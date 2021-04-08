Сможет ли «Партия Шрека» одолеть Зеленского — интервью с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко

Денис Сарбей / Деловая столица

Об украинском электоральном болоте, которое ждет своего Шрека, и попытках власти различными способами добиться благосклонности равнодушных граждан "ДС" поговорила с директором Украинского института будущего, политологом Вадимом Денисенко.

«ДС» Несколько дней назад разгорелась дискуссия по поводу высказываний Юлии Мендель об "украинском русском". Якобы снова разворот от украинцев. Это действительно так?

В.Д. Нет, конечно. У нас уже много месяцев, как сложилась структура из трех крупных партий, имеющих примерно по 20% (в партии Зеленского немного больше), то есть охватывают в общем 60% избирателей. Есть еще Тимошенко, которая имеет свои 5-7% избирателей. То есть 65-67% электората «занято», и сейчас идет война за 30%. Когда все начали говорить, что Зеленский сделал правый разворот-поворот на Америку, то он в действительности не сумел зайти на территорию Порошенко. В конце концов, ему этого и не нужно делать, ведь у него есть резерв в виде "электорального болота", этих 30%, которые сейчас то туда, то сюда болтаются.

«ДС» Почему Зеленский не смог зайти на территорию Порошенко?

В.Д. Потому что избиратель Порошенко немного интеллектуальнее, он четко зациклен на национальную идею, он не верит Зеленскому и не воспринимает его методы, не воспринимает одноходовые решения, которые все время продуцирует нынешний президент. То есть этот избиратель не видит в нем интеллектуального партнера и имеет чуть больше памяти. И так просто его не перетащить.

«ДС» А в чем причина неудачи Зеленского с заходом на территорию ОПЗЖ?

В.Д. Я думаю, что избиратель ОПЗЖ достаточно пожилой, локализован на определенных территориях. На них Зеленский махнул рукой - это было очень четко видно по выборам в Донецкой области, когда «слуги» не выставили своего серьезного кандидата и заняли шестое или седьмое место. Всю электоральную войну «слуги» провели на западе Украины, это было для них очень важно. А избиратели ОПЗЖ уже не верят, что Зеленский может обеспечить мир, поэтому их Зеленский не тронул.

«ДС» На чем построена сейчас тактика политической борьбы Зеленского?

В.Д. Она строится на том, чтобы расшевелить болото, которое голосовало за него. Болото - это термин, которым называл Ленин депутатов одной из Государственных дум Российской империи. Нынешнее украинское болото стабильное, держится в районе 30% и каждый раз в что-то начинает верить и ищет себе каких-то мессий, простых решений, или чего-то пугается, начинает кого-то ненавидеть и объединяется вокруг ненависти.

Можем вспомнить Тигипко, в котором видели мессию, можем вспомнить испуг 2014 года, когда люди реально поверили Порошенко. Впоследствии очень многих объединила ненависть к Порошенко. И это болото голосовало ради ненависти. Сейчас задача - расшевелить это болото и не допустить на эту территорию любого нового игрока. На самом деле это болото ждет своего Шрека, и если будет создана условная «Партия Шрека», то она сможет политически похоронить Зеленского, потому что зайдет сразу на достаточно широкую аудиторию. Ни Порошенко особо не может расширить свой электорат, ни ОПЗЖ, расширение происходит только благодаря этой группе людей.

«ДС» Опишите, пожалуйста, портрет этих "болотных людей", которые ждут Шрека.

В.Д. Их электоральный портрет очень прост. Во-первых, они разбросаны по всей Украине, не локализованы в каком-то регионе. Кроме этого, они чистые патерналисты. Это люди, которые, возможно, получили высшее образование, но плохо учились. То есть люди без серьезного критического мышления, которые хотят, чтобы все быстро и сразу было сделано, а они будут сидеть у телевизора и есть попкорн. Это и есть классический портрет избирателя «Партии Шрека».

«ДС» Есть ли у «Партии Шрека» шансы победить Зеленского в будущем?

В.Д. Пока о шансах говорить рано. Мы говорим об определенном проценте людей, которые сейчас отошли от Зеленского, ищут, за кого им голосовать. Их количество увеличивается, как показывает социология, и они нужны всем действующим партиям, однако могут стать костяком для новой политической силы.

Однако «Партия Шрека» не будет иметь шанса на успех, если у нее не будет собственного телеканала. Ни один из владельцев групп телеканалов не демонстрирует желания вкладываться в какого-то нового лидера, который был бы будущим кумиром этого болота. Хотя, я думаю, что такие кастинги проходят: судя по частоте появления тех или иных людей в ток-шоу, можно понять, на кого ставят руководители тех или иных групп каналов.

