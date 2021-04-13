Финансовые новости
- |
- 13.04.21
- |
- 23:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На межбанке 13 апреля оживилась валютная торговля: объем сделок подскочил с $76 млн до $184 млн
22:45 13.04.2021 |
Во вторник, 13 апреля, безналичный доллар подорожал на 13 копеек, прошел психологическую отметку в 28,0 грн/$, и вечером межбанк закрылся в рамках 28,08-28,09 грн/$. Наличные курсы в обменниках подросли на 10 копеек:
* до 28,05-28,20 грн/$ - на продаже;
* до 27,75-27,95 грн/$ - на покупке.
Финансисты наблюдали рост валютных покупок населением. Причем отмечали, что люди стали активнее брать доллар через свои мобильные приложения и системы интернет-банкинга.
На безналичном рынке оживилась валютная торговля: объем сделок на площадке Bloomberg подскочил с $76 млн до $184 млн. Нацбанк на торги не выходил, но крупные игроки были заметны, и спекулянты старались побольше заработать на моменте.
"Иностранцы снова дали о себе знать - покупали доллар. Не агрессивно и не в очень больших объемах. Нерезиденты брали валюту достаточно спокойно, и на снижении курсов. На рынок давил негативный новостной фон, в первую очередь, на предмет обострения непростой военно-политической ситуации", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Межбанк взял психологическую отметку с самого старта: торги начинались в рамках 27,95-28,0 грн/$. Рынок ненадолго отходил на 27,94-27,98 грн/$, но уже к полудню был на 28,0-28,02 грн/$, а после обеда взял отметку 28,07-28,09 грн/$.
Казначеи рассказали, что вслед за иностранцами, которые продают наши ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) и выводят свои капиталы из Украины, доллар стал активнее скупать и украинский бизнес. Компании-импортеры считают, что нерезиденты могут надолго поднять в Украине валютный курс, поэтому вслед за ними скупают "американца". Бизнес старается наперед проплатить импортные контракты, особенно активно это делают нефтетрейдеры. А спекулянты старались по максимуму заработать на всех этих настроениях.
Ожидания по девальвации гривны стимулировали две ключевые новости:
* об эскалации конфликта на Донбассе и размещении войск РФ вдоль украинской границы, а также высказывания политиков на этот счет - бизнес и банки боятся войны в любом проявлении;
* заявление советника президента Олега Устенко, что в случае неполучения кредита МВФ власти проведут секвестр украинского бюджета и разместят еврооблигации, даже по повышенным ставкам.
"Обсуждались обе новости, но активнее всего - сообщения об эскалации военного конфликта. Говорили о рисках, которые закладываются в курс", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
К вечеру финансисты обсуждали еще одну важную новость - о провальном размещении Минфином новых выпусков ОВГЗ. Причем это происходит второй провал подряд. Неделю назад, 6 апреля, новых гривневых гособлигаций продали на 1,1 млрд грн. Сегодня гривневых облигаций продали на 271 млн грн плюс долларовых на $49 млн.
С учетом того, что ранее правительство еженедельно могло одалживать на рынке по 12-16 млрд грн, это из рук вон плохой результат, который подтверждает нежелание одалживать деньги Кабмину. Это провоцирует риск новой волны эмиссии гривны: ОВГЗ заставят активнее скупать госбанки под выданное рефинансирование Нацбанка.
"Рынок боится, что надо будет подключать другие источники финансирования дефицита, в результате чего курс еще больше попадет под пресс", - отметил Шевчишин.
Провал Минфина с новыми ОВГЗ объясняют сразу несколькими причинами.
1. Ухудшением военно-политической ситуации в стране и всеми вытекающими рисками.
2. Отсутствием при этом кредитной поддержки МВФ и дефицитным бюджетом.
3. Пересмотром учетной ставки Нацбанка 15 апреля. Большинство финансистов уверены, что НБУ пойдет на ее повышение на 0,5-1% (до 7-7,5%) после недавнего отчета о росте в Украине инфляции с 7,5% до 8,5% в годовом исчислении, после чего могут вырасти доходности по ОВГЗ. Поэтому не было смысла их скупать до решения Национального банка.
4. Ростом доходностей ОВГЗ при продаже на вторничном рынке иностранцами. У них можно приобрести среднесрочные гособлигации под 13%, в то время как у Минфина новые выпуски будут стоить лишь 11,1-12% годовых. Цены чиновников менее выгодны.
Чтобы оценить ничтожность сегодняшних продаж ОВГЗ правительства, достаточно изучить их продажи в разбивке по видам бумаг:
* на 139 млн грн продали облигаций сроком обращения 6 месяцев под 8,07% годовых;
* на 72 млн грн - 1 год под 10,75% годовых;
* на 6 млн грн - 1,5 года под 11,1% годовых;
* на $49 млн - долларовые 2 года под 3,9% годовых.
Провальное размещение не отменяет завтрашние выплаты по старым выпускам ОВГЗ. Минфину предстоит погасить крупную серию бумаг и выплатить по ней проценты на общую сумму 13,2 млрд грн:
* 11,6 млрд грн - погашение;
* 1,6 млрд грн - проценты.
Будут гаситься гособлигации, которые размещали 24 ноября 2020 года. Говорят, что выплаты получат в том числе и иностранные держатели, которые наверняка продолжат покупать доллар и выводить его за границу.
Завтра, 14 апреля, открытие межбанка ожидается ростом до 28,08-28,1 грн/$, также прогнозируется дальнейшее подорожание валюты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Театр абсурда от Зеленского. Как Банковая помогает Кремлю «проверить Запад»
|Виталий Портников: Путину не нужно общаться с Зеленским
|Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК
|Обострение на границе усиливается: Решится ли Путин снова напасть на Украину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Новая неделя на межбанке началась с подорожания доллара на 3 копейки
|Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги
|Турецкое дежавю: Реализует ли Зеленский договоренности с Эрдоганом
|О переходах из УПЦ МП в ПЦУ и визите патриарха Варфоломея в Украину - интервью с религиоведом Екатериной Щеткиной
|Позитив недели. Наши конструкторы показали новую тяжелую БМП «Вавилон»
|Пургина - на свалку. Почему Кремль запретил «Республиканскую партию Донбасса»
|После небольшой раскачки 9 апреля курс доллара на межбанке вернулся на старые уровни
Это интересно
|GMC объяснил, почему пикап Hummer EV мощнее внедорожника
|Рынок онлайн-видео и игр вырос до 330 млрд долларов
|Состояние основателей Google превысило 100 млрд долларов
|В Европе вышел самый дешёвый электромобиль
|По прогнозу Juniper Research, к 2025 году более 1,4 млрд человек будут пользоваться распознаванием лиц для аутентификации платежей
|Себестоимость спутникового комплекта Starlink составляет $1500, но SpaceX продаёт его всего за $499
|Apple удалось урегулировать групповой иск на 5 млрд долларов