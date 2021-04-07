Курс доллара на межбанке 6 апреля опустился благодаря активным валютным продажам нашими производителями

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Во вторник, 6 апреля, курс безналичного доллара опустился на 3 копейки, и межбанк зафиксировался в диапазоне 27,81-27,83 грн/$. В кассах банков цены просели сильнее, средний курс продажи опустился на 5-10 копеек, покупки - на 5:

* до 27,85-28,0 грн/$ - на продаже;

* до 27,55-27,75 грн/$ - на покупке.

Банкиры говорят о низком спросе на доллар и об активных продажах его населением. Оптовые цены на наличный бакс за день опустились с 27,85-27,90 до 27,75-27,80 грн/$.

На валютном межбанке оживилась торговля: объем сделок подрос с $74 млн до $157 млн. Нацбанка не было, и не было видно иностранцев, от которых ждали крупных покупок доллара. Подтянулись сделки, которые откладывались в понедельник из-за выходных в Европе и Великобритании, связанных с католической Пасхой. А также активизировались украинские промышленные производители.

"Курс доллара опустился благодаря активным валютным продажам нашими производителями. Агросектору, металлургам и другим. Эти продажи совпали со снижением спроса на доллар. Импорта было мало. А нерезиденты взяли паузу и не проводили активной валютной скупки", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Как и ожидалось, торговля на межбанке стартовала подорожанием доллара на 2 копейки - в рамках 27,85-27,88 грн/$. Банки-спекулянты ждали валютных покупок от нерезидентов, которые в конце прошлой недели продавали гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) и скупали доллар. Однако они не появились на торгах, поэтому котировки покатились вниз: сначала на 27,83-27,85 грн/$, а уже к 11:30 и вовсе рухнули на 27,75-27,80 грн/$. На этом дне они долго не удержались. Потому что быстро нашлись те, кто решил пополнить свои валютные запасы дешевым долларом. Как только активизировались покупатели, курсы отскочили на 27,85-27,87 грн/$. А уже к вечеру скорректировались вниз, и межбанк закончил день в рамках 27,81-27,83 грн/$.

По всему рынку шептались о пропавших из поля зрения иностранцах. Они больше не паниковали из-за плохих новостей с Донбасса и не сбрасывали наши ОВГЗ.

"Похоже, что происходят какие-то политические договоренности с нерезидентами. Чтобы они не выводили свои капиталы. Возможно, поэтому иностранцы оказались на паузе. Но это спусковой крючок, который могут отпустить в любой момент - эти капиталы могут двинуться на выход с рынка", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Без покупок иностранных держателей ОВГЗ гривна может укрепляться из-за низкого спроса на валюту в период ужесточения локдауна. Поэтому спекулянты пытались просчитать, насколько продолжительной может пауза в валютных покупках нерезидентов. Однако к какому-либо определенному выводу пока не пришли.

Хотя все были уверены, что Минфин будет договариваться с западными скупщиками гривневых гособлигаций. Сегодняшний день показал, что наш бюджет не обойдется без их вливаний.

Минфин ищет повод поднять ставки

Доказательством тому послужили результаты сегодняшнего размещения новых выпусков ОВГЗ, первого в апреле. Оно стало самым провальным не только за 2021 год и за 2020-й, но еще за несколько лет.

Минфин смог продать новых гривневых гособлигаций лишь на 1,088 млрд грн. Чтобы понять, насколько это мало, достаточно глянуть на итоги аукционов марта:

* 30 марта - 8,9 млрд грн;

* 23 марта - 6,45 млрд грн;

* 16 марта - 14,3 млрд грн;

* 9 марта - 5,23 млрд грн;

* 2 марта - 11,25 млрд грн.

На этом фоне 1,088 млрд грн - это все равно что ничего. И непонятно, как за счет этого "ничего" гасить старые выпуски ОВГЗ, выплаты по которым построены по принципу пирамиды: старые долги гасятся за счет новых, иногда с повышением процентных ставок (особенно активно это происходило в декабре 2020 года). А также неясно, как власти будут покрывать огромный дефицит бюджета, заложенный в госбюджет-2021, - на 246,6 млрд грн (5,5% ВВП) при общем фонде в 1,3 трлн грн.

Для покрытия дефицита правительство заложило на этот год большой план по заимствованиям - на 701,8 млрд грн: больше на внутреннем рынке (через ОВГЗ) - 497,3 млрд грн, и меньше на внешнем (не сильно верили в МВФ, Евросоюз и пр.) - 204,5 млрд грн. Однако чиновники его не выполняют. Поэтому, кстати, по итогам первого квартала 2021 года был зафиксирован дефицит бюджета на 33,6 млрд грн. Заимствования Минфина оказались на 26,2% меньше плана (лишь 118,7 млрд грн).

Если объемы размещений ОВГЗ не будут наращиваться и продолжат топтаться около уровня 1 млрд грн, то ситуация с наполнением бюджета будет усугубляться. Ведь в огромные рекорды по таможенным и налоговым сборам сейчас мало кто верит. Да и по старым долгам придется немало платить.

Например, уже на следующей неделе, 14 апреля, Минфин должен выплатить по гривневым ОВГЗ 13,3 млрд грн (погашение и проценты).

То есть деньги правительству нужны и очень. Чиновники это точно понимают и наверняка осознали, что не смогут одалживать, если не начнут повышать ставки по ОВГЗ. Конечно, из-за этого подорожает обслуживание госдолга, но это позволить найти деньги на текущие нужды. На финансовом рынке об этом говорят уже несколько недель, но чиновники до сир пор не шли на серьезный рост ставок.

С оглядкой на все это казначеи допускают, что правительство нарочно сегодня провалило размещение гособлигаций, чтобы подстегнуть тревогу на финансовом рынке. И чтобы на деле доказать, что нужно повышать ставки ОВГЗ.

"Провальное размещение гособлигаций станет алиби Минфина в будущий вторник, если они поднимут ставки. Их часто обвиняли в сговорах с иностранцами и прочими покупателями ОВГЗ: мол, помогают им зарабатывать. И даже грозили уголовными делами. А теперь, как только на них откроют рот за рост ставок, они тут же заткнут его итогами провального размещения. Это будут не теории и допущения, а жестокая практика. После этого уже нельзя будет заявить о сговоре или обвинить правительство в чем-то, ведь они на деле докажут, что бюджет оказался на коленях, и повышение ставок - вынужденная мера. Все представят именно так, и, думаю, для этого допустили провальное размещение на миллиард. Ведь Министерство финансов всегда может договориться о покупках своих ОВГЗ с ручными госбанками, а сегодня этого почему-то не сделало. Не просто так", - сказал директор казначейства крупного банка.

Он ждет повышения доходностей почти по всем видам ОВГЗ. Сегодняшнее размещение на 1,088 млрд грн имело такую структуру и доходности:

на 532 млн грн - гособлигации сроком размещения на 3 месяца под 7,77%;

на 285 млн грн - на 1 год под 10,75% годовых;

на 179 млн грн - на 1,5 года под 11,1% годовых;

на 74 млн грн - на 2 года под 11,8% годовых;

на 18 млн грн - на 3 года под 12,05% годовых.

Банкиры разделились: одни ждут повышения ставок по ОВГЗ уже в будущий вторник, 13 апреля, то есть до объявления новой учетной ставки Нацбанком, а другие уже после - через неделю, 20 апреля. Правление НБУ будет объявлять решение по учетной ставке в следующий четверг, 15 апреля.

"Думаю, что ставку повысят на 1%, и этой точки зрения придерживаются многие. Поскольку в Украине растет инфляция, и нужно решать эту проблему", - отметил Василий Невмержицкий.

Другие финансисты разделяют эту точку зрения.

"Инфляция ускоряется, и это один из способов наполнения бюджета. Нацбанк вынужден идти на повышение ставки, ну, соответственно, должны подтянуться ставки по ОВГЗ", - сказал Андрей Шевчишин.

Кстати, он считает, что именно это и могло остановить продажи старых пакетов ОВГЗ иностранцами - ожидания по росту ставок. Им могли пообещать более высокие доходности по гособлигациям, чтобы они не убегали с рынка.

Что будет с курсом гривни

После сегодняшней пассивности иностранцев казначеи давали спокойные прогнозы для межбанка. 7 апреля старт безналичного рынка ожидается в диапазоне 27,80-27,85 грн/$.

Дальнейшее курсовое движение будет зависеть от того, будут ли доллар покупать нерезиденты. Если их не будет, то котировки могут двигаться в рамках 27,75-27,82 грн/$, а если они возобновят валютные покупки - могут подняться до 27,85-27,90 грн/$ или даже выше.

"Все сейчас зависит от нерезидентов, от того, какую позицию они займут. Малейшая демонстрация выхода - и курс доллара пойдет в рост", - подчеркнул Шевчишин.