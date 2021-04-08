Минус один конкурент Шмыгаля. Что не так с опровержением отставки Витренко

Юрий Вишневский / Деловая столица

Юрий Витренко своеобразно отреагировал на слухи о своей скорой отставке. На Facebook-страничке Минэнерго он сообщил, что продолжает исполнять обязанности министра энергетики. С 29 марта по 7 апреля он пребывал с визитом в Катаре в рамках подготовки визита в эту страну Владимира Зеленского. Сейчас, по словам Витренко, он готовится к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках еще одного зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни.

«Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим руководством имеют манипулятивный характер. У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого», - подчеркнул Витренко.

То есть он опроверг слухи о том, что его работа вызывает нарекания. А вот слухи о скорой отставке - не опроверг.

Третьей попытки не будет

Чтобы понимать происходящее, нужно вспомнить, зачем Витренко шел в исполнительную власть. Шел он вовсе не ради поста и.о. министра. А ради поста вице-премьера, который стал бы для него трамплином к премьерскому посту.

Нынешний премьер Денис Шмыгаль получил свою должность подобным образом. 4 февраля 2020 г. он стал вице-премьером - министром развития громад и территорий, а уже через месяц возглавил правительство.

17 декабря 2020 г. Верховная Рада провалила кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики. Проголосовали «за» только 186 нардепов, в том числе только 153 из 246 членов фракции «слуг народа».

После этого на Банковой решили временно сделать Витренко и.о. министра. 21 декабря Кабмин на внеочередном заседании назначил Витренко первым заместителем министра энергетики и возложил на него исполнение обязанностей министра.

28 января была предпринята вторая попытка провести Витренко через Верховную Раду. Опять неудачная. За назначение его на должность первого вице-премьера - министра энергетики проголосовали только 204 нардепа, в том числе только 177 «слуг народа».

Тем временем у Витренко приближался к концу предельный срок пребывания в статусе и.о. министра. На Банковой обеспокоились этой проблемой и стали продвигать изменения в законодательстве. 23 февраля Верховная Рада по настоянию Зеленского приняла закон, который снял ограничения на сроки пребывания чиновника в статусе и.о. министра и вдобавок полностью приравнял полномочия и.о. министров к полномочиям полноценных министров.

Если бы амбиции Витренко ограничивались креслом руководителя Минэнерго, то можно было бы сказать, что его мечты осуществились. Однако Витренко, повторим, шел в исполнительную власть не за этим.

Знающие люди говорят, что приблизительно две недели назад Витренко имел встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Якобы Витренко спросил, когда же будет третья попытка назначить его на должность первого вице-премьера - министра энергетики. И якобы ответ был настолько печальным, что Витренко осознал отсутствие у него перспектив пройти через Верховную Раду. То ли возможности Ермака давить на депутатов уменьшились, то ли снизилась заинтересованность Банковой в кандидатуре Витренко в качестве сменщика Шмыгаля, а может, и то, и другое вместе.

Так или иначе, но именно после этого пессимистичного разговора Витренко решил уйти. И вроде бы действительно именно он решил уйти, а не от него решили избиваться. Так что слухи о том, что его работа вызывает нарекания, он опроверг довольно-таки справедливо.

Кресло-сковородка

Собственно, опровержение этих слухов понадобилось Витренко именно потому, что он очень печется о своей репутации специалиста. И о своем реноме политика и реформатора. Он надеется на свой карьерный взлет когда-нибудь потом.

К слову, именно заботы о чистоте своего имиджа побуждают его не засиживаться долго в кресле руководителя Минэнерго. Слишком уж это кресло напоминает сковородку. И дело не только в пресловутых непопулярных решениях, которые приходится принимать. Известно, с каким придирчивым вниманием смотрят на деятельность руководства Минэнерго различные лоббистские группировки, медиа и общественность. Едва ли не в любом решении они могут увидеть интерес то ли Коломойского, то ли Ахметова, то ли россиян, то ли МВФ - в общем, чей угодно интерес, но только не интерес Украины.

Короче, кресло и.о. министра энергетики - это не та позиция, где можно заработать политический капитал. Скорее его там можно растерять и обесценить. Ну а что касается денежного заработка, то этой проблемы у Витренко нет. В его декларации за прошлый год записаны 284,6 млн грн зарплаты в «Нафтогазе». Так что он может позволить себе побыть какое-то время безработным.

Да, пока что он остается и.о. министра. Ведь решение о его отставке должен принять Кабмин. Не исключено, что его попросят остаться ровно до того момента, как на Банковой окончательно определятся с кандидатурой его преемника. А может быть, даже и до даты формирования нового правительства.

В любом случае, до увольнения он будет старательно выполнять все свои обязанности, включая и участие в зарубежных визитах Зеленского. Ибо, как уже было сказано выше, репутация, реноме и все такое.

Возможные преемники

Сейчас обсуждаются полдюжины возможных сменщиков Витренко в кресле руководителя Минэнерго. В частности, некоторые Telegram-каналы говорят о кандидатуре Игоря Насалика, который возглавлял Министерство энергетики и угольной промышленности с апреля 2016-го по август 2019-го. «Левый берег» называет пятерку кандидатов: директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ООО «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова; директор ГП «Энергорынок» Юрий Гнатюк; заместитель министра энергетики Максим Немчинов; замглавы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, член фракции «слуг народа» Олег Семинский; экс-директор интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов.

Никто из этого списка, похоже, не имеет амбиций стать сменщиком Шмыгаля. И никого из них не будут делать вице-премьером. Поэтому для них, в отличие от Витренко, прохождение через Верховную Раду не является чем-то критически важным. Как уже говорилось, принятый 23 февраля закон полностью приравнял полномочия и.о. министров к полномочиям полноценных министров. Поэтому Верховная Рада теперь стала, по сути, лишним звеном в деле назначения руководителей министерств. Хотя, с другой стороны, как раз отсутствие возвышенных амбиций облегчает потенциальному кандидату прохождение через Верховную Раду, особенно если он не будет вызывать отторжения ни у Ахметова, ни у Коломойского.

Остается вопросом, выбыл ли Витренко из списка претендентов на пост премьера. Сейчас - наверное, да. Но возможно, мы еще услышим о нем, когда сгорит на работе сменщик Шмыгаля. Пока же более-менее твердо можно утверждать, что трамплином для дальнейшей политической карьеры Витренко будет не пост министра энергетики.

