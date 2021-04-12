Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги

Ігор Петренко / Depo.ua

Резкая реакция власти на призыв киевского мэра ввести общенациональный локдаун свидетельствует о том, что даже ужасная коронавирусная статистика не убедила центральную и местную власть прекратить перекладывать ответственность друг на друга. А также о возможном новом раунде борьбы за власть в столице.

Середина апреля знаменовалась не только новыми волнами распространения COVID-19 во многих областях Украины и в столице, но и новыми публичными ссорами киевской власти с правительством. Сначала на прошлой неделе центральная власть отчитала Кличко за крайне низкую организацию выдачи пропусков на общественный транспорт.

"Я за вас свою работу делать не буду"

Уже через несколько дней Кличко на брифинге выступил с критикой власти, строго призвав её рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. "Перемещение между регионами страны должно быть ограничено, с контролем за соблюдением строгих правил", - сказал он. Свое требование мэр аргументировал статистическим данным: "С 1 апреля в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных, и это за 9 дней. Такова страшная динамика распространения вируса. И сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральная власть поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне, иначе, и в условиях отсутствия массовой вакцинации, страну ждет катастрофа".

Премьер-министр Денис Шмыгаль в тот же день и тоже публично, через свои страницы в соцсетях резко ответил мэру: фактически назвал выступление Кличко политическим пиаром и призвал не перекладывать ответственность местной власти на власть центральную. Отметив, что "адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", премьер напомнил, что в части регионов ситуация с распространением коронавируса стала лучше (в качестве примера вспомнил Ивано-Франковщину, которая в эти выходные вышла из "красной" карантинной зоны), и это является результатом "ответственной работы местных органов власти". Между строками послания Шмыгаля читается, что именно в Киеве такого качества работы местного самоуправления он не видит.

"Киев имеет едва ли не больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными", и "в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мерами, которые предусматривает красный уровень опасности, столица также сможет быстро пройти ковидный пик", - напомнил Шмыгаль. А также подчеркнул, что "Виталий Кличко так же, как и другие должностные лица, имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна".

И главным посланием Шмыгаля к Кличко является даже не цитируемое выше, а прямая угроза столичному городскому главе, который, в соответствии с особенностями выполнения властных полномочий в Киеве, как избранный мэр, одновременно возглавляет и исполнительную власть - городскую государственную администрацию (КГГА). По словам премьера, "если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение... И он считает, что одновременно полномочий городского главы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к Президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА". То есть, если проще - не справляетесь со своей работой, господин Кличко - мы найдем вам замену.

Важно понимать, были ли эти слова личной инициативой премьера, или свидетельством нового этапа войны между киевской и центральной властью за влияние и денежные потоки в столице.

Своя правда есть на стороне местной власти, на которую центр перекладывает ответственность за обеспечение медицины всем необходимым, а вводить локдаун по всей стране не хочет, потому что это решение плохо повлияет на рейтинги. И действительно странно выглядит такая резкая реакция главы правительства на призыв Киевского мэра ввести общенациональный локдаун, мол, не лезь не во свое дело, а если не можешь удержать ситуацию в своем городе - то освободи должность председателя КГГА. При этом в правительстве деликатно умалчивают, что катастрофическая ситуация, в том числе, в столице сложилась из-за неспособности именно правительства эффективно противостоять эпидемиологическим вызовам.

Хотя с другой стороны, центральной власти также есть чем упрекнуть Кличко. На прошлой неделе было сообщение о заполненности киевских больниц на 110%. "Но в 2020 году под организацию мобильного госпиталя для Киева на 200 коек было заложено в госбюджете 36 миллионов гривен. Киевская городская администрация госпиталь не обустроила, потому что чиновники не нашли Порядка обустройства временных учреждений здравоохранения. В Минздраве действительно такого порядка не было. Его написали в конце октября. Однако в конце декабря, на вопрос, почему КГГА не использовала деньги на госпиталь, ответ был - отсутствие такого положения, хотя оно было", - пишет в своем телеграм-канале журналист Евгений Куксин.

Пожертвовать должностью главы КГГА ... и не стать президентом

Напомним, вскоре после победы Владимира Зеленского на президентских выборах-2019 команда нового главы государства, которой стал руководить глава его администрации Андрей Богдан, начала открытую борьбу за столицу и внесла в правительство представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Мэра обвиняли в связях с крупными застройщиками столицы, нежелании или неумении системно заниматься многочисленными инфраструктурными проблемами города и в причастности к коррупции. Богдан провел по этому поводу специальную пресс-конференцию, которая вызвала резонанс в СМИ, но не имела юридических последствий. Кабмин даже не стал рассматривать вопрос смещения Кличко из кресла в исполнительной вертикали. Малоактивными были и правоохранители, которые лишь немного "проредив" окружение мэра.

Со смещением Андрея Богдана с должности в феврале 2020 года и назначением Андрея Ермака, отношения городского главы с командой президента стали ощутимо менее напряженными, а местами даже похожими на партнерские. Не выдвинув реального конкурента действующему мэру, команда "слуг народа" в октябре 2020 года фактически создала Кличко благоприятные условия, чтобы тот переизбрался в третий раз. Без удивления воспринимается и тот факт, что в новом Киевсовете фракция партии власти "Слуга народа" не пошла в оппозицию, а поддерживает едва ли не каждую вторую инициативу, поступающую от команды мэра. Наблюдатели сообщали об изменении "смотрящих" за строительством и другими "вкусными" темами в Киеве - и о сохранении коррупционных схем как явления.

И прошел год, и со стороны Банковой снова раздаются критические заявления в адрес председателя КГГА. В феврале заместитель главы президентского офиса Кирилл Тимошенко обвинил Кличко в том, что тот до сих пор не достроил Подольский мост, "мост Кирпы", и предложил передать объекты государству, чтобы то их завершило. Кличко парировал призывом к Банковой не заниматься политиканством. Эта тема как возникла, так и исчезла из информационных горизонтов, так же как и прогресс в строительстве мостов. Правда, те критические заявления представителей команды Зеленского в адрес мэра Киева могли быть связаны не только с его президентскими амбициями но и с их борьбой за кресло главы Офиса президента.

В отношениях нынешней команды Банковой и Виталия Кличко есть важный "политически избирательный" нюанс. После победы последнего на выборах мэра в СМИ заговорили о намерениях Кличко баллотироваться на следующих выборах президента. На такие версии наталкивала еще предвыборная активность Кличко, который то самую высокую мачту с национальным флагом открывал, то на съезде своей партии "УДАР" позиционировал себя едва ли не как крупнейшего националиста Украины (хотя несколько лет перед тем говорил, что националисты - не его герои).

После выборов Кличко регулярно комментирует едва ли не каждую тему, к которой приковано внимание украинского общества - далеко не только жителей столицы. Показательно, что команда Кличко пытается работать на тех проблемах, на которых информационно прокалывается центральная власть. Только обостряется тема роста цен на энергоносители - Кличко тут же договаривается с правительством, что "тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона в Украине повышать не будут". Возникает угроза обострения войны с Россией - тут как тут Кличко в каске с гранатой в руках на полигоне, а соответствующие фото - во всех СМИ.

Новая вспышка активности городского главы связана как раз со все более пугающей ситуацией с коронавирусом. Правда, громкие обещания, которые часто только ими и остаются, потом долго вспоминают Кличко его недоброжелатели (избиратели, может, и забыли бы, но есть кому напомнить). А именно о заявлении мэра, который использует "свои иностранные контакты и связи, все возможные варианты для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной": еще в январе, потом в феврале, далее в апреле Кличко обещал подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины против коронавируса.Киевсовет даже приняла ( правда, только в проекте) решение о выделении 140 млн грн из городского бюджета на вакцинацию от коронавируса в столице.

О том, что ожидаемые вакцины прибыли, что- то не слышно, зато все слышали о факапе с пропусками в общественный транспорт. Напечатать и выдать которые якобы же в сто раз легче, чем закупить иностранную дефицитную вакцину.

Кстати, как месяц назад рассказывал Depo.ua, на Банковой в неформальном статусе советника по региональной политике вновь появился Виталий Ковальчук, заместитель главы президентской администрации Петра Порошенко. Этого человека называют "отцом" партийного проекта "Наш край" и связывают с главой АП времен Виктора Януковича, сейчас нардепом от ОПЗЖ Сергеем Левочкиным. В свое время Ковальчук сначала очень тесно сотрудничал, а потом вроде как поссорился с Виталием Кличко. Между прочим, информированные источники говорят и об общении Левочкина с киевским мэром. И в какую игру в итоге сыграет бывший руководитель администрации президента-беглеца, который пытается стать не чужим и нынешней Банковой - пока неизвестно.

При этом уже несколько месяцев аналитики говорят о том, что политтехнологи Офиса президента получили задание обеспечить Зеленскому второй президентский срок. Распространяются версии, что готовится проверенный еще Леонидом Кучмой путь - вывести Зеленского на борьбу с удобными для него политическими конкурентами из числа "старых политиков" с наиболее высокими антирейтингами. Для этого "будут зачищать" в социологических опросах новые и не слишком старые лица, чтобы не допустить роста рейтингов того же Кличко, спикера парламента Дмитрия Разумкова и др., которые выше чем безопасный для Банковой уровень. Впрочем, показатели популярности Виталия Владимировича и его партии пока без внешнего воздействия не дают ему оснований надеяться на общенациональную известность.

Все эти факторы должны были бы заставить столичного мэра и его команду напрячься. С Банковой прозрачно намекают, что могут и вернуться к попыткам превратить Кличко в "английскую королеву", то есть забрать у него должность председателя КГГА. Может еще и не смогут забрать, потому что это технологически сложно, но убить рейтинг, постоянно показывая Кличко на всю страну как управленца-неудачника, мощностей Банковой хватит. И Кличко им в этом помогает.

Не исключено, что Кличко сделал это свое заявление о всеукраинском локдауне чтобы прозондировать почву и понять, не пора ли ему идти в открытую оппозицию к Банковой. И то, как он отреагировал на жесткий ответ Шмыгаля (никак) позволяет предположить, что Кличко сделал вывод, что еще не настало время для большой войны.

Положительная новость непосредственно для киевлян здесь может заключаться в том, что политическая борьба в постсоветской Украине часто приносит побочные полезные результаты - открытые спортивных и детских площадок или, например, заасфальтированные и освещенные улицы. А учитывая миллиардные средства, которые вращаются в Киеве, может, еще и достройка мостов наконец-то приблизится к финишу. Или несколько проблемных застроек в столице остановят до лучших (для застройщиков) времен.