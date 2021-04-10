После небольшой раскачки 9 апреля курс доллара на межбанке вернулся на старые уровни

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Неделя на межбанке завершилась во вчерашнем коридоре - 27,92-27,93 грн/$. Наличные курсы в обменниках также почти не изменились:

27,95-28,10 грн/$ - на продаже;

27,65-27,80 грн/$ - на покупке.

Люди очень мало покупали доллара, в основном продавали его перед выходными. Потому оптовые цены на наличку остались на старом уровне - 27,85-27,90 грн/$.

На межбанке спал накал страстей, и объемы сделок на площадке Bloomberg сократились: с $183 млн до $136 млн. Нацбанка не было, и крупных сделок зафиксировали немного.

"Пыл остыл и рынок успокоился. Он не может постоянно расти, наращивая обороты, есть паузы, как сегодня. С утра экспортеры пытались загнать валютные котировки наверх, однако очень быстро стало ясно, что повышенного спроса не наблюдается. Потому межбанк подвигался в рамках нескольких копеек и отошел на вчерашний уровень", - описал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Безналичная торговля начиналась в рамках 27,91-27,94 грн/$, но котировки скатились до 27,87-27,89 грн/$ - это минимум дня. Максимум - это 27,93-27,945 грн/$, выше валютные цены не поднимались. Много сделок проходило по середине - 27,90-27,92 грн/$. Потому финиш на уровне 27,92-27,93 грн/$ посчитали вполне логичным завершением недели.

"Сегодня межбанк успокоился, но общая ситуация остается напряженной и новостной фон информационно поддерживает активность иностранцев по продаже ОВГЗ и покупке валюты", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Речь о тех же ключевых факторах, которые обсуждались всю неделю, - напряженность на Донбассе и рост в Украине заболеваемости коронавирусом.

Сегодня к этому добавился еще один фактор - отчет Госстата о росте инфляции в годовом исчислении с 7,5% до 8,5% (с марта 2020 года по март 2021-го), который негативно оценило финансовое сообщество. Стало окончательно понятно, что власти не удержат цены в рамках 5% по итогам года, как предполагалось ранее.

"То есть Нацбанку нужно будет повышать размер своей учетной ставки, а Минфину - ставки по облигациям внутреннего госзайма. Вариантов у власти не очень много. Ведь МВФ молчит, и другие кредиторы тоже денег не дают. К тому же активность экономики низкая из-за локдаунов и роста заболеваемости COVID-19. Как в такой ситуации рассчитываться по имеющемуся госдолгу? Пока только через рефинансирование Нацбанка (под покупку ОВГЗ), которое стимулирует рост инфляции. Ничего с этим не поделать", - развел руками Шевчишин.

В ближайший вторник Министерству финансов придется договариваться с госбанками, чтобы они купили новые выпуски ОВГЗ, и, скорее всего, - повышать ставки по ним. В этом случае какой-то объем долговых бумаг будет перевложен на новый срок: 14 апреля правительство гасит старых ОВГЗ на 11,7 млрд грн и платит еще 1,6 млрд грн процентов по ним.

Минфину сейчас будет сложнее размещать новые выпуски ОВГЗ, ведь у них появились серьезные конкуренты - это иностранцы, которые время от времени будут продавать наши гособлигации с дисконтами. Казначеи рассказывают, что с ними может выгоднее договориться о перекупке старых облигаций, чем с чиновниками - о покупке новых.

Иностранцы останутся главной силой для межбанка и курса гривны на следующей неделе, потому за каждым их шагом продолжат следить. В понедельник, 12 апреля, старт межбанка прогнозируют в рамках 27,90-27,95 грн/$, а дальнейшее движение курса будет зависеть от настроений и потребностей нерезидентов.