«ДС» Можно ли трактовать упомянутые заявления Мендель о русском языке как попытку Зеленского вернуть часть этого болота себе?

В.Д. Русский язык всегда играл ту или иную роль на всех выборах в Украине. Что хочет сделать сейчас Зеленский, начиная от полной глупости Мендель о российско-украинском языке и заканчивая желанием Гетманцева изменить закон о языке? В принципе он пробует, не сильно раздражая украиноязычное болото, зайти на территорию русскоязычного болота и таким образом расширить эту территорию. Поэтому на заявления Мендель и Гетманцева надо смотреть как на пробные шары. Если эта тема им даст возможность расширить электорат, они обязательно начнут качать историю с поправками в закон о языке. Если нет, и социология покажет, что это ничего не дает, то они просто поговорят и на этом остановятся.

«ДС» Кроме русского языка Банковая сейчас очень нацелена на тему вакцинации. Сможет ли она не провалить ее и что должна для этого сделать?

В.Д. Я думаю, что здесь ключевыми являются несколько моментов. Первый момент - указ Зеленского, которым он поручил правительству составить план, чтобы до конца года прошла полная вакцинация большинства взрослого населения Украины. По сути, президент перебрасывает ответственность на Шмыгаля. Если правительству удастся найти миллионы доз вакцины и их использовать, это будет заслугой Зеленского. Если не удастся - идеальным громоотводом станет Шмыгаль. Очевидно, что ближе к осени, когда будет ощущение, что вакцинация у нас провалена, мы будем иметь новое правительство.

Второй момент: никто не хочет понять очень простую вещь, что проблема даже не в том, появятся ли вакцины. Проблема в том, что у нас 51% населения не хочет вакцинироваться вообще. Сейчас государство должно делать параллельно две вещи: скупать вакцины и запустить большую качественную пиар-кампанию, которая будет предусматривать возвращение доверия общества к вакцинации. Такую кампанию нельзя провести за месяц, ее надо проводить примерно 7-8 месяцев. Украинский институт будущего предложил государству такой план действий. В частности, ни в коем случае нельзя сейчас говорить о том, что будут применяться только репрессивные методы к людям, которые не хотят вакцинироваться.

Третий момент - это прозрачность и честность государства перед гражданами. Нам сказали, что у нас 22 млн доз вакцин законтрактовано. Тогда мы должны получить график, когда эти вакцины придут к нам. Должна быть создана реальная электронная очередь, когда каждый знает свой номер и получит вакцину, например, через два месяца. Но все мы должны четко знать, что эта очередь идет электронно, прозрачно и никто не может никого подвинуть или обмануть. Тогда люди начнут больше доверять.

«ДС» Кто может помочь власти в этой кампании?

В.Д. У нас есть 10% (это примерно 3 млн человек), которые хотят добровольно вакцинироваться. Значит, нам нужно изменить график вакцинации - сказать, что все, кто хочет сегодня вакцинироваться, должны вакцинироваться. И мы за два-три месяца получим 3 млн людей, которые будут бесплатными агитаторами за вакцинацию. Если мы этого не сделаем, никакого доверия к вакцинам не будет. А это не делается, очевидно, потому, что в мутной воде можно рыбку ловить.

«ДС» Кроме упомянутых двух вопросов в последнее время власть очень педалирует тему вступления в НАТО. Что это - борьба за патриотический электорат?

В.Д. Это очковтирательство - борьба за болото. Потому что оно не хочет мыслить критически, считает, что кто-то придет и будет за нас что-то делать. Я очень боюсь этой борьбы, потому что у нас уже было время в истории, когда Виктор Янукович рассказывал о пути в ЕС, а затем сделал заявление о том, что ЕС нам не дает денег, поэтому мы в ЕС не идем. Так и здесь - в силу того, что нынешняя власть очень любит короткие и быстрые решения, я боюсь, что нам через некоторое время скажут: смотрите, мы уже несколько месяцев стучимся, а нас в НАТО никто не берет, поэтому мы отворачиваемся от НАТО. Это на самом деле является огромной угрозой для всего украинского общества.

«ДС» Зеленский поднимает различные резонансные темы, играя на различные группы избирателей. Но без телевизора он не сможет этого делать массированно. Долго еще продлится мораторий на критику президента на каналах олигархов?

В.Д. Сейчас критику мы видим только на группе каналов Порошенко. На других каналах нет вообще критики, и эта ситуация имеет все шансы продолжаться еще достаточно долго. По состоянию на сейчас, в обществе нет запроса на революцию, на какие-то изменения и так далее. Поэтому в данном случае мы видим определенные движения Зеленского, которые он делает при помощи СНБО и которые кажутся людям реально действенной политикой. Как долго можно будет надувать этот пузырь без реальных действий - это большой вопрос.