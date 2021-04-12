Пургина - на свалку. Почему Кремль запретил «Республиканскую партию Донбасса»

Олег Полищук / Деловая стлица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

На прошлой неделе возможность полномасштабной военной эскалации со стороны России - и не только на территории оккупированной ею части украинских Донетчины и Луганщины - оставалась топ-темой обсуждений в нашей стране и далеко за ее пределами. Президент Владимир Зеленский побывал непосредственно на линии фронта, а Берлин и Париж призвали Путина объяснить мотивы скопления подразделений ВС РФ на протяжении всей границы с Украиной. В Вашингтоне же отметили, что такие масштабы передвижений российских войск вдоль российско-украинской границы не фиксировались с 2014 года, когда агрессия РФ была в самой горячей фазе.

В Москве вновь пришлось за всех отдуваться заместителю главы путинской администрации и кремлевскому куратору ОРДЛО Дмитрию Козаку. Правда, сделал он это 8 апреля очень невзрачно по форме - в виде почти часового монолога на сессии совместного проекта Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова РАН и группы «Интерфакс» под скучным названием «Россия и мир: профессиональный разговор». Но при этом такая ответка Козака оказалась достаточно эффектной по сути - прямо в классическом стиле «Фантомас разбушевался». Псевдонаучная сессия превратилась в театр одного актера, подогреваемого подготовленными журналистскими вопросами из зала, а присутствие на подмостках еще четверых яйцеголовых смотрелось фактически «для мебели».

Что касается красноречивых эпитетов и сравнений, Козак был в ударе, как и в своем интервью российскому «Интерфаксу» от 16 марта, впрочем, тогда вся суть разговора практически свелась к одной единственной его цитате, вынесенной в заголовок: «Новый мирный план по Донбассу - это миф». Вот и теперь путинский куратор ОРДЛО откровенно высмеивал нынешнюю команду официального Киева. «Команда «Квартала 95» решила поставить спектакль под названием «Военная угроза» и «Могут заиграться, я всегда говорю, что они дети со спичками» - это лишь две наиболее цитируемые фразы Козака, сказанные им во время данного «профессионального разговора». Кроме, конечно же, главной открытой угрозы, которую замглавы администрации Путина произнес уже под занавес своего выступления, отвечая на «неожиданный» вопрос журналиста «Интерфакса», будет ли Россия защищать граждан РФ в ОРДЛО с российскими паспортами, «если дети со спичками устроят пожар».

Тут уж Козак разошелся не на шутку: «Сегодня все зависит от того, какой будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту. Сегодня там достаточно закаленные в боях за семь лет вооруженные формирования ОРДЛО, они в состоянии, так сказать, удерживать оборону. Думаю, что такая необходимость не возникнет, но все зависит от другой стороны... Начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок». И сразу стало окончательно понятно, ради чего был устроен Козаком вместе с Российской академией наук и «Интерфаксом» весь этот квазинаучный цирк с якобы импровизированной пресс-конференцией.

Подсказки Путину с галерки

О том, что здесь речь идет вовсе не о какой-то импровизации кремлевского топ-чиновника, а о хорошо продуманной информационной атаке в излюбленной Путиным игре на повышение ставок, говорят целый ряд свежих реплик, также сказанных первыми лицами Москвы вроде бы невзначай. Например, глава МИД РФ Сергей Лавров, пребывая с визитом в Индии, вдруг вспомнил о нормандском формате, заявив с явным намеком на угрозу: дескать, «мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и немецких коллег по приведению украинской стороны в чувство».

А 8 апреля в большом интервью газете «Коммерсантъ», начавшемуся, само собой, с темы обострения ситуации на Донбассе, секретарь Совбеза России Николай Патрушев был тоже максимально прямолинейным, насколько он вообще на это способен. Так, на вопрос, есть ли у России некие «красные линии», при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт в Украине (версия Путина «нас там нет» все еще остается рабочей) этот генерал ФСБ отчеканил следующее: «Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры».

Наконец, как черт из табакерки выскочил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, подсказав хозяину Кремля, что тот должен включить в свое послание Федеральному собранию, запланированное на 21 апреля, положение о признании «народных республик Донбасса». Мол, «в послании президента надо сказать: мы признаем ДНР и ЛНР, там живут 400 тысяч наших граждан, и мы будем их защищать всеми имеющимися средствами». Общеизвестно: что у таких, как Зюганов, на языке, то у Путина на уме. Да и поле для маневра у Кремля нынче действительно сузилось до невозможности, а с запуском минского и нормандского форматов в выгодном для России ключе не справился даже многоопытный путинский куратор ОРДЛО Козак. В чем последний, кстати говоря, и признался в своем вышеупомянутом спиче в «Интерфаксе» хоть и непрямо, зато вполне очевидно.

Пургина - на свалку

На фоне откровений высших должностных лиц страны-агрессора последние телодвижения в оккупированном Донецке выглядят мелкими интрижками районного масштаба. Хотя их смысл продиктован как раз актуальными сценариями Кремля в отношении захваченных украинских территорий и откровенным списыванием в утиль отдельных запасных вариантов. К примеру, стала окончательно понятна дальнейшая судьба Пургина - коллаборанта первой волны, бывшего до Пушилина «спикером парламента ДНР» и считающегося местечковым идеологом сепаратизма и создания на территории ОРДО нынешнего квазигосударственного образования.

Так, с помощью вердикта «апелляционной палаты Верховного суда ДНР» от 8 апреля его «Республиканской партии Донбасса» было отказано в «регистрации». Впереди осталась еще одна «кассация» (смешно, конечно, выглядят все эти юридические моменты в условиях жесткого тоталитарного режима, установленного Россией в оккупации), впрочем, всем уже понятно, что данный бородатый персонаж бесповоротно выкинут на свалку. А с ним - и его мечты заменить давнего недруга Пушилина в кресле главаря российской оккупационной администрации в Донецке.

Но в более широком контексте, выходящем за рамки сугубо личной неудачи запасной марионетки отдельных московских кураторов, ликвидация Пургина (пока только в фигуральном смысле слова) свидетельствует, как минимум, о двух вещах. Во-первых, его «оппозиционный политический проект» был рассчитан для оккупированных районов как Донетчины, так и Луганщины с возможным их объединением в одну «республику». А, во-вторых, «Республиканская партия Донбасса» запускалась Пургиным под некие выборы в ОРДЛО. В результате и на этих самых выборах под любым соусом, и на создании даже «мини-Новороссии» Путиным, похоже, поставлен жирный крест.

