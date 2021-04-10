Зеленский против КСУ. Почему в дело Тупицкого вмешались Порошенко с Тимошенко

Юрий Вишневский / Деловая столица

Поскольку судьи КСУ не хотят помножить себя на ноль, они вполне могут признать три указа Зеленского антиконституционными.

Владимиру Зеленскому пришли ответные удары за его войну с конституционными судьями. Напомним, что 27 марта он подписал указ, которым отменил указы Януковича о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее, 29 декабря и 26 февраля, он издал указы о временном отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ (на два месяца и на один месяц соответственно).

Все эти три указа их фигуранты оспорили в Кассационном административном суде в составе Верховного суда. И уже назначены даты судебных заседаний: по указу от 29 декабря - на 20 апреля; по указу от 26 февраля - на 13 апреля; по указу от 27 марта - на 29 апреля (два заседания отдельно по искам Тупицкого и Касминина).

Второй фронт от 49 депутатов

Но это еще не все. 8 апреля в КСУ поступило конституционное представление 49 народных депутатов, которые просят признать вышеупомянутые три указа Зеленского не соответствующими Конституции. Более того, они просят о неотложном рассмотрении этого дела «в связи с тем, что на сегодня существует острая угроза дестабилизации работы КСУ». И еще в связи с общественной значимостью вопроса они просят рассматривать это дело в порядке устного производства.

Короче говоря, для заявителей здесь важен не только результат, но и максимальный общественный резонанс. Они хотят публичных слушаний в присутствии прессы. Чтобы их уполномоченный представитель, член фракции «Батьківщини» Сергей Власенко, прилюдно разносил в пух и прах представителя Зеленского в КСУ Федора Вениславского. И чтобы в мозгах украинцев отпечаталось, что Зеленский - злостный нарушитель Конституции, издавший три антиконституционных указа.

Подписи под этим конституционным представлением поставили лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко и почти вся ее фракция вместе с вице-спикером Еленой Кондратюк, а также почти вся фракция «Европейской солидарности» (кроме Петра Порошенко и Андрея Парубия). Подписи были собраны очень оперативно, в считанные дни: 27 марта вышел указ Зеленского - и уже 8 апреля в КСУ появилось представление 49 депутатов.

Почему судьи КСУ могут взбунтоваться

Подчеркнем, что вряд ли бы две фракции захотели ввязываться в это дело, если бы оно было бесперспективным. На самом деле КСУ взбунтовался против Зеленского еще после первого его указа о временном отстранении Тупицкого. 5 января состоялось собрание судей КСУ, которое в ответ на указ Зеленского приняло заявление о «недопустимости несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины». По своей собственной инициативе они не могли признать указ Зеленского неконституционным; им было нужно конституционное представление не менее 45 народных депутатов - и вот сейчас, после трех указов, такое представление поступило.

Для принятия решения КСУ необходимо, чтобы за него проголосовало 10 судей. Сейчас в КСУ есть 16 судей из 18 (остаются две вакансии по квотам Верховной Рады и съезда судей). Если вычесть Тупицкого и Касминина, остаются 14 судей. Наберется ли среди них десять смельчаков?

«Батьківщина» и «Европейская солидарность» рассчитывают на то, что даже у тех конституционных судей, которые по всем остальным вопросам вполне лояльны Зеленскому, сработает инстинкт самосохранения. В своем представлении 49 депутатов прямо говорят конституционным судьям, что устранение судей КСУ неконституционным способом может создать опасный прецедент, согласно которому любых судей КСУ, назначенных предыдущими президентами, можно подобным образом, без правовых оснований, отстранить или даже уволить.

И вот сидят сейчас конституционные судьи и размышляют о своем будущем. Все они назначены на девятилетний срок. И вот, предположим, через несколько лет в Украине будет новый президент, не Зеленский и не Порошенко. И он, предположим, захочет избавиться от всех судей, назначенных Порошенко и Зеленским. Можно не сомневаться: он сделает это при первом же случае и сошлется на прецедент: когда Зеленский избавился от Тупицкого и Касминина, КСУ признал это конституционным, вот и я могу точно так же. И новая Верховная Рада, руководствуясь той же логикой, избавится от тех конституционных судей, которые были назначены парламентами предыдущих созывов.

Да и сейчас, при Зеленском, сюрпризы могут ждать любого конституционного судью. Свой указ от 27 марта Зеленский «обосновал» тем, что Тупицкий и Касминин, «продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина». Аппетит приходит во время еды, и с таким «обоснованием» Зеленский завтра сможет уволить любого судью КСУ и вообще любого в этой стране, кто ему не понравится.

Если сейчас конституционные судьи дадут в руки Зеленскому возможность избавляться от всех неугодных в обход законных процедур, то они сами помножат себя и свой политический вес на ноль. Сейчас они самостоятельная ветвь власти, влиятельные люди, а завтра могут стать мальчиками и девочками на побегушках у Банковой, об которых новые «хозяева жизни» будут демонстративно вытирать ноги.

Общий интерес Тимошенко и Порошенко

Фракции «Батьківщини» и «Европейской солидарности» не раз совместно выступали против тех инициатив Зеленского и «слуг народа», которые дают в руки Банковой дополнительные властные рычаги. Сейчас у Тимошенко и Порошенко есть особые поводы для беспокойства.

Для начала вспомним парламентские довыборы в 87-м округе на Прикарпатье, которые показали готовность власти использовать любые методы, чтобы нарисовать победу своему кандидату. А если на следующих выборах то же самое повторится во всеукраинском масштабе? Если избирательные комиссии будут массово объявлять выборы несостоявшимися на тех участках, где власть проигрывает? В таких случаях остается обращаться в суд. Но какое решение может принять суд, если судьи знают, что указы об их назначении могут в любой момент быть отменены Зеленским?

Впрочем, до выборов еще нужно дожить. Судя по турборежиму СНБО и самого Зеленского в последние месяцы, Зе-власть готовит обществу еще целый ряд сюрпризов. А кульминация ожидается в августе во время празднования 30-летия Независимости Украины, когда Зеленский может объявить референдум о внесении изменений в Конституцию (или даже о принятии новой Конституции) в обход Верховной Рады. Конечно, депутаты могут обжаловать это в Конституционном суде. Но вот будет ли КСУ способен пойти наперекор Зеленскому - это решается именно сейчас.

В своем конституционном представлении 49 депутатов подчеркивают, что у них, да и у общества в целом есть немало вопросов к последствиям политики Януковича и сформированного им преступного режима, в том числе и к назначенным им судьям КСУ. Однако три указа Зеленского «являются не только антиконституционными, но и юридически вредными для дальнейшего существования правовой системы Украины, превращая государственное устройство в неправовое и недемократическое», утверждают депутаты. И это, конечно, дополнительный сигнал Верховному суду, который имеет свои счеты с Зеленским.

Напомним, 16 октября 2019 г. парламентское монобольшинство приняло предложенный Зеленским закон, который должен был лишить Верховный суд важнейших полномочий и наполовину урезать его численный состав. Этот закон не был реализован, поскольку КСУ признал его антиконституционным 11 марта 2020 г. Так что у Верховного суда есть должок перед КСУ, и сейчас, похоже, пришло время его отдавать.

Мы уже упоминали прецедент Сюзанны Станик времен Ющенко. В 2008-м Ющенко издал указ, которым отменил указ Кучмы о назначении Станик конституционным судьей. Станик прошла все три судебные инстанции и добилась-таки признания указа Ющенко противоправным.

Существует прецедент и более близкий. 24 мая 2019 г. Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. 19 декабря 2019 г. Верховный суд признал указ Зеленского противоправным. Кстати, сейчас Горковенко - депутат Киевского областного совета от «Европейской солидарности».

Правда, ни Станик, ни Горковенко не добились восстановления в должности - их места уже были заняты. Именно поэтому сейчас важны темпы судебных разбирательств. На официальном сайте президента до сих пор нет объявления о конкурсе на должности вместо Тупицкого и Касминина. Закон о КСУ говорит, что о начале конкурса для отбора кандидатур на должность конституционного судьи по президентской квоте объявляется на официальном сайте президента не позднее одного месяца со дня возникновения вакансии. А общий срок проведения конкурса составляет два месяца.

Таким образом, указы о назначении двух новых конституционных судей Зеленский сможет подписать не позже конца июня. Но до того времени могут быть приняты решения КСУ и Верховного суда.

Резюмируя, подчеркнем, что эта история - не о Тупицком и Касминине, а о Зеленском. Она может закончиться победой Зеленского, а может - поражением. И тут цена вопроса может оказаться гораздо выше, чем, к примеру, на довыборах в 87-м округе. Если конституционные и верховные судьи отомстят Зеленскому за унижение, то шансы Зеленского закрутить гайки резко упадут.