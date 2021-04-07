Игорь Попов о шансах «слуг народа» создать широкую коалицию с «Батьківщиною»

Денис Сарбей / Деловая столица

На вопрос «ДС» отвечает эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

«ДС» Первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что ради изменений в Конституцию «слуги» будут вынуждены пойти на широкую коалицию в Раде. Кандидатом номер один большинство экспертов называет «Батьківщину». На каких условиях Тимошенко может согласиться менять Конституцию вместе с Зеленским? Премьерство для себя, министерские портфели для нужных людей, что-то еще?

И.П. Как правило, в таких переговорах есть два блока. Один - кадровый, и, конечно, здесь требования будут большие, а торги будут длинные. Как по персоналиям, так и по министерствам. А второй блок - это идеологическая часть. Ведь сейчас «Батьківщина» является одним из основных оппонентов введения рынка земли, который должен заработать через три месяца. Это может стать камнем преткновения между потенциальными коалициантами. В то же время вряд ли «слуги народа» и Зеленский согласятся откатить земельную реформу.

Осталось мало времени, а нормативная база не готова к открытию рынка земли. Второй базовый закон, без которого не запустится этот рынок, находится на рассмотрении во втором чтении, но Рада - в локдауне, в лучшем случае его могут принять в мае. Соответственно, за месяц разработать под него нормативку не смогут. Компромиссом могло бы стать отложение этого законопроекта на полгода-год ради его доработку. «Батьківщина» сразу же объявит «большую победу» и таким образом сможет получить себе должности.

«ДС» А на премьерство Юлия Владимировна претендует?

И.П. Конечно, претендовать будет, но вряд ли «слуги» на это согласятся. Все-таки 25 голосов против 250 голосов - несопоставимые вещи, чтобы власть отдала столь весомую должность. Кстати, относительно других должностей, на которые могут претендовать представители «Батьківщини», то в нашей политической традиции сложился неофициальный вес каждой из них. Поэтому могут решить, как в казино: по количеству фишек на руках.

«ДС» Относительно других камней преткновения между участниками возможной коалиции. Буквально на днях Тимошенко заговорила о том, что нужно избавиться от внешнего управления, откатить назад не только земельную, но и медицинскую и образовательную реформы. Как потенциальные партнеры собираются преодолевать столько глубоких противоречий? Под каким соусом это можно будет продать избирателям?

И.П. Ни одно правительство серьезно не стремилось вводить медреформу, и сейчас уже очевидно, что люди ее не одобряют. Более того, эпидемия подтвердила, что курс на сокращение койко-мест был ошибочным, все равно нам надо держать запас коек для подобных сегодняшним катаклизмов. В любом случае реформа остановлена, потому что второй этап был абсолютно нелогичный и противоречил социальной политике. В результате любые коалиционные соглашения или переговоры с «Батьківщиною» могут стать поводом для продолжения обсуждения этой темы.

«ДС» То есть ради коалиции Зеленский может пренебречь критикой Запада?

И.П. Конечно, это будет поводом для того, чтобы сказать Западу, что причиной остановки медреформы стала необходимость создания коалиции. Но даже и без коалиции никто второй этап «реформы имени Супрун» вводить не собирается. Таких самоубийц в системе здравоохранения нет. Относительно образовательной реформы, то ключевым в ней было то, что минимальная ставка учителя должна вырасти до трех минималок. Но потом лозунг оставили, а экономическую составляющую перенесли в будущие неопределенные времена. Поэтому образовательной реформы также нет.

«ДС» Следует ли считать фрагментом будущей коалиции группу «За будущее», которая обычно голосует в унисон со «слугами». Или после скандального проигрыша Шевченко Вирастюку на Прикарпатье можно ожидать ее перехода в оппозицию к власти?

И.П. Здесь вопрос не только в 87-м округе, но и в отношениях Запада, Зеленского и Коломойского. Кроме того, депутатская группа для формального создания коалиции не может выступать субъектом, но голосовать за конституционные изменения, конечно, может. Поэтому возможен какой-то гибридный союз, когда «За будущее» выставит свои требования по протекционизму в экономике вместе с определенными кадровыми предложениями, а также с возможным ослаблением давления на финансовую группу Коломойского. Таким образом найдут голоса за конституционные изменения.

«ДС» Будет ли Офис президента стремиться укрепить образование со «слуг», «Батьківщини», «За будущее» и «Доверия» какой-то частью представителей «Голоса»? На каких условиях это возможно?

И.П. Если конституционные изменения будут согласованы с западными партнерами, то, думаю, обе части «Голоса» проголосуют за них без особых дополнительных условий. Но если дойдет до формирования нового правительства, то по квоте «Голоса» в него, как и в правоохранительные органы или госкомпании, вполне могут войти старые или новые прозападные реформаторы. Плюс дополнительно может быть расширена квота для иностранцев в наблюдательных органах госкомпаний.

«ДС» В Раде лежит уже девять проектов Зеленского по изменениям в Конституцию, от банального сокращения количества депутатов до экзотической «законодательной инициативы народа». Наверное, пишутся новые - о расширении полномочий президента. Какие предложения может поддержать новая коалиция, а какие не пройдут ни при каких обстоятельствах?

И.П. С тех проектов, что вы назвали, могут вполне поддержать и сокращение количества депутатов на следующий созыв, и народную законодательную инициативу, которая как раз соответствует идеологии Тимошенко. То есть для них это будет естественное голосование. И для мажоритарщиков, которые входят в депутатские группы, это будет вполне логично. Я думаю, что смогут поддержать и инициативы относительно изменений по полномочиям президента по назначению директоров НАБУ и ГБР. Потому что при действующей Конституции вообще нет механизма, который позволил бы назначить директоров НАБУ и ГБР. И поэтому есть два варианта: или изменять законодательство и делать их не правоохранительными органами, а органами исполнительной власти и переводить процедуру под Кабмин, или дописывать это в полномочия президента. Разница в финале будет не так велика.

