Финансовые новости
- |
- 09.04.21
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина легализовала медицинский каннабис. Что можно
14:22 09.04.2021 |
Кабинет министров постановлением №324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.
В документе указано, что "к веществам изолированного канабидиола (изолята канабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются".
Оборот психотропные веществ Дронабинол, Набинол (синтетических канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств, указано в документе.
"Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен. Респект КМ. Больше нет оснований для фоток страдающих от боли детей, требующих немедленной легализации наркотиков. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы", - прокомментировал постановление Кабмина глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев на своем telegram-канале.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд сменил лишение свободы Стерненко на домашний арест
ТОП-НОВОСТИ
|Россия пригрозила Украине «последствиями для государственности» в случае вступления в НАТО
|Украина легализовала медицинский каннабис. Что можно
|Иностранцы продолжают вывод средств с украинского рынка. Курс гривны удерживают госбанки
|Угрозы Козака Украине: Почему в Кремле бесполезно надеются на «Сребреницу»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Пушки вместо дипломатов: Почему провалилось вчерашнее заседание ТКГ
|Сможет ли «Партия Шрека» одолеть Зеленского — интервью с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко
|Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго
|Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка
|Концепция поменялась. Зачем Зеленский вычеркивал НАТО из Стратегии военной безопасности, а теперь вдруг запросил ПДЧ
|Украинские переговорщики отказываются от Минска: Как это повлияет на работу ТКГ
Это интересно
|Компактный кроссовер Alfa Romeo отправили на доработку
|Facebook начала тестирование сервиса Hotline — гибрида Clubhouse и Instagram Live
|Компания Bentley и швейцарский производитель часов Breitling выпустили очередную коллаборацию
|SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink и приближается к первоначальной цели в 1440 аппаратов
|Zoom готова продавать услуги российскому госсектору напрямую
|Полимерные аккумуляторы APB начнут выпускать в Японии не позже октября
|Facebook заявила, что утечка пользовательских данных произошла не из-за хакерского взлома