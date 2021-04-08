Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка

22:41 07.04.2021 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В среду, 7 апреля, курс доллара на межбанке подскочил на 13 копеек, и межбанк финишировал на 27,93-27,96 грн/$. Кассы быстро на это отреагировали. На продаже средний наличный курс поднялся сразу на 15 копеек, а на покупке опустился на 5:

* до 27,90-28,15 грн/$ - на продаже;
* до 27,60-27,80 грн/$ - на покупке.

В обменниках стал заметен спрос на наличный доллар, и цены оптового рынка поднялись с 27,75-27,80 до 27,76-27,84 грн/$.

Торговля на межбанке проходила по принципу качелей, причем шла она в значительных объемах: сумма сделок на площадке Bloomberg выросла с $157 млн до $183 млн.

"Спрос и предложение были на высоком уровне. Но ключевое здесь то, что они смогли уравновеситься без вмешательства Нацбанка. Он доллар не продавал. Продавали госбанки и наши экспортеры, а иностранцы вышли откупать валюту", - описал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Безналичная торговля началась с подорожания доллара на 9 копеек - до 27,88-27,92 грн/$. После чего котировки немного отошли вниз: сначала на 27,87-27,89 грн/$, а затем на 27,86-27,87 грн/$. Казначеи рассказали, что это произошло после крупных валютных продаж со стороны металлургического предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог". Оно любит продавать свою валютную выручку через украинские дочки западных банков (ING Bank, "Креди Агриколь Банк" и др.). Меньше доллара сегодня продавали агропредприятия.

"Американец" держался на низких позициях, пока его продавали сталевары. Но затем на торгах появился крупный покупатель - это "Ситибанк", который обслуживает иностранцев, продающих сейчас гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). Говорят, что сегодня он снова скупал доллар под нерезидентов. По разным оценкам, приобрел около $20-30 млн. На его покупках котировки взлетели на сначала на 27,895-27,93 грн/$, а затем и на 27,93-27,95 грн/$.

Очень быстро стало понятно, что иностранцам не хватит имеющегося на торгах доллара, и казначеи стали смотреть в сторону Нацбанка. Думали, что ему придется проводить продажи из своих золотовалютных резервов. Однако этого удалось избежать. С валютными продажами неожиданно вышли госбанки. У казначеев сразу возникла версия о том, что их об этом сильно попросил НБУ.

Пожар на межбанке тушили все вместе - чувствовалась командная работа Национального банка и госбанков.

"Похоже, межбанк возвращается на 28 грн/$. Поскольку Нацбанк сегодня не выходил с валютными продажами, можно предположить, что он допускает такое ослабление. Хотя продажи доллара через госбанки говорят, что прибегнуть к помощи все-таки пришлось", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Есть объективная причина, по которой НБУ именно сегодня отказался от открытой продажи доллара на рынке и договаривался с госбанками. Ведь именно сегодня регулятору пришлось опубликовать из рук вон плохой отчет о сокращении своих золотовалютных резервов в марте: на 5%, или на $1,5 млрд - до $27 млрд.

Сказать, что это временно или ситуативно, не выйдет. Это уже третье сокращение ЗВР с начала года. На 1 января 2021-го в кубышке Нацбанка было $29,1 млрд, а теперь на $2 млрд меньше.

Причины сокращения следующие:

* крупные валютные выплаты по госдолгу;
* отсутствие новых валютных вливаний со стороны крупных кредиторов вроде МВФ или Евросоюза;
* слабые размещения валютных ОВГЗ;
* скромные покупки доллара Нацбанка на межбанке;
* неудачные вложения золотовалютных резервов (уценка ЗВР произошла в том числе за счета переоценки финансовых инструментов в худшую сторону).

Но, по-видимому, в Нацбанке старались сделать все, чтобы не тратить свои резервы в тот же день, когда демонстрируют финансовому сообществу отрицательную динамику по валютному запасу. Поэтому сотрудничали с госбанками, которые и вышли гасить пожар на межбанке и не дали котировкам выйти на 28 грн/$.

