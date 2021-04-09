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Суд сменил лишение свободы Стерненко на домашний арест
15:54 09.04.2021 |
Одесский апелляционный суд сменил меру пресечения в виде лишения свободы Сергея Стерненко на круглосуточный домашний арест.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Стерненко, передают Українськi Новини.
"Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест", - сказано в нем.
На заседании адвокаты отмечали, что нет законных оснований для меры пресечения в виде лишения свободы, поскольку судья в первой инстанции ничем не мотивировал такую меру пресечения, а также не имел права избирать новую, поскольку в то время действовала другая - залог.
Как сообщали Українськi Новини, в феврале Приморский районный суд Одессы приговорил бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за разбойное нападение и незаконное обращение с оружием с конфискацией половины его имущества.
Кроме того, 20 марта протестующие в поддержку Стерненко изрисовали краской и попытались поджечь вывеску на здании офиса Президента Украины на улице в Банковой в Киеве, а также разбили стекло на дверях в здание. Убытки от погрома в ОП оценили на 2 млн гривен.
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