На межбанке 13 апреля оживилась валютная торговля: объем сделок подскочил с $76 млн до $184 млн

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Во вторник, 13 апреля, безналичный доллар подорожал на 13 копеек, прошел психологическую отметку в 28,0 грн/$, и вечером межбанк закрылся в рамках 28,08-28,09 грн/$. Наличные курсы в обменниках подросли на 10 копеек:

* до 28,05-28,20 грн/$ - на продаже;

* до 27,75-27,95 грн/$ - на покупке.

Финансисты наблюдали рост валютных покупок населением. Причем отмечали, что люди стали активнее брать доллар через свои мобильные приложения и системы интернет-банкинга.

На безналичном рынке оживилась валютная торговля: объем сделок на площадке Bloomberg подскочил с $76 млн до $184 млн. Нацбанк на торги не выходил, но крупные игроки были заметны, и спекулянты старались побольше заработать на моменте.

"Иностранцы снова дали о себе знать - покупали доллар. Не агрессивно и не в очень больших объемах. Нерезиденты брали валюту достаточно спокойно, и на снижении курсов. На рынок давил негативный новостной фон, в первую очередь, на предмет обострения непростой военно-политической ситуации", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Межбанк взял психологическую отметку с самого старта: торги начинались в рамках 27,95-28,0 грн/$. Рынок ненадолго отходил на 27,94-27,98 грн/$, но уже к полудню был на 28,0-28,02 грн/$, а после обеда взял отметку 28,07-28,09 грн/$.

Казначеи рассказали, что вслед за иностранцами, которые продают наши ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) и выводят свои капиталы из Украины, доллар стал активнее скупать и украинский бизнес. Компании-импортеры считают, что нерезиденты могут надолго поднять в Украине валютный курс, поэтому вслед за ними скупают "американца". Бизнес старается наперед проплатить импортные контракты, особенно активно это делают нефтетрейдеры. А спекулянты старались по максимуму заработать на всех этих настроениях.

Ожидания по девальвации гривны стимулировали две ключевые новости:

* об эскалации конфликта на Донбассе и размещении войск РФ вдоль украинской границы, а также высказывания политиков на этот счет - бизнес и банки боятся войны в любом проявлении;

* заявление советника президента Олега Устенко, что в случае неполучения кредита МВФ власти проведут секвестр украинского бюджета и разместят еврооблигации, даже по повышенным ставкам.

"Обсуждались обе новости, но активнее всего - сообщения об эскалации военного конфликта. Говорили о рисках, которые закладываются в курс", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

К вечеру финансисты обсуждали еще одну важную новость - о провальном размещении Минфином новых выпусков ОВГЗ. Причем это происходит второй провал подряд. Неделю назад, 6 апреля, новых гривневых гособлигаций продали на 1,1 млрд грн. Сегодня гривневых облигаций продали на 271 млн грн плюс долларовых на $49 млн.

С учетом того, что ранее правительство еженедельно могло одалживать на рынке по 12-16 млрд грн, это из рук вон плохой результат, который подтверждает нежелание одалживать деньги Кабмину. Это провоцирует риск новой волны эмиссии гривны: ОВГЗ заставят активнее скупать госбанки под выданное рефинансирование Нацбанка.

"Рынок боится, что надо будет подключать другие источники финансирования дефицита, в результате чего курс еще больше попадет под пресс", - отметил Шевчишин.

Провал Минфина с новыми ОВГЗ объясняют сразу несколькими причинами.

1. Ухудшением военно-политической ситуации в стране и всеми вытекающими рисками.

2. Отсутствием при этом кредитной поддержки МВФ и дефицитным бюджетом.

3. Пересмотром учетной ставки Нацбанка 15 апреля. Большинство финансистов уверены, что НБУ пойдет на ее повышение на 0,5-1% (до 7-7,5%) после недавнего отчета о росте в Украине инфляции с 7,5% до 8,5% в годовом исчислении, после чего могут вырасти доходности по ОВГЗ. Поэтому не было смысла их скупать до решения Национального банка.

4. Ростом доходностей ОВГЗ при продаже на вторничном рынке иностранцами. У них можно приобрести среднесрочные гособлигации под 13%, в то время как у Минфина новые выпуски будут стоить лишь 11,1-12% годовых. Цены чиновников менее выгодны.

Чтобы оценить ничтожность сегодняшних продаж ОВГЗ правительства, достаточно изучить их продажи в разбивке по видам бумаг:

* на 139 млн грн продали облигаций сроком обращения 6 месяцев под 8,07% годовых;

* на 72 млн грн - 1 год под 10,75% годовых;

* на 6 млн грн - 1,5 года под 11,1% годовых;

* на $49 млн - долларовые 2 года под 3,9% годовых.

Провальное размещение не отменяет завтрашние выплаты по старым выпускам ОВГЗ. Минфину предстоит погасить крупную серию бумаг и выплатить по ней проценты на общую сумму 13,2 млрд грн:

* 11,6 млрд грн - погашение;

* 1,6 млрд грн - проценты.

Будут гаситься гособлигации, которые размещали 24 ноября 2020 года. Говорят, что выплаты получат в том числе и иностранные держатели, которые наверняка продолжат покупать доллар и выводить его за границу.

Завтра, 14 апреля, открытие межбанка ожидается ростом до 28,08-28,1 грн/$, также прогнозируется дальнейшее подорожание валюты.