Не умеют тратить деньги: Как власть может сделать регионы тихими и послушными

Антон Коломойцев / Depo.ua

У украинского правительства наконец-то дошли руки до стратегии регионального развития - в Верховную Раду подан проект изменений в закон "Об основах государственной региональной политики". Авторы хотят перекроить правила взаимодействия центра и регионов. Причем - в пользу центра. Особенно это касается вопроса распределения денег.

В сентябре 2019 года президент Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции". Эти "неотложные" меры предусматривали в том числе и создание региональной стратегии. Через год после указа, в сентябре 2020 года Кабинет министров включил эту президентскую установку к Плану приоритетных действий Правительства. И наконец-то недавно показал обществу наработки относительно будущего государственной региональной стратегии.

Но этот проект - еще не совсем государственная региональная стратегия. Это лишь первый шаг, рамка и правила того, как эта региональная стратегия будет создаваться. Однако уже сейчас ясно, что несмотря на декларируемую направленность на децентрализацию, в планах нынешней властной команды - максимально централизовать распоряжение денежными потоками и контролировать все телодвижения власти.

Последняя же превращается в некоего свадебного генерала, который сможет только под диктовку Киева принимать спущенные сверху решения относительно собственных стратегий и проектов.

Регионы не умеют тратить деньги правильно. То есть - без контроля из Киева

Итак, в Министерстве развития общин и территорий Украины под руководством Алексея Чернышева считают необходимым изменить существующую систему региональной стратегии. Мол, предусмотренные законом механизмы не работают, а деньги, которые направляются на развитие регионов, используются "несовершенно". Авторы предлагают изменить механизмы усиления связи между общей государственной региональной стратегией и отдельными стратегиями макрорегионов, областей и общин. При этом будет усилена роль Министерства общин и территорий, которое возьмет на себя полномочия по стратегическому планированию, а также распределению денег на отдельные проекты.

Пирамида государственной стратегии будет состоять из собственно общей программы, которую разработают в правительстве. Плюс к ней войдут региональные стратегии развития, стратегии развития территориальных общин и отдельные планы развития этих ТО. Как можно понять из проекта, сначала правительство разработает свою стратегию, а затем на ее основе каждый регион создаст свою региональную. И уже после ее утверждения будут разрабатываться конкретные планы по реализации этих стратегий.

Все, что напишут в регионах, будет оценивать и одобрять профильное министерство. И в случае, если будет чем-то недовольно - возвращать на доработку. Фактически будет существовать право вето Киева, ведь областные советы и общины (городские, поселковые и сельские советы), которые должны утверждать свои региональные стратегии, не смогут этого сделать без отмашки сверху. Только министерская виза откроет возможность принять решение на всех уровнях - вплоть до последнего села.

Для более плотного контроля всего того, что понаписывают в регионах, министерство создаст отдельную вертикаль - Агентства регионального развития. В каждой области, а также в Киеве, оккупированном Крыму и отдельно в Севастополе будет создано свое региональное агентство, которое вертикально будет замыкаться на центральную структуру.

Эта вертикаль будет таким себе государством в государстве. Она будет существовать на средства, которые выделит правительство вместе с местными администрациями и областными советами. Но при этом иметь возможность еще и зарабатывать через осуществление основной деятельности. Речь идет, вероятно, о предоставлении методической и другой помощи всем тем региональным субъектам, которые будут создавать свои стратегии.

В министерстве, кстати, уже предполагают, что объем разнообразной "стратегической" документации существенно возрастет, поэтому агентства будут помогать с тем, чтобы все было правильно оформлено. А такие услуги будут платными.

Также через агентства пойдет вся международная техническая помощь, гранты и другие денежные поступления. То есть фактически произойдет централизация относительно распределения средств, которые сегодня еще иногда могут попадать в регионы направления от международных доноров.

На денежные потоки посадят Министерство развития общин и территорий

Собственно, в деньги традиционно упирается любая украинская реформа. В том числе и стратегирование регионального развития.

Все государственные денежные потоки, которые идут через Фонд регионального развития (ГФРР), до недавнего времени распределялись местными советами. Кое-где это было неэффективное использование - часто эти средства становятся предметом дерибана, или направляются на округа местных авторитетных депутатов и работают только в качестве пиара. Недавно Минрегион несколько скорректировал эту систему и сосредоточил у себя полномочия по согласованию проектов, реализуемых на средства ГФРР. Это конечно возмутило местные региональные элиты, у которых изо рта вытаскивают такой лакомый кусок.

Но еще больше они будут шокированы, когда вступит в силу проект, который только что попал в Верховную Раду. Ведь фактически все финансирование будет не просто соглашаться с министерством, а, собственно, само министерство будет определять направления, по которым будет осуществляться государственная поддержка. И уже не факт, что это будут отдельные участки дорог, амбулатории или детские сады, которые так любят торжественно открывать местные чиновники. Теперь их громко назовут "проектами и программами развития". Или "государственными программами развития отдельных типов территорий". И реализовывать исключительно под контролем центральной власти.

В Государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 4,5 млрд гривен на Государственный фонд регионального развития. Хотя Бюджетным кодексом предусмотрено, что объем ГФРР должен составлять не менее 1% доходов общего фонда государственного бюджета на соответствующий год. А это - вдвое больше чем 4,5 млрд.

Кроме этого в планах министерства, которые уже переданы в парламент в виде соответствующего законопроекта, увеличить ГФРР, чтобы он в следующем году был не менее 2%. А начиная с 2023 достиг 3% прогнозного объема доходов общего фонда бюджета. А это уже ближе к двум десяткам миллиардов.

Контроль за таким огромным куском пирога превратит министерство Чернышева на одного из ключевых распорядителей средств и сделает регионы и их руководителей еще более зависимыми от центра.