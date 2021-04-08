Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В среду, 7 апреля, курс доллара на межбанке подскочил на 13 копеек, и межбанк финишировал на 27,93-27,96 грн/$. Кассы быстро на это отреагировали. На продаже средний наличный курс поднялся сразу на 15 копеек, а на покупке опустился на 5:

* до 27,90-28,15 грн/$ - на продаже;

* до 27,60-27,80 грн/$ - на покупке.

В обменниках стал заметен спрос на наличный доллар, и цены оптового рынка поднялись с 27,75-27,80 до 27,76-27,84 грн/$.

Торговля на межбанке проходила по принципу качелей, причем шла она в значительных объемах: сумма сделок на площадке Bloomberg выросла с $157 млн до $183 млн.

"Спрос и предложение были на высоком уровне. Но ключевое здесь то, что они смогли уравновеситься без вмешательства Нацбанка. Он доллар не продавал. Продавали госбанки и наши экспортеры, а иностранцы вышли откупать валюту", - описал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Безналичная торговля началась с подорожания доллара на 9 копеек - до 27,88-27,92 грн/$. После чего котировки немного отошли вниз: сначала на 27,87-27,89 грн/$, а затем на 27,86-27,87 грн/$. Казначеи рассказали, что это произошло после крупных валютных продаж со стороны металлургического предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог". Оно любит продавать свою валютную выручку через украинские дочки западных банков (ING Bank, "Креди Агриколь Банк" и др.). Меньше доллара сегодня продавали агропредприятия.

"Американец" держался на низких позициях, пока его продавали сталевары. Но затем на торгах появился крупный покупатель - это "Ситибанк", который обслуживает иностранцев, продающих сейчас гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). Говорят, что сегодня он снова скупал доллар под нерезидентов. По разным оценкам, приобрел около $20-30 млн. На его покупках котировки взлетели на сначала на 27,895-27,93 грн/$, а затем и на 27,93-27,95 грн/$.

Очень быстро стало понятно, что иностранцам не хватит имеющегося на торгах доллара, и казначеи стали смотреть в сторону Нацбанка. Думали, что ему придется проводить продажи из своих золотовалютных резервов. Однако этого удалось избежать. С валютными продажами неожиданно вышли госбанки. У казначеев сразу возникла версия о том, что их об этом сильно попросил НБУ.

Пожар на межбанке тушили все вместе - чувствовалась командная работа Национального банка и госбанков.

"Похоже, межбанк возвращается на 28 грн/$. Поскольку Нацбанк сегодня не выходил с валютными продажами, можно предположить, что он допускает такое ослабление. Хотя продажи доллара через госбанки говорят, что прибегнуть к помощи все-таки пришлось", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Есть объективная причина, по которой НБУ именно сегодня отказался от открытой продажи доллара на рынке и договаривался с госбанками. Ведь именно сегодня регулятору пришлось опубликовать из рук вон плохой отчет о сокращении своих золотовалютных резервов в марте: на 5%, или на $1,5 млрд - до $27 млрд.

Сказать, что это временно или ситуативно, не выйдет. Это уже третье сокращение ЗВР с начала года. На 1 января 2021-го в кубышке Нацбанка было $29,1 млрд, а теперь на $2 млрд меньше.

Причины сокращения следующие:

* крупные валютные выплаты по госдолгу;

* отсутствие новых валютных вливаний со стороны крупных кредиторов вроде МВФ или Евросоюза;

* слабые размещения валютных ОВГЗ;

* скромные покупки доллара Нацбанка на межбанке;

* неудачные вложения золотовалютных резервов (уценка ЗВР произошла в том числе за счета переоценки финансовых инструментов в худшую сторону).

Но, по-видимому, в Нацбанке старались сделать все, чтобы не тратить свои резервы в тот же день, когда демонстрируют финансовому сообществу отрицательную динамику по валютному запасу. Поэтому сотрудничали с госбанками, которые и вышли гасить пожар на межбанке и не дали котировкам выйти на 28 грн/$.

"Прогноз НБУ о снижении ВВП Украины в первом квартале 2021 года и отчет о сокращении резервов - это факторы, на которые обращают внимание. $27 млрд, конечно, покрывают 4,8 будущего импорта. Но есть госдолг и проблемы с его рефинансированием. Все это звенья одной цепи, которые сводятся к бюджетным рискам и покрытию дефицита бюджета", - заметил Шевчишин.

Эксперты уверены, что подобные новости будут еще сильнее стимулировать иностранцев продавать ОВГЗ из старых выпусков и не покупать новые гособлигации.

"Продажи ОВГЗ действительно есть, и доходности по ним подросли на 1%. Однако массового сброса бумаг или большого ажиотажа не наблюдается", - заверил Василий Невмержицкий.

Капиталы из Украины выводят по нескольким причинам:

* опасений обострения конфликта на Донбассе;

* слабых темпов вакцинации в Украине.

Выходят с развивающихся рынков (Украины, Египта, Чехии, Мексики, Польши и пр.) из-за роста доходностей по долговым бумагам развитых стран вроде США, где ставки по казначейским обязательствам (US treasuries) поднялись с 0,8% до 1,8% годовых. Не смысла рисковать в неразвитых странах, если можно неплохо зарабатывать в развитых.

Завтра золотовалютные резервы Нацбанка сократятся в любом случае. Поскольку 8 апреля Минфину предстоит крупная выплата по старым среднесрочным ОВГЗ (размещались в феврале 2020 года):

* $365,9 млн - погашение;

* $6 млн - проценты.

Пока неясно, сможет ли правительство восполнить эту выплату на будущей неделе в ходе размещения новых бумаг. На этой неделе оно провалило продажи ОВГЗ, когда привлекло только 1,1 млрд грн.

На этом фоне казначеи не прогнозируют укрепления гривны. Ждут валютного подорожания, если иностранцы продолжат скупать доллар. 8 апреля старт межбанка прогнозируется в рамках 27,94-27,98 грн/$.