Концепция поменялась. Зачем Зеленский вычеркивал НАТО из Стратегии военной безопасности, а теперь вдруг запросил ПДЧ

Юрий Вишневский / Деловая столица

Всего лишь две недели назад Верховный Главнокомандующий отменил Военную доктрину 2015 года с конкретными направлениями евроатлантической интеграции.

За последние две недели мировоззрение Владимира Зеленского и его офиса радикально изменилось. Образно говоря, это тот случай, когда страх вправляет мозги.

Мы видим, что Зеленский реально напуган угрозой нового российского вторжения. СМИ сообщают, что 8-9 апреля он вместе с руководителем своего офиса Андреем Ермаком едет на Донбасс. В то же время он просит о помощи США, Великобританию, Канаду и выражает горячее желание побыстрее получить ПДЧ - План действий по членству в НАТО.

Почему ПДЧ стал приоритетом

Никогда еще новости официального сайта президента Зеленского не были столь насыщены темой НАТО. 2 апреля во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом Зеленский подчеркнул, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему Альянсу. За этим последовал еще целый ряд важных бесед.

5 апреля, пребывая с визитом в Государстве Катар, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Он заявил, что последние действия России бросают серьезный вызов странам - членам НАТО, и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ. Также он подчеркнул, что получение ПДЧ сейчас «является первоочередным приоритетом Украины», поскольку оно «способствовало бы укреплению обороноспособности Украины».

6 апреля Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он призвал страны - члены НАТО усилить свое военное присутствие в Черноморском регионе. Также он отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения ПДЧ. «Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ», - заявил он Столтенбергу.

В тот же день он провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, отметил необходимость усиления международного давления на Россию и попросил Трюдо рассмотреть возможность увеличения количества канадских военных инструкторов в Украине. Также он попросил Трюдо помочь получению Украиной ПДЧ. «Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины», - сказал он канадском премьеру.

В тот же день вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что сейчас готовится специальное решение СНБО о «ключевых мерах, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работы в этом направлении». По ее словам, одним из элементов решения СНБО будет формирование национальной системы перехода на стандарты НАТО.

Суть всей этой активности в том, что Зеленский хочет от НАТО четких сигналов Путину о готовности Альянса вступиться за Украину в случае новой российской агрессии. И одним из таких сигналов (о чем он прямо сказал Столтенбергу) он видит предоставление Украине ПДЧ. Теоретически это может случиться уже на ближайшем саммите лидеров стран НАТО. Он ожидается в июне, но точная дата еще не назначена.

Поворот на 90 градусов

Ирония истории в том, что вплоть до последнего времени Зеленский демонстрировал весьма прохладное отношение к НАТО. Перед президентскими выборами он заявлял: «Надо ли нам в НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным». Руководствуясь этой логикой, он проигнорировал Лондонский саммит НАТО в декабре 2019 г. Не удивительно, что саммит в своей итоговой декларации (а это довольно объемный документ) не упомянул Украину ни разу.

Красноречивым свидетельством отношения Зеленского к НАТО служит тот факт, что он уже более полутора лет не удосуживается назначить главу миссии Украины при НАТО. Предыдущего главу (Вадима Пристайко) он уволил еще в августе 2019 г.

Конечно, все это не делало Зеленского совсем уж заядлым врагом евроатлантической интеграции. Поэтому нельзя сказать, что сейчас он сделал разворот на 180 градусов. Скорее это можно назвать поворотом на 90 градусов. Сейчас он повернулся к этой теме лицом, хотя раньше она была для него второстепенной и едва попадала в его поле зрения.

Можно сказать, что он был евроатлантическим скептиком. Он не верил в то, что вступление в НАТО возможно в течение ближайших пяти или хотя бы десяти лет. И он не верил в то, что движение в НАТО хоть как-то поможет решить те проблемы, которые есть у нас сейчас, прежде всего проблему войны на Донбассе.

Наоборот, он боялся, что активное движение в НАТО повредит переговорам с Путиным, в глазах которого, по его собственным словам, он видел мир. Он надеялся умиротворить агрессора. И одним из способов этого он считал сворачивание тех направлений, по которым у нас было наиболее тесное сотрудничество с НАТО во время президентства Петра Порошенко.

Зачем Зеленский отказался от механизмов НАТО

Всего лишь две недели назад, 25 марта, Зеленский издал указ, которым утвердил Стратегию военной безопасности Украины и отменил два других документа, которые были утверждены указами Петра Порошенко: Военную доктрину, утвержденную в 2015 г., и Концепцию развития сектора безопасности и обороны, утвержденную в 2016 г.

В Стратегию-2021 Зеленский не захотел включить целый ряд направлений, которые считались важнейшими в Военной доктрине-2015 и Концепции-2016. Приведем лишь несколько наиболее вопиющих примеров.

В Военной доктрине-2015 ставилась задача «приоритетного развития Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в соответствии со стандартами НАТО». В Стратегии-2021 такой приоритет отсутствует, а Силы специальных операций вообще не упоминаются. Наверное, чтобы не дразнить Путина.

По той же причине, наверное, не вошли в Стратегию-2021 положения Военной доктрины-2015 о развитии многосторонних отношений в рамках современных механизмов НАТО, в частности в рамках Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, программы «Партнерство ради мира», Концепции оперативных возможностей НАТО (КОМ/ОСС), процесса планирования и оценки сил НАТО (ППОС/PARP), а также об обеспечении подготовленности личного состава, технической совместимости вооружения, военной и специальной техники, оперативной совместимости подразделений ВС Украины и стран НАТО в рамках Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО (КОМ/ОСС).

Кроме того, оказались лишними для Стратегии-2021 положения Концепции-2016 о создании единой системы ситуационных центров органов государственной и местной власти и формировании условий для обеспечения взаимодействия этой системы с Ситуационным центром НАТО (SITCEN).

Также не понадобилось Зеленскому «обеспечение Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов вооружением и военной техникой, произведенными по стандартам НАТО», что было записано в Концепции-2016.

689 невыполненных обещаний

Наверное, Зеленский надеялся, что если вычеркнуть все это, то можно будет увидеть в глазах Путина больше миролюбия, чем мерещилось раньше. Однако получилось все с точностью до наоборот. Как констатировал Зеленский в разговоре со Столтенбергом, «мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников».

Раз уж на Банковой концепция поменялась, то наверное, нужно не только жаловаться на Путина и просить о помощи, но и предпринимать срочные действия для укрепления сотрудничества с НАТО. Несомненно, нужно проводить специальное заседание СНБО, которое анонсировала Стефанишина. Нужно оперативно пересмотреть Стратегию военной безопасности и наполнить ее конкретными направлениями евроатлантической интеграции, которые были вычеркнуты в угоду Путину. И нужно наконец назначить главу миссии Украины при НАТО, да и усилить саму миссию.

Но кроме этого необходимы перемены во внутренней политике. Тем более что Зеленский обещал их еще перед президентскими выборами. 17 апреля 2019 г. он заявил «РБК-Украина»: «НАТО - класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео в восточные регионы Украины и говорить им: смотрите, НАТО - не зверюга, не поглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать». Если считать со дня инаугурации, то на 7 апреля 2021 г. уже должно было выйти 689 обещанных Зеленским ежедневных видео с целью популяризации вступления в НАТО, но он до сих пор не записал ни одного такого видео.

Между тем активная пропагандистская кампания за вступление в НАТО крайне важна, если Зеленский в самом деле рассчитывает на помощь Альянса. Дело в том, что НАТО относится к мнению людей весьма внимательно. Если мнения украинцев насчет членства в НАТО будут разделены в отношении 50% на 50%, тогда мы будем слушать от представителей Альянса слова глубокой обеспокоенности. А если у нас будет 80% сторонников вступления в НАТО, тогда сценарии развития событий могут быть более оптимистичными. Кстати, в таком случае и членство в НАТО может наступить гораздо быстрее, чем предполагают скептики.