"Прогноз НБУ о снижении ВВП Украины в первом квартале 2021 года и отчет о сокращении резервов - это факторы, на которые обращают внимание. $27 млрд, конечно, покрывают 4,8 будущего импорта. Но есть госдолг и проблемы с его рефинансированием. Все это звенья одной цепи, которые сводятся к бюджетным рискам и покрытию дефицита бюджета", - заметил Шевчишин.

Эксперты уверены, что подобные новости будут еще сильнее стимулировать иностранцев продавать ОВГЗ из старых выпусков и не покупать новые гособлигации.

"Продажи ОВГЗ действительно есть, и доходности по ним подросли на 1%. Однако массового сброса бумаг или большого ажиотажа не наблюдается", - заверил Василий Невмержицкий.

Капиталы из Украины выводят по нескольким причинам:

* опасений обострения конфликта на Донбассе;
* слабых темпов вакцинации в Украине.

Выходят с развивающихся рынков (Украины, Египта, Чехии, Мексики, Польши и пр.) из-за роста доходностей по долговым бумагам развитых стран вроде США, где ставки по казначейским обязательствам (US treasuries) поднялись с 0,8% до 1,8% годовых. Не смысла рисковать в неразвитых странах, если можно неплохо зарабатывать в развитых.

Завтра золотовалютные резервы Нацбанка сократятся в любом случае. Поскольку 8 апреля Минфину предстоит крупная выплата по старым среднесрочным ОВГЗ (размещались в феврале 2020 года):

* $365,9 млн - погашение;
* $6 млн - проценты.

Пока неясно, сможет ли правительство восполнить эту выплату на будущей неделе в ходе размещения новых бумаг. На этой неделе оно провалило продажи ОВГЗ, когда привлекло только 1,1 млрд грн.

На этом фоне казначеи не прогнозируют укрепления гривны. Ждут валютного подорожания, если иностранцы продолжат скупать доллар. 8 апреля старт межбанка прогнозируется в рамках 27,94-27,98 грн/$.
 

ПО РУБРИКАМ

07.04 Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка

07.04 Первичка по новым правилам. Станет ли безопаснее покупать квартиры у застройщиков

07.04 Страховщики Украины в 2020г сократили расходы на рекламу и маркетинг на 11%, увеличили на агентское вознаграждение - на 3,3%

07.04 Депозитные ставки для физлиц 06.04.21

07.04 С начала года украинцы получили на 30% больше денег из-за рубежа, чем в прошлом году – Приватбанк

07.04 Международные резервы Украины в марте сократились на 5,3% - НБУ

07.04 Евро дорожает к доллару 7 апреля на статистике из еврозоны

07.04 Биржи АТР 7 апреля закрылись разнонаправленно

07.04 Справочный курс гривны 7 апреля понижен на 2,6 коп до 27,8766 грн/$1

07.04 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.04.21

07.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.04.21

07.04 Остаток средств на корсчетах банков 07.04.21

07.04 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 06.04.2021

07.04 Цена на золото 7 апреля снижается в рамках коррекции

07.04 S&P 500 снизился 6 апреля с рекордного максимума

• дальше…

07.04 Виталий Портников: Конец «легитимности». Может ли Россия напасть из Крыма?

