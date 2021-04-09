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Россия пригрозила Украине «последствиями для государственности» в случае вступления в НАТО
14:31 09.04.2021 |
В МИД России пригрозили Украине масштабной эскалацией на Донбассе и "последствиями для государственности" в случае гипотетического присоединения Киева к НАТО.
С таким заявлением на брифинге в пятницу выступила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, пишет "Европейская правда".
"Мы обратили внимание на заявление президента Украины Зеленского, который побывал вчера на Донбассе, о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получения членства в Альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир Украине, но, наоборот, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - цитирует Захарову российское агентство ТАСС.
Захарова заявила, что Киев с "воинственным настроением", как и раньше, "живет иллюзиями о возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны".
Она заявила, что в СМИ Украины нагнетается "истерия о мифической российской угрозе, планы Москвы почти завтра напасть на Украину".
"Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке", - сказала Захарова.
Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.
В разговоре с генсеком НАТО 6 апреля Зеленский заявил, что присоединение к Альянсу для Украины единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.
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