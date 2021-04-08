Пушки вместо дипломатов: Почему провалилось вчерашнее заседание ТКГ

Тарас Паньо / Depo.ua

На готовность украинской стороны к адекватным уступкам и компромиссам российская сторона ответила интенсивными обстрелами. Поэтому, очевидно, подходы к ситуации на Донбассе Банковой придется менять, при том кардинально.

Вчерашнее внеочередное и экстренное заседание ТКГ по поводу эскалации на Донбассе продлилось более 4 часов и завершилось полным провалом. Стороны ни о чем не договорились, не утвердили никаких совместных документов и обвинили друг друга в "неконструктивной позиции". Дипломатические уступки, на которые пошла Украина перед началом этой встречи, ни к чему не привели.

Собственно, на то, что у этой встречи, мягко говоря, небольшие шансы на успех, намекал тот факт, что пока Кравчук, Грызлов и все остальные говорили о мире, на Донбассе продолжались минометные обстрелы, которые сепаратисты не прекращали даже на период дипломатических мероприятий. Вследствие тех обстрелов один украинский военный был ранен. Сегодня обстрелы продолжились, и один украинский военнослужащий погиб.

Впрочем, определенная польза от вчерашней встречи все-таки есть. Поскольку вся эта история очень четко продемонстрировала нынешнюю реальную стратегию России.

Которая заключается в том, что дипломатический процесс имитируется с помощью бесконечных требований к Украине относительно "надлежащего уведомления об обстреле", "верификации стороны обстрелов", "документировании обстрелов" и так далее.

Параллельно с тем сепаратисты и российские военнослужащие продолжают те же обстрелы, независимо от степени их документации, для того, чтобы стимулировать недовольство украинцев властью, которая не может противодействовать российской агрессии.

Не исключено, что вскоре будет инициирован и третий элемент, который буквально напрашивается в этой ситуации. В виде управляемых из России "радикальных националистов", которые начнут расшатывать ситуацию изнутри и подталкивать общество "сбросить власть и освободить Донбасс уже завтра". Этих последних охотно будут фиксировать российские журналисты, делая соответствующие сюжеты про "националистический разгул в Украине", и транслируя эти сюжеты как на России, так и для международной аудитории.

И этой тактике России Банковая вынуждена как-то противодействовать. При этом вариантов такого противодействия не так уж и много. Если отказаться от двух крайностей в виде то ли полной капитуляции и выполнении требований Путина, то ли поспешной и необдуманной попытки перехода в контрнаступление, вариант, собственно говоря, остается только один. Необходимо увеличить масштаб и эффективность огневых ответов на провокации сепаратистов и российских военнослужащих. Чтобы каждая попытка огневой атаки завершалась не уведомлением наподобие "украинские военные открывали ответный огонь", а потерями с противоположной стороны, заметно большими, нежели украинские.

Это будет непростой задачей для украинской армии - от Генштаба и до солдат на передовой. Но если с этой задачей не удастся справиться, то Россия продолжит "пушечную дипломатию", и в ходе длительного конфликта Украина будет иметь крайне мало шансов на победу.

Поэтому Банковой, похоже, придется отказаться от надежд на то, что агрессора удастся умиротворить с помощью дипломатических уступок. Смириться с тем, что украинским военным недостаточно права открывать огонь на провокации, не дожидаясь СЦКК, санкции из Киева или приступов угрызений совести у сепаратистов. Им нужно адекватное руководство, вооружение и обучение, чтобы выходить из нового типа "траншейной войны" победителями. И от того, насколько команда Зеленского, украинское офицерство и общество в целом справится с этими задачами, зависит не только политическое или карьерное будущее каких-то конкретных людей, но и будущее государства.