07.04 Зачистка флотских. Как Эрдоган закупоривает Черное море

07.04 Пекин впервые стал городом с наибольшим в мире количеством миллиардеров

07.04 Zoom не хочет работать с российскими госорганами

07.04 В Риме демонстранты вступили в схватку с полицией

07.04 США начали переговоры о возвращении в ядерную сделку с Ираном

06.04 Немецкие СМИ о войсках РФ на границе с Украиной: Запад должен дать отпор

06.04 МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики в 2021г до 6%

06.04 Вадим Денисенко: У Путина есть три сценария войны для Украины

06.04 Победа, подорванная коррупцией: чем завершились выборы в Болгарии

06.04 США вводят санкции против Управления оборонной промышленности Турции

06.04 Пентагон «пристально следит» за военной активностью РФ в Арктике

06.04 Лондон обеспокоен военной активностью РФ на границе с Украиной

06.04 НАТО обвинила Россию в нарушении соглашения о перемирии в Украине

05.04 Путин подписал закон об обнулении президентских сроков

• дальше…

07.04 Отопительный сезон в Киеве завершится 10 апреля, – Кличко

06.04 USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

06.04 Часть киевских водителей маршруток отказались работать из-за локдаун

05.04 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2021 года составила 33 253 грн/кв.м

02.04 В марте средняя цена 1 кв. м домов в пригороде Киева составила 23 511 грн.

02.04 В марте 2021 года средняя цена домов в Киеве составила 29 498 грн. за 1 кв. м

02.04 В марте средняя цена квартиры в Киеве, представленных к продаже, отмечена на уровне 1 610 долл. США/кв. м

02.04 СБУ разоблачила масштабную схему хищения земель чиновниками Госгеокадастра

31.03 Первая компания получила лицензию на открытие залов игровых автоматов

31.03 В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля вводит более строгие ограничения

31.03 Украинские школьники начнут изучать информатику во 2 классе

31.03 Отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля

31.03 Пять украинских отелей получили категорию «пять звезд»

31.03 New Vasuki: Что не так с идеей Зеленского выселить власть из Киева

26.03 Степанов: До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях

• дальше…

07.04 Концепция поменялась. Зачем Зеленский вычеркивал НАТО из Стратегии военной безопасности, а теперь вдруг запросил ПДЧ

07.04 Витренко написал заявление об увольнении – источники

07.04 Украинские переговорщики отказываются от Минска: Как это повлияет на работу ТКГ

07.04 Украинские чиновники в этом году задекларировали биткоинов на 75 млрд грн, - Федоров

07.04 Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?

07.04 Виталий Портников: Конец «легитимности». Может ли Россия напасть из Крыма?

07.04 Не Босфором единым. Получит ли Украина газ из Катара

07.04 Игорь Попов о шансах «слуг народа» создать широкую коалицию с «Батьківщиною»

07.04 Бунт на Прикарпатье: Даст ли Банковая заднюю с победой Вирастюка

06.04 Немецкие СМИ о войсках РФ на границе с Украиной: Запад должен дать отпор

06.04 Не умеют тратить деньги: Как власть может сделать регионы тихими и послушными

06.04 Венедиктова сообщила об отсутствии подозрений по делам в отношении окружения Медведчука

06.04 НАБУ задержало брата судьи Вовка на передаче взятки в $100 тысяч

06.04 Вадим Денисенко: У Путина есть три сценария войны для Украины

06.04 Bihus.Info: Окружение Коломойского присвоило 370 миллионов на поставках угля на "Центрэнерго" через посредника

• дальше…

07.04 Полимерные аккумуляторы APB начнут выпускать в Японии не позже октября

07.04 Facebook заявила, что утечка пользовательских данных произошла не из-за хакерского взлома

07.04 Для «лучшего телевизора всех времён» Samsung выбрала платформу MediaTek

07.04 В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass

07.04 Microsoft тестирует погружную систему жидкостного охлаждения для центров обработки данных

07.04 Мессенджер Signal добавил поддержку криптовалюты MobileCoin в бета-версии

07.04 Zoom не хочет работать с российскими госорганами

06.04 В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород

06.04 Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети

06.04 Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей

06.04 Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании

06.04 Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку родстера AMG GT

05.04 Google выиграла у Oracle в Верховном суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

05.04 Самым мощным электрокаром BMW станет кроссовер iX M60

05.04 BMW разрабатывает «умную» систему для зарядки электромобилей самой дешевой электроэнергией

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно