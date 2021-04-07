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Не Босфором единым. Получит ли Украина газ из Катара
11:37 07.04.2021 |
Во время визита Владимира Зеленского в Катар говорилось о строительстве в Украине терминала по приемке сжиженного газа. Однако у этого проекта и теперь не больше шансов, чем было при Викторе Януковиче.
Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским во время визита в Катар подписала множество документов, подкрепляющих планы усиления сотрудничества между странами. Одним из них стал Меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в сфере энергетики, который подписал и.о. министра энергетики Юрий Витренко и генеральный директор компании Qatar Petroleum, государственный министр по энергетике Саад бин Шерида Аль-Каабе.
По данным Министерства энергетики, меморандум предусматривает инвестиции Катара в разведку и добычу газа в Украине, а также поставку сжиженного природного газа (СПГ или LNG) из Катара в Украину.
Владимир Зеленский также сообщил, что Украина хочет привлечь катарских специалистов для разработки шельфа Черного моря, и стороны обсуждали вопрос перспективы строительства LNG-терминала, через который пойдет в Украину газ из Катара.
Мечты об LNG-терминале
В контексте строительства в Украине LNG-терминала для приемки сжиженного газа можно вспомнить анекдотичную историю времен Януковича. В ноябре 2012 г. руководитель Госинвстпроекта Владислав Каськив подписал с Джорди Сарда Бонвеи, который якобы представлял испанскую кампанию Gas Natural, контракт на $1,1 млрд, предусматривающий строительство терминала в Черном море. Однако позже выяснилось, что подписант с испанской стороны не имеет к этой компании никакого отношения, а является простым лыжным инструктором. В результате скандала Каськив был посрамлен, получил выговор, а идею строительства терминала сняли с повестки дня на несколько лет.
Теперь видим попытку номер два. Но тут следует понимать, что меморандум о взаимопонимании - это ни к чему не обязывающий документ, таких подписывается множество, и потом о них благополучно забывают. Впрочем, за годы, прошедшие со времени аферы Каськива, перспектива проекта строительства терминала в Украине не стала реалистичнее.
Эксперт по энергетике, президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар пояснил, что реализация этого проекта зависит не от Катара и Украины, а от Турции, которая не разрешает проходить газовозам через пролив Босфор, ссылаясь на вопросы безопасности. Этот фактор стал препятствием для строительства LNG-терминала в 2012 г., и он никуда не делся до сих пор.
Михаил Крутихин, партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy, прокомментировал идею о поставках СПГ из Катара и перспективы работы украинского LNG-терминала в Черном море кратко: "Суда с СПГ не могут проходить турецкие проливы. Вопрос закрыт".
Правда, по словам Михаила Гончара, ситуация с проходом газовозов в Черное море сегодня претерпевает определенные трансформации - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах построить канал из Мраморного моря в Черное, на который, возможно, не будет распространяться это ограничение. Но это далекая и неопределенная перспектива.
Импорт через ЕС и Турцию
Катар сегодня заинтересован в увеличении экспорта своего газа, поскольку этот рынок становится все более конкурентным, и его, продающего газ в азиатском и тихоокеанском регионе, потеснила Австралия. Поэтому Катар заинтересован в расширении рынка сбыта в Европе, и не против был бы получить еще одну нишу в виде украинского рынка.
Однако для продажи катарского газа в Украину не обязательно строить свой терминал - достаточно воспользоваться мощностями, уже построенными в Европе. Например, терминалом Свиноуйсьце в Польше (из этой страны технически можно принять до 6,6 млрд куб. м газа в год), Ревитуза - в Греции, или терминалом в Турции на Мраморном море, откуда газ по системе газопроводов уже может поступить в Украину.
При этом, как отметил Михаил Гончар, в 2019-2020 гг. уже были проведены пробные поставки газа в Украину через терминалы в Польше и Греции. "Технически все работало и вопросов нет. Другое дело - вопрос коммерческой выгодности. Но тут нужно ловить конъюнктуру", - сказал он.
Что до идеи участия Катара в разработке месторождений газа в Украине, то она выглядит нереалистично. Если говорить об инвестициях и кредитах - то это возможно. А вот участие катарских специалистов в работах на украинской территории маловероятно. Эксперт пояснил: в Украине и Катаре, что на суще, что на море - совершенно разные геологические условия. Кроме того, индустрию добычи, сжижения и экспорта газа Катару построили в прошлом веке американские компании Exxon Mobil и Chevron по своим технологиям. Поэтому если уж и говорить о добыче, то в таком случае нужно иметь дело напрямую с американскими компаниями.
Итак, пока что разговоры о возможном строительстве LNG-терминала в Украине для приемки катарского газа - это не более, чем очередная пиар-акция. Она практические не имеет шансов быть воплощенной в реальности, и забудется, как и первая история, связанная с "лыжным инструктором". Более реалистичны поставки катарского СПГ через европейские терминалы.
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