ранее внесенному президентскому законопроекту, вопросы, которыми сейчас ведает ОАСК, передадут в Верховный Суд? Эти вопросы следует решить и желательно до принятия решения об исчезновении Окружного админсуда Киева с судейской карты страны. Иначе, учитывая, что речь идет о людях, которые прекрасно знают законодательство, можно ожидать вала судебных исков от судей ОАСК, которых будут увольнять.

Впрочем, вероятно, ответы на "технические", но важные вопросы должен дать другой президентский законопроект, внесенный в пакете с инициативой о роспуске ОАСК. Он имеет номер 5370 и касается изменений в раздел ХІI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Но в целом инициативы Зеленского не дают обществу ответы на ключевой запрос, касающийся понятия "справедливость": нет уверенности в неотвратимости наказания судей. Создается впечатление, что их просто выводят из игры. Слишком привлекают внимание к себе. А если отечественные служители Фемиды не увидят, что их могут наказать не только пересадкой из одних кресел в другие, тогда можно не сомневаться, что очень скоро на место Павла Вовка придет другой "волк" в судейской мантии.