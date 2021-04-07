Бунт на Прикарпатье: Даст ли Банковая заднюю с победой Вирастюка

Ігор Петренко / Depo.ua

Скандальные довыборы в Прикарпатье не закончились с объявлением их результатов, и, после вчерашнего собрания депутатов Ивано-Франковского облсовета, могут перерасти в латентное противостояние "слуг" и местных депутатов. То есть в первую в карьере президента Зеленского серьезную попытку региональной фронды.

Собравшись на внеочередное заседание 6 апреля, депутаты Ивано-Франковского областного совета проголосовали за обращение едва ли не ко всем возможным инстанциям - президенту Украины, председателю Верховной Рады, министру внутренних дел, руководителю СБУ, генпрокурору, и. о. директора Госбюро расследований и Центральной избирательной комиссии. В своем обращении облсовет требует признать недействительными выборы народного депутата в Надворнянском округе №87 и объявить там новую кампанию.

Напомним, промежуточные выборы, состоявшиеся 28 марта в Надворной, Яремче и прилегающих населенных пунктах, завершились победой кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка. Хотя большинство экзит-полов, да и эксперты прогнозировали успех представителю партии "За будущее" Александру Шевченко. Последний в лучших традициях отечественных мажоритарщиков активно работал с электоратом в течение кампании, но в сегодняшних условиях этого оказалось мало для успеха. Десант нардепов от парламентской фракции "слуг", во главе с Николаем Тищенко, который прибыл в Надворноую "защитить победу Вирастюка" после голосования, стал свидетелем конвульсий в работе окружной избирательной комиссии, которая только после многочисленных перерывов, звонков о минировании, масок-шоу в исполнении спецподразделения "Альфа" СБУ и двух замен председателя смогла подсчитать более 50 000 бюллетеней со 117 участков. На отдельных участках заново считали бюллетени: что интересно - в основном там, где побеждал, по предварительным данным, именно "директор Буковеля". На пяти участках результаты волеизъявления признали недействительными.

Цифровым выражением восьмидневных страданий членов Надворнянской ОИК стало сообщение Центризбиркома о том, что Вирастюк стал первым с 31,25% (15 076 голосов), Шевченко - вторым с 29,69% (14 327 голосов), а Руслан Кошулинский от ВО "Свобода" - третьим с 28,86% (13 927 голосов). Дистанция между Вирастюком и Шевченко составила 749 голосов, 499 из которых "съели" два "клона" Шевченко, которые также здесь баллотировались.

Шевченко, которого к орбите Коломойского относят не только бизнес, но и политические связи (близкой к олигарху считают партию "За будущее"), обвинил власти в фальсификациях. Говорит, украли 503 бюллетеня с голосами за него, и оспаривает результат подсчета на отдельных участках в суде. Кто знает, может, Шевченко и прав. По крайней мере полиция по итогам скандальных выборов открыла 17 уголовных производств, из них шесть из-за похищения бюллетеней.

Официальные результаты выборов ЦИК еще не объявил - будет ждать решения судей. Тем не менее, "слуги" поспешили поздравить своего кандидата с победой, а сам он уже поделился планами о том, в каком комитете парламента будет работать после принесения присяги - по защите прав ветеранов.

Но Шевченко не оставляет надежд. И тут ему на помощь пришли в областном совете Ивано-Франковска, депутатом которого он является. Вчера 55 его коллег из общего количества этого совета в 84 депутата проголосовали за обращение к "центру". Свои голоса отдали представители не только фракции "За будущее", но и "Свободы", "Батькивщины", "Платформы общин" и "Европейской солидарности". То есть в ситуативной "антизеленской" коалиции оказалась не только фракция большинства, но и оппозиция в лице "Евросолидарности". Напомним, в ноябре прошлого года, после местных выборов, фракция "ЕС" в Ивано-Франковском областном совете объявила о переходе в оппозицию к большинству в составе "Свободы", "Батькивщины", "За будущее", "Платформы общин" и "Слуги народа ".

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук пытался убедить депутатов, что документ представляет точку зрения только одного из кандидатов в нардепы, а облсовет не имеет права "определять виновных", пока свое слово не сказали суды и полиция. Но услышать эти аргументы депутаты не захотели. Они констатировали "многочисленные нарушения, допущенные органами власти и их должностными и служебными лицами". Кроме главного пункта - признать выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87 недействительными и объявить повторные выборы - облсовет озвучил еще несколько требований к официальному Киеву. Призвав адресатов обращения "иметь мужество взять на себя ответственность и выполнить должным образом конституционные обязанности и собственные обещания".

Также Ивано-Франковский областной совет требует:

* проведения объективного расследования фактов грубых нарушений действующего законодательства Украины субъектами избирательного процесса на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 и привлечения их к ответственности;

* дать надлежащую правовую оценку действиям спецподразделения СБУ в помещении окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №87;

* обеспечения объективного расследования фактов незаконного проникновения в помещение окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №87 и привлечения к ответственности лиц, похитивших избирательную документацию;

* проверить наличие признаков уголовного преступления в действиях народных депутатов Украины, которые находились в окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №87.

Что это - действительно бунт местных элит, или элемент договоренностей между "слугами" и командой Коломойского? Судя по резкому тону обращения, похоже, в "За будущее" таки всерьез обиделись за своего кандидата и демонстрируют Банковой не просто большое "фи", но и намерение повоевать. Чем ответит Киев?

Отрицать обвинения, содержащиеся в документе, будто бы и несложно, особенно если обратить внимание на круг его подписантов, туго завязанный на "За будущее" (заместителем председателя Ивано-Франковского облсовета является депутат от этой партии Николай Палийчук, который прошел кампанию бок о бок с Шевченко). Но учитывая распространенную экспертную оценку, которая сводится к сомнительности результата голосования на 87-м округе из-за многочисленных нарушений, и особенно - из-за скандального подсчета голосов, ответ "сам дурак" может не убедить общество в правоте "слуг". Вернее, точно не убедит людей любой ответ власти, кроме просмотра имеющегося результата кампании.

С другой стороны, жесткая апелляция облсовета к центру может стать прецедентом и образцом для парада обращений по разным поводам других советов областей и крупных городов - от выборов до недостаточного финансирования, от языка до церкви и тому подобное. Тогда Киеву покажется легким уколом попытка бунта образца 2016 года против власти Петра Порошенко, когда десяток областных советов как под копирку проголосовали за обращение к правительству Украины с требованием установить договорные отношения между Кабмином и областными советами.

От того, как сегодня Банковая отреагирует на выпад из Ивано-Франковска, во многом будет зависеть характер дальнейших отношений центра с регионами. Если суды скажут, что нарушения не исказили результат голосования (а суды у нас могут сказать все), и Вирастюка таки объявят победителем, - это будет равнозначно плевку в позицию франковских депутатов. И может иметь конфликтные последствия в той возможной перспективе, когда регионы решат, что центр уже достаточно ослаб и можно разговаривать с ним с позиции силы. Как это сейчас запустил пробным шаром областной совет Ивано-Франковска.

Красивым выходом из ситуации для Банковой было бы заявить, что фальсификации имели место со стороны штабов ведущих кандидатов, и на этом основании не объявлять результаты выборов, а назначить новую кампанию. В которой попробовать срезать далеко не безгрешного Шевченко. Но очень маловероятно, что "слуги" решатся на этот смелый сценарий. Во-первых, чтобы не обидеть Вирастюка как друга коллективного "Квартала 95". Во-вторых, не по-пацански это как-то - уступать под таким явным давлением, да еще и "какого-то" облсовета. Поэтому почти наверняка "самым сильным человеком" 87-го округа назовут все же Василия Вирастюка. И это может сделать конфликт между Киевом и Ивано-Франковском хроническим, лишь до поры не слишком заметным.

Наконец, не будем отбрасывать и вариант, о котором ранее уже писал Depo.ua: предположим, что существует кулуарное соглашение между командой Зеленского и людьми Коломойского о непопадании Шевченко в парламент. Эдакая игра для американского зрителя. В таком случае возмущение областных депутатов может оказаться всего лишь хорошей миной при плохой игре, призванной дать совладельцу Буковеля выйти из этой неприятной истории по крайней мере моральным победителем.

Или не только моральным ... По стечению обстоятельств, одновременно с сообщением о результате выборов по 87-му округу, буквально вчера в местных СМИ появилась информация, из которой следует, что дорожная фирма ООО "ПБС", которую связывают с Шевченко, выиграла очередной тендер в рамках главного проекта ЗЕ!команды "Большая стройка" и отремонтирует очередные полсотни километров одной из автодорог Ивано-Франковщины по цене 13 миллионов гривен за один километр. Также сообщается, что за все время между Службой автомобильных дорог в Ивано-Франковской области и этой компанией заключено более 70 контрактов на общую сумму около 12 млрд гривен. В целом же фирма подписала более 350 договоров на сумму около 23 млрд грн.