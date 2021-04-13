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Обострение на границе усиливается: Решится ли Путин снова напасть на Украину
11:47 13.04.2021 |
Несмотря на заявления, что война с Украиной не входит в планы Кремля, Россия продолжает стягивать вооруженные силы к украинской границе, держа в напряжении весь цивилизованный мир.
Ситуация вокруг присутствия российских войск на украинской границе продолжает накаляться.
Еще 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак официально заявил, что Россия стянула к украинской границе 28 батальонных тактических групп и держит их в режиме постоянной боевой готовности. С тех пор прошло две недели, а ситуация только обострилась.
По последним данным, Россия сосредоточила более 40 тыс. военнослужащих на восточной границе Украины и еще более 40 тыс. - в оккупированном Крыму. Кроме того, расследователи исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) зафиксировали полевой лагерь российских военных возле Воронежа, а журналисты британского телеканала Sky News даже побывали там.
По данным украинской разведки, с 18 марта осуществляются масштабные меры по перемещению российских войск из отдаленных регионов в сопредельные с Украиной районы. По прогнозам разведки, переброска определенных подразделений должна быть завершена уже к концу апреля.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий напомнил, что подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия Российской Федерации против Украины.
В то же время Россия избегает любых прямых переговоров по этому поводу. Так, 10 апреля она отказалась принимать участие в специальном заседании ОБСЕ, на котором Украина и другие страны-участницы хотели получить от нее объяснения относительно военной активности РФ на украинской границе.
А 12 апреля в МИД Украины сообщили, что Российская Федерация и им отказалась предоставлять информацию о причинах стягивания своих войск к украинской границе. Сюда можно добавить полный игнор со стороны Москвы всех попыток Киева поговорить на эту тему, о которых в последние дни вспоминали Алексей Арестович и Юлия Мендель.
Что интересно, аналогично Россия себя вела и весной 2014 года. Кремль тогда так же игнорировал все попытки украинской власти провести прямые переговоры. Впоследствии Путин объяснял это тем, что он не видел в Украине легитимной власти, поэтому якобы и говорить не было с кем.
Вполне логично, что такие действия Москвы в Киеве сейчас считают очередным подтверждением намерений продолжать военное давление России на Украину и поэтому продолжают искать поддержки у западных партнеров.
По состоянию на сегодняшний день президент Зеленский провел переговоры по этому вопросу с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
С одной стороны, это свидетельствует о том, что украинский президент изрядно обеспокоен ситуацией. А с другой - результат всех этих переговоров позволяет надеяться, что худшего варианта все же удастся избежать.
Правда, пока только США прибегают к реальным действиям и более или менее четким заявлениям о поддержке Украины в случае новой российской агрессии. Тогда как наши европейские партнеры, по давней традиции, выражают глубокую обеспокоенность, но не более.
В частности, Германия и Франция 10 апреля сделали совместное заявление, содержание которого сводится к тому, что масштабное перемещение российских войск у границы с Украиной вызывает у них беспокойство, и они призывают Россию "в духе Хельсинки" уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также 10 апреля заявил, что ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем в рамках международного законодательства. Он выразил готовность оказывать любую поддержку по этому вопросу, однако так и не сказал, как будет действовать Турция, если Россия снова прибегнет к вооруженной агрессии против Украины.
Конечно, и из Европарламента звучат одиночные голоса о необходимости ужесточения санкций против России, включая отключение ее от SWIFT. На днях об этом заявил председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.
При этом Евросоюз сделал и официальное заявление, в котором отметил, что внимательно и с большим беспокойством следит за наращиванием российских войск на границе Украины и в оккупированном Крыму и прилагает дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации или конфликта. Однако в переход от слов к делу политиками ЕС верится очень слабо. Особенно на фоне их молчаливого и не очень согласия на достройку "Северного потока - 2".
Таким образом, пока только США и в определенной степени Великобритания официально заявили, что готовы защищать Украину в случае нападения России. Впервые это прямо озвучил глава Пентагона (министр обороны США) Ллойд Остин во время телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном 1 апреля.
"В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных стремлений Российской Федерации относительно Украины", - заявил Остин на 1 апреля.
10 апреля это подтвердила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, а 11 апреля - государственный секретарь США Энтони Блинкен. Последний при этом сагитировал еще и министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
Кроме этого, США уже направили в Черное море два военных корабля, которые прибудут туда уже на этой неделе.
А тем временем Украина готовится к варианту российского вторжения. Кроме регулярной армии, в областях, граничащих с Россией, проходят самые масштабные учения отрядов территориальной обороны за все время их существования. Особенно в стратегически важных Херсонской, Киевской и Харьковской областях.
Готовятся также к боевым действиям на "своей" территории и в так называемой ДНР. Член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш сообщает, что от источников, которые имеют контакты с военными, ему стало известно о минировании мостов на подступах к Донецку на случай наступления или контрнаступления украинской армии. А также о том, что на улицах Донецка визуально стало заметно больше вооруженных людей.
Кроме этого, отечественные СМИ в последние дни распространяют якобы добытую украинской разведкой информацию, что главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин обрабатывает три варианта обращения к президенту России Владимиру Путину. В первом варианте якобы звучит просьба оказать военную помощь "ДНР". Во втором - принять "ДНР" в состав России. В третьем - признать независимость "ДНР" и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и Россией. Правда, сама разведка пока эту информацию не подтвердила, но и не опровергла.
Что же касается самой России, то, полностью игнорируя украинские запросы, она путем заявлений своих официальных лиц продолжает гнуть свою линию, что не является участником военного конфликта в Украине; что имеет полное право перемещать войска по своей территории, так как "они там живут"; а также о "гражданской войне", которая вот-вот перекинется с Донбасса на юго-восток Украины.
При этом в Кремле утверждают, что военный конфликт с Украиной в их планы не входит, не забывая при этом подчеркивать, что "Россия не останется равнодушной к судьбе русскоязычных, живущих на юго-востоке Украины.
Таким образом, Россия рассказывает, что не рассматривает вариант войны с Украиной, а сама продолжает наращивать вооруженный контингент вдоль украинской границы.
Как мы уже отмечали, она может это делать до осени, когда должны состояться очередные российско-белорусские военные учения "Запад-2021". И по состоянию на сегодняшний день никто точно не скажет: все это российское бряцание оружием осуществляется с целью исключительно психологического давления или Путин действительно готовится к новой агрессии против Украины.
Вполне возможно, что сейчас окончательного решения в Кремле нет, и вспыхнет ли новая горячая фаза войны между Россией и Украиной или нет, будет во многом зависеть от того, будет ли иметь успех массированная информационная кампания россиян, которой они сейчас пытаются убедить мир, что "Украина осуществляет эскалацию на Донбассе".
А между тем последний социологический опрос показывает, что в Украине около двух третей граждан считают вероятность полномасштабного военного вторжения России высокой или средней.
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