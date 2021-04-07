Украинские переговорщики отказываются от Минска: Как это повлияет на работу ТКГ

Тарас Паньо / Depo.ua

Отказ от переговорной площадки в Минске кажется даже "перезревшим" решением. Хотя реализовать его на практике, скорее всего, не удастся, и разговор - если в ближайшие месяцы между Украиной и Россией еще будет дипломатическая беседа - останется в онлайне.

Вчерашнее заявление вице-премьера Алексея Резникова, что украинские переговорщики из ТКГ никогда больше не поедут в Минск "вживую", поскольку Беларусь находится под избыточным политическим влиянием России и поэтому доверия к этой стране у украинских дипломатов и чиновников нет, могло показаться своеобразным политическим самопиаром. Особенно уместным на фоне не слишком больших достижений переговоров в формате ТКГ, хотя вина украинской стороны в этой ситуации и отсутствует.

Но когда через полсутки эту же мысль повторил глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Леонид Кравчук, стало понятно, что речь идет о каких-то реальных планах Банковой.

При этом, в отличие от лапидарного Резникова, Леонид Макарович не скупился на детали о причинах такого решения. И о том, что нелегитимный президент Беларуси говорит об Украине "непристойные вещи". И о том, что сегодняшняя официальная Беларусь находится "под каблуком России". "Она не является демократической страной, в ней душат мирных митингующих, поэтому иметь в такой стране площадку для переговоров, сказал бы, даже неудобно об этом говорить", - заявил первый украинский президент, вдруг заметив сложившуюся без малого год назад ситуацию.

И отказ от Минска в качестве переговорной площадки наиболее логичным выглядел бы именно тогда, когда режим Лукашенко устраивал масштабные сеансы террора для собственных граждан. Впрочем, виртуальный характер переговоров, вызванный пандемией, снижал остроту этой проблемы в глазах официального Киева.

В любом случае отказ от Минска в качестве переговорной площадки не теряет своей актуальности и сейчас, поэтому решение Банковой, озвученное двумя спикерами, представляется вполне правильным. Как и предложение Кравчука перенести переговоры в "бывшую социалистическую страну Польшу", что, наверное, должно было успокоить представителей России. Или в любую "несоциалистическую" и нейтральную страну.

Беда только, что шансы на реализацию подобного сценария являются крайне небольшими. Ибо, как справедливо отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, "группа является трехсторонней, поэтому здесь также необходимо будет выработать позицию еще двух сторон". И если с представителями ОБСЕ какие-то проблемы вряд ли возникнут и они согласятся на переговоры хоть в "бывшей социалистической", хоть и в "несоциалистической нейтральной" стране, то с Россией ситуация будет совсем другая. Поскольку реагировать на любые предложения Украины в Кремле вообще считают ниже своего достоинства. Чтобы не забывали в Киеве, кто "старший брат", а кто "младший". Кроме того, "обижать" Лукашенко в вопросе, который напрямую не касается интересов России, у Путина также вряд ли возникнет желание. Да и возить "политических деятелей" из "Л-ДНР" в приличную страну будет все-таки сложнее, чем "к бацьке".

Поэтому, кажется, виртуальные заседания ТКГ так и останутся в киберпространстве, даже если коронавирус исчезнет с лица планеты, побежденный вакцинами и карантинами. Это при условии, что в ближайшее время главными средствами диалога между Москвой и Киевом останутся дипломаты, а не пушки и батальоны.