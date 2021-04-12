Позитив недели. Наши конструкторы показали новую тяжелую БМП «Вавилон»

Как сообщает ИА "ОПК", "Вавилон" от "Инженерной группы "Арей" - это современная тяжелая боевая машина пехоты, с гибридной силовой установкой, новейшей цифровой системой управления, сверхсовременной броневой и дополнительной защитой не ниже STANAG 6. Полная боевая масса машины - 36 т. Экипаж - 3 человека. Десант - 8 человек. Машина создается на базе ходовой танка Т-64. Также разрабатывается отдельный вариант боевой машины на базе ходовой танка Т-84. Разработка ведется по стандартам НАТО.

Защищенность и максимальные боевые способности БМП "Вавилон" на поле боя обеспечивают: системы броневой и дополнительной защиты; модули дополнительной защиты с оригинальной бронезаливкой, защитными экранами, плитами «подложки»; особая конструкция корпуса, который построен по принципу разнесенного бронирования.

Бронемакеты корпуса прошли 5 этапов успешных испытаний и выдержали обстрелы снарядами 30 мм с дистанции 200 м и кумулятивными и бронебойно-подкалиберных снарядов 125 мм с дистанции 500 м.

Повышенная динамичность и маневренность БМП достигается за счет применения гибридной силовой установки. При полной боевой массе машины в 36 т гибридный привод обеспечивает максимальные тяговые характеристики во всех диапазонах движения на всех передачах. Способность "Вавилона" двигаться на электроприводе минимизирует тепловые излучения и шумовую заметность.

Для максимального выполнения боевых задач предусмотрено дублирование основных управляющих электронных систем механическими, а также возможность использования тяговых аккумуляторных батарей и автономного энергоагрегата при выходе из строя основной силовой установки.

Боевой модуль создан по принципу "выносного оружия" и оснащен ракетно-пушечным, стрелковым вооружением, вновь стабилизированным прицельным комплексом, цифровой системой управления огнем с баллистическим вычислителем и функцией автоматического сопровождения цели. На БМП "Вавилон" устанавливаются стабилизированные панорамные приборы наблюдения и прицеливания с телевизионными камерами, лазерным дальномером и тепловизором. На башенном модуле устанавливается новейший комплекс обнаружения лазерного излучения с системой постановки аэрозольных завес.

Вооружение: 30-мм автоматическая пушка типа 2А42, спаренная с 7,62-мм ПКТ, пулемет НСВ-12,7мм, установленный на модуле выносного вооружение, автоматический гранатомет УАГ-40, ПТРК "Барьер" с каналом управления ракетным комплексом. На башенном модуле применяются высокоточные приводы с электронной системой управления. Однако при этом остаются механические приводы-дублеры.

В войска за неделю передали восемь отремонтированных танков Т-64 и Т-72

Львовский бронетанковый завод передал военным очередную партию модернизированных танков. Военные получили пять танков Т-64 и Т-72 укомплектованных обновленными системами управления огнем, внутренней и внешней связи и коммуникации, приборами дневного и ночного видения, камерами заднего вида, спутниковой навигацией и динамической защитой, сообщают в "Укроборонпроме".

Это уже вторая передача техники в текущем году. Первую партию из более 10 модернизированных танков завод передал в марте.

Кроме того, три отремонтированных танка Т-72 передал в войска "Киевский бронетанковый завод" (КБТО). Машины прошли капитальный ремонт с доработками в рамках государственного оборонного заказа и получили улучшенные боевые и технические характеристики. В частности, ходовые качества Т-72 улучшили благодаря установлению более мощного двигателя в 840 лошадиных сил и гусениц от танка Т-80. Командную управляемость усовершенствовали комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы. Это позволит поддерживать связь с пехотными подразделениями для усиления взаимодействия на поле боя. Приборы ночного видения машин оснастили современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения.

Военные инженеры разрабатывают новый бронеавтомобиль "Казак-7"

Многофункциональная платформа "Казак-7" будет базироваться на шасси Ford F-550, однако есть одно кардинальное отличие: вместо усиления отдельных элементов шасси, на предприятии меняют ходовую часть благодаря установлению комплексного решения от компании одной из стран НАТО. Об этом сообщает Defense Express.

Этот комплект включает усиленные мосты, рессоры, амортизаторы, карданы, стабилизаторы, новые стандартизированные по стандарту НАТО армейские ступицы колес. При этом его установки занимает не более двух часов. Это позволило повысить общую грузоподъемность шасси "Казак-7" до 12 тонн, против 10 тонн в "Казак-5".





Полезная нагрузка нового шасси достигает 9 тонн, что, по мнению разработчиков, позволяет разместить не только бронекапсулу, но и использовать шасси для создания целого семейства военных машин. Например, мобильного миномета, противотанкового комплекса, станции радиоэлектронной борьбы или радиотехнической разведки, машины управления БПЛА, и тому подобное.

"ДС" ранее писала о технических и боевых характеристиках отечественных бронеавтомобилей.

Наши "Гиацинты" примут участие в международных учениях в Германии

Украинские артиллеристы, вооруженные системами 2А36 "Гиацинт-Б", едут на международные учения Dynamic Front, которые состоятся в Германии мае. Об этом сообщает АрмияInform.

Сейчас на территории межвидового центра подготовки подразделений в Киевской области идет подготовка артиллерийской батареи пушек 2А36 "Гиацинт-Б" артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, которая примет участие в маневрах. В частности отрабатывают задачи по подготовке и развертыванию артиллерийской батареи на месте, а также подготовке и ведению боевых действий.

Учения Dynamic Front - это многонациональные тренировки, организованные армией США в Европе, предназначенные для совершенствования возможностей союзников и стран-партнеров работать с артиллерийскими системами больших дальностей. Тренировки проводятся в учебном центре Командование подготовки 7-й Армии США Графенвер на территории немецкой Баварии, где также проходят соревнования Strong Europe Tank Challenge.

В предыдущих учениях Dynamic Front наша страна участвовала в качестве наблюдателя, а уже в этом году решила присоединиться как полноценный участник.

Армию активно оснащают новыми тактическими радиостанциями

В течение последних недель проходил демонстрационный показ средств тактического радиосвязи производства компании L3Harris. В частности, на базе Военного института телекоммуникаций и информатизации проведены лабораторные испытания для подтверждения тактико-технических характеристик радиостанций американского производителя. Затем - в ходе практических испытаний, когда средства тактического радиосвязи была установлена на танки Т-64 и БМП-1. С ними техника тестировалась в условиях маневрирования и стрельб, сообщает ИА "ОПК".

"В этом году мы фактически впервые заключили контракт на поставку именно тактических радиостанций, не коротковолновых, как у нас было раньше, а именно тактических (УКВ). На сегодня есть необходимость в постепенной замене транкинговой связи, в первую очередь в военных частях боевого состава на радиостанции тактического связи ", - отметил в программе Security Talks начальник отдела радиосвязи Командования войск связи и киберзащиты Юрий Гай.

По его словам, сейчас почти полностью закрыта необходимость в обеспечении более простыми радиостанциями трекингового связи, насыщенность в подразделениях составляет около 80-100% от потребности. "Что касается сегмента коротковолновой радиосвязи, то сейчас процент обеспечения достаточно высок. Около 60%", - сообщил Юрий Гай. Наиболее сложная ситуация среди тактических станций УКВ-диапазона.

Несмотря на значительные поставки радиостанций L3Harris и приобретение станций Aselsan, количество тактических радиостанций охватывает лишь приблизительную пятую часть от потребностей ВСУ. В то же время Юрий Гай выразил надежду, что на решение проблемы полного переоснащения на новые и защищенные средства связи потребуется не более 5 лет.