Иностранцы продолжают вывод средств с украинского рынка. Курс гривны удерживают госбанки

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В четверг, 8 апреля, безналичный доллар подешевел на 3 копейки, и межбанк закрылся на 27,91-27,93 грн/$. В отделениях на это отреагировали вяло: наличный курс продажи опустился на 5 копеек, а курс покупки не изменился. К вечеру установились такие ценовые диапазоны:

* 27,99-28,10 грн/$ - на продаже;

* 27,65-27,80 грн/$ - на покупке.

Люди продолжают брать доллар понемногу, поэтому оптовые цены на наличный бакс подросли с 27,76-27,84 до 27,85-27,90 грн/$.

На межбанке идет активная торговля на крупных объемах: сумма сделок на площадке Bloomberg сохранилась на уровне $183 млн - чуть выше среднего. Нацбанк на рынок не выходил, но крупные покупатели и продавцы были.

"Нерезиденты гонят курс доллара вверх, нервозность нарастает. Рост "американца" при нарастающих объемах торгов подтверждает силу движения", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

На протяжении дня котировки межбанка несколько раз проходили психологический уровень в 28,0 грн/$, но каждый раз отступали. Это началось с самого утра: на старте торгов продавцы поставили цены на уровне 27,97-28,0 грн/$ и за полчаса вывели их еще выше - на 28,005-28,030 грн/$. Они рассчитывали на большой спрос со стороны иностранцев, которые продолжают продавать гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) и скупать доллар. Но те проявили выдержку и подождали, пока прибавится валютных продавцов - и получили свой шанс.

После 11 часов с продажей доллара вышли госбанки. Больше всего выделялись "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк". Их валюта позволила сдержать курс "американца" без появления Нацбанка и развернуть котировки в обратную сторону. Минимум сегодняшнего дня - 27,90-27,91 грн/$. Но к вечеру котировки закрепились на 27,91-27,93 грн/$.

"Сегодня валютного предложения хватило для удовлетворения спроса. Нацбанку не пришлось тратить доллар из резервов. Плюс активизировалась работа казначеев украинских банков, которые все активнее работают в две стороны: на покупке и на продаже. Чем шире курсовой коридор на межбанке, тем больше возможностей для спекулятивного заработка. Нерезиденты тоже готовы так играть. По мере улучшения новостного фона они в будущем могут снова заходить в ОВГЗ, обменивая свои доллары уже по более высоким курсам", - заверил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Иностранные скупщики доллара остаются главной движущей силой на нашем межбанке. Они продолжают продавать ОВГЗ по тем же причинам, что и раньше: повышение напряженности на Донбассе, рост в Украине заболеваемости COVID-19 и смертности и повышение ставок по долговым облигациям развитых стран (выгоднее вкладываться в них, чем в наши гособлигации). А затем скупают на полученную гривну доллар.

Согласно отчету Нацбанка, со 2 по 8 апреля размер гривневого портфеля ОВГЗ у нерезидентов сократился на 2,5 млрд грн (до 99,79 млрд грн).

Казначеи уверяют, что иностранцы скупают доллар, но пока не торопятся его выводить на родину. Пристально следят за ситуацией в Украине.

"Иностранцы боятся за свои капиталы, у них нет уверенности во вложениях в наши бумаги. Они сейчас держат руку на спусковом крючке. Покупают доллар и, похоже, продолжат методично накапливать у себя валютную позицию, чтобы в любой момент вывести капитал, если это потребуется", - считает Андрей Шевчишин.

Финансисты уверены, что в ближайшие недели продажи старых портфелей ОВГЗ продолжатся, а новые выпуски наших гособлигаций иностранцы точно покупать не будут. Поэтому у Минфина будут проблемы с одалживанием средств. Сегодня он сделал предварительную заявку по размещению бумаг в будущий вторник, 13 апреля. Запланирован один вид долларовых ОВГЗ - двухлетний, а также еще пять гривневых:

* на 6 месяцев с лимитом 500 млн грн;

* на 1 год, безлимит;

* на 1,5 года, безлимит;

* на 2 года, безлимит;

* на 3 года, безлимит.

Причем правительству нужно одалживать много и валюты, и гривны. Валюты - из-за того, что ему пришлось сегодня погасить крупный выпуск ОВГЗ в долларе - на $366 млн, плюс заплатить $6 млн процентов. А гривны - из-за крупного погашения на 13,2 млрд. грн, намеченного на 14 апреля.

Чтобы перекрыть хотя бы половину этих средств, чиновникам придется договариваться с госбанками, а Нацбанку возможно даже нужно будет выделить им рефинансирование. Ведь иностранцы не настроены на покупку ОВГЗ, пока не уляжется напряжение на Донбассе и будут приходить из рук вон плохие отчеты по заболеваемости COVID-19.

На завтра, 9 апреля, казначеи прогнозируют старт межбанка в рамках 27,90-27,95 грн/$ и ждут нового штурма отметки 28,0 грн